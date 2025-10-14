2025. október 14. kedd Helén
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Jog és igazságszolgáltatás koncepció. A bíró kalapácsa, könyvek, az igazság mérlege. Szürke kő háttér, tükröződések a padlón, hely a tipográfiának. Bírósági terem téma.
Világ

Börtönbe kell mennie Sarkozynek: ezt nem úszhatja meg a magyar származású exelnök

MTI
2025. október 14. 12:33

Október 21-én megkezdi börtönbüntetése letöltését Nicolas Sarkozy volt francia elnök a párizsi La Santé fegyintézetben – igazságügyi források ezt hétfőn erősítették meg.

A 2007 és 2012 között hivatalban lévő államfő ezzel történelmet ír: ő az első francia exelnök, akinek ténylegesen be kell vonulnia a rácsok mögé. A korrupciós ügyekben illetékes országos pénzügyi ügyészség hétfőn közölte vele a büntetés-végrehajtás időpontját és helyszínét. Sarkozy és jogi csapata nem kívánta kommentálni a döntést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A párizsi bíróság szeptember 25-én ítélte öt év börtönre – ebből kettőt letöltendőre – bűnszövetségben való részvétel miatt, a vád szerint ugyanis törvénytelen líbiai pénzek érkeztek a 2007-es kampányához. Bár az ítélet még nem jogerős, a bíróság a „különösen súlyos körülményekre” hivatkozva úgynevezett halasztott letartóztatási parancsot adott ki, vagyis a fellebbezés nem halasztja a büntetés megkezdését.

A több mint tíz évig tartó nyomozás során összesen 13 embert gyanúsítottak meg, köztük volt minisztereket is. Első fokon hat vádlottat felmentettek, háromra – köztük Sarkozyre – viszont letöltendő szabadságvesztést szabtak ki. A másik két elítéltnek már az ítélet napján börtönbe kellett vonulnia, míg Sarkozy haladékot kapott személyes és szakmai ügyeinek rendezésére.

Kapcsolódó cikkeink:

A 70 éves volt elnök a börtönbe vonulással egy időben azonnal kérheti ideiglenes szabadlábra helyezését. A fellebbviteli bíróság legfeljebb két hónapon belül dönt. Ha kedvezően bírálnak el a kérelmét, még karácsony előtt szabadulhat – elutasítás esetén újabb kérelmet nyújthat be.

A líbiai pénzek ügyében az ügyészség és több elítélt is fellebbezett, a másodfokú tárgyalást márciusra tűzték ki. A Le Figaro értesülése szerint Sarkozy még börtönbe vonulása előtt egy „búcsúestet” is tartott mintegy száz korábbi munkatársának és szövetségesének, köztük Emmanuel Moulinnak, az elnöki hivatal jelenlegi vezetőjének.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A bíróság végül nem találta bűnösnek a volt elnököt közpénzekkel való visszaélésben, passzív korrupcióban és törvénytelen kampányfinanszírozásban, mivel nem tudták bizonyítani, hogy a líbiai forrásból származó pénz ténylegesen a kampányt szolgálta. A francia jog szerint azonban már a szándék és az előkészület is elegendő a bűnszövetség vádjának megállapításához.

A jobboldali politikai tábor hevesen bírálta azt, hogy Sarkozynek a fellebbezés ellenére azonnal börtönbe kell vonulnia. Ugyanakkor igazságügyi szakértők emlékeztetnek: öt év feletti büntetés esetén az elsőfokú bíróság az ítéletek 86 százalékában elrendeli az ideiglenes végrehajtást. A közvélemény is megosztott, de a felmérések szerint a franciák 61 százaléka igazságosnak tartja a döntést.
Címlapkép: Getty Images
#korrupció #börtön #bíróság #ítélet #párizs #franciaország #világ #politika #börtönbüntetés #nicolas sarkozy #kampányfinanszírozás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:05
12:44
12:33
12:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 14.
Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 14.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
2025. október 14.
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
2025. október 14.
Egyre több magyarnak kell számolgatni hó végén: te hogy érzed, kijössz a pénzedből?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 14. kedd
Helén
42. hét
Október 14.
Szabványosítási világnap
Október 14.
Steve Jobs nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
2 hete
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
3
2 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
2 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
5
1 hete
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szponzor bank
olyan bank, mely egy másik bank bankkártya szolgáltatása mögött áll Jellemzően kis bankok szokták igénybe venni ezt a szolgáltatást akkor, ha nem kívánnak költséges fejlesztésekbe bonyolódni, helyette rábízzák a kártyarendszer működtetését egy másik bankra és ők csupán a nevüket adják hozzá

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 13:05
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Pénzcentrum  |  2025. október 14. 12:44
Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet
Agrárszektor  |  2025. október 14. 12:26
A mesterséges intelligencia is ott lehet a magyar gazdák zsebében