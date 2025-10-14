Börtönbe kell mennie Sarkozynek: ezt nem úszhatja meg a magyar származású exelnök

Október 21-én megkezdi börtönbüntetése letöltését Nicolas Sarkozy volt francia elnök a párizsi La Santé fegyintézetben – igazságügyi források ezt hétfőn erősítették meg.

A 2007 és 2012 között hivatalban lévő államfő ezzel történelmet ír: ő az első francia exelnök, akinek ténylegesen be kell vonulnia a rácsok mögé. A korrupciós ügyekben illetékes országos pénzügyi ügyészség hétfőn közölte vele a büntetés-végrehajtás időpontját és helyszínét. Sarkozy és jogi csapata nem kívánta kommentálni a döntést.

A párizsi bíróság szeptember 25-én ítélte öt év börtönre – ebből kettőt letöltendőre – bűnszövetségben való részvétel miatt, a vád szerint ugyanis törvénytelen líbiai pénzek érkeztek a 2007-es kampányához. Bár az ítélet még nem jogerős, a bíróság a „különösen súlyos körülményekre” hivatkozva úgynevezett halasztott letartóztatási parancsot adott ki, vagyis a fellebbezés nem halasztja a büntetés megkezdését.

A több mint tíz évig tartó nyomozás során összesen 13 embert gyanúsítottak meg, köztük volt minisztereket is. Első fokon hat vádlottat felmentettek, háromra – köztük Sarkozyre – viszont letöltendő szabadságvesztést szabtak ki. A másik két elítéltnek már az ítélet napján börtönbe kellett vonulnia, míg Sarkozy haladékot kapott személyes és szakmai ügyeinek rendezésére.

A 70 éves volt elnök a börtönbe vonulással egy időben azonnal kérheti ideiglenes szabadlábra helyezését. A fellebbviteli bíróság legfeljebb két hónapon belül dönt. Ha kedvezően bírálnak el a kérelmét, még karácsony előtt szabadulhat – elutasítás esetén újabb kérelmet nyújthat be.

A líbiai pénzek ügyében az ügyészség és több elítélt is fellebbezett, a másodfokú tárgyalást márciusra tűzték ki. A Le Figaro értesülése szerint Sarkozy még börtönbe vonulása előtt egy „búcsúestet” is tartott mintegy száz korábbi munkatársának és szövetségesének, köztük Emmanuel Moulinnak, az elnöki hivatal jelenlegi vezetőjének.

A bíróság végül nem találta bűnösnek a volt elnököt közpénzekkel való visszaélésben, passzív korrupcióban és törvénytelen kampányfinanszírozásban, mivel nem tudták bizonyítani, hogy a líbiai forrásból származó pénz ténylegesen a kampányt szolgálta. A francia jog szerint azonban már a szándék és az előkészület is elegendő a bűnszövetség vádjának megállapításához.

A jobboldali politikai tábor hevesen bírálta azt, hogy Sarkozynek a fellebbezés ellenére azonnal börtönbe kell vonulnia. Ugyanakkor igazságügyi szakértők emlékeztetnek: öt év feletti büntetés esetén az elsőfokú bíróság az ítéletek 86 százalékában elrendeli az ideiglenes végrehajtást. A közvélemény is megosztott, de a felmérések szerint a franciák 61 százaléka igazságosnak tartja a döntést.