Donald Trump amerikai elnök pénteken fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban.
Börtönbe kell mennie Sarkozynek: ezt nem úszhatja meg a magyar származású exelnök
Október 21-én megkezdi börtönbüntetése letöltését Nicolas Sarkozy volt francia elnök a párizsi La Santé fegyintézetben – igazságügyi források ezt hétfőn erősítették meg.
A 2007 és 2012 között hivatalban lévő államfő ezzel történelmet ír: ő az első francia exelnök, akinek ténylegesen be kell vonulnia a rácsok mögé. A korrupciós ügyekben illetékes országos pénzügyi ügyészség hétfőn közölte vele a büntetés-végrehajtás időpontját és helyszínét. Sarkozy és jogi csapata nem kívánta kommentálni a döntést.
A párizsi bíróság szeptember 25-én ítélte öt év börtönre – ebből kettőt letöltendőre – bűnszövetségben való részvétel miatt, a vád szerint ugyanis törvénytelen líbiai pénzek érkeztek a 2007-es kampányához. Bár az ítélet még nem jogerős, a bíróság a „különösen súlyos körülményekre” hivatkozva úgynevezett halasztott letartóztatási parancsot adott ki, vagyis a fellebbezés nem halasztja a büntetés megkezdését.
A több mint tíz évig tartó nyomozás során összesen 13 embert gyanúsítottak meg, köztük volt minisztereket is. Első fokon hat vádlottat felmentettek, háromra – köztük Sarkozyre – viszont letöltendő szabadságvesztést szabtak ki. A másik két elítéltnek már az ítélet napján börtönbe kellett vonulnia, míg Sarkozy haladékot kapott személyes és szakmai ügyeinek rendezésére.
A 70 éves volt elnök a börtönbe vonulással egy időben azonnal kérheti ideiglenes szabadlábra helyezését. A fellebbviteli bíróság legfeljebb két hónapon belül dönt. Ha kedvezően bírálnak el a kérelmét, még karácsony előtt szabadulhat – elutasítás esetén újabb kérelmet nyújthat be.
A líbiai pénzek ügyében az ügyészség és több elítélt is fellebbezett, a másodfokú tárgyalást márciusra tűzték ki. A Le Figaro értesülése szerint Sarkozy még börtönbe vonulása előtt egy „búcsúestet” is tartott mintegy száz korábbi munkatársának és szövetségesének, köztük Emmanuel Moulinnak, az elnöki hivatal jelenlegi vezetőjének.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A bíróság végül nem találta bűnösnek a volt elnököt közpénzekkel való visszaélésben, passzív korrupcióban és törvénytelen kampányfinanszírozásban, mivel nem tudták bizonyítani, hogy a líbiai forrásból származó pénz ténylegesen a kampányt szolgálta. A francia jog szerint azonban már a szándék és az előkészület is elegendő a bűnszövetség vádjának megállapításához.
A jobboldali politikai tábor hevesen bírálta azt, hogy Sarkozynek a fellebbezés ellenére azonnal börtönbe kell vonulnia. Ugyanakkor igazságügyi szakértők emlékeztetnek: öt év feletti büntetés esetén az elsőfokú bíróság az ítéletek 86 százalékában elrendeli az ideiglenes végrehajtást. A közvélemény is megosztott, de a felmérések szerint a franciák 61 százaléka igazságosnak tartja a döntést.
Hát elkezdődött, példátlan mennyiségű olcsó ázsiai ruha áraszthatja el Európát: nincs minek örülni, komoly következménye lehet
Az indiai textilexportőrök Európa felé fordulnak, hogy ellensúlyozzák az akár 50%-os amerikai vámokat.
Kimondták Brüsszelben: katonai terveket kell készíteni Oroszországgal szemben, hamar szintet léphet a konfliktus
Az Európai Unió védelmi terveket dolgoz ki arra az esetre, ha Oroszország tovább fokozná hibrid támadásait az uniós tagállamokkal szemben.
Ez lenne Moszkva és Kijev új, mindent eldöntő fegyvere? Elképesztő sorminta rajzolódik a háborúban - kérdés, ki bírja tovább
Ukrajna és Oroszország között egyre intenzívebb energiaháború zajlik, melynek során mindkét fél kritikus energetikai létesítményeket támad, ami súlyos ellátási problémákhoz vezet.
Donald Trump amerikai elnök fontolgatja, hogy Tomahawk cirkálórakétákat küld Ukrajnának, ami jelentős eszkalációt jelentene az orosz-ukrán konfliktusban.
Folytatódik Nagy-Britanniában az úgynevezett "dízelbotrány": 1,6 millió brit autótulajdonos indított pert neves autógyártók ellen a londoni Legfelsőbb Bíróságon.
Emmanuel Macron francia elnök pénteken ismét Sébastien Lecornut bízta meg kormányalakítással.
Pénteken életbe lépett az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet a Gázai övezetben.
Az Egyesült Államok további 100 százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő 30 százalékos vám fölött november 1-től,
Kína bejelentette, hogy október 14-től többletdíjat vet ki az amerikai hajókra, válaszul az Egyesült Államok által bevezetendő hasonló intézkedésekre.
Egy 7,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek dél-keleti Davao Oriental tartományát október 10-én.
Kiderült, már tesztelik a háborús vészforgatókönyvet Európában: több ország is orosz katonai lépésektől tart
A balti államok nagyszabású vészforgatókönyveket dolgoznak ki arra az esetre, ha Oroszország katonai fellépése menekülthullámot indítana el a térségben.
Kétévnyi háború után Izrael és a Hamász megállapodott: hamarosan leállhatnak a harcok, és kiszabadulhatnak a túszok.
Az Európai Unió Külügyi Szolgálata (EKSZ) élesen bírálta Tádzsikisztánt, amiért nem tartóztatta le Vlagyimir Putyin orosz elnököt.
Az Egyesült Államok szankciókat vezetett be Szerbia fő olajszállítója, a többségi orosz tulajdonban lévő Petroleum Industry of Serbia (NIS) ellen.
A dokumentum szerint Kína "hibrid hadviselést" is alkalmaz, hogy gyengítse az emberek kormányba vetett bizalmát.
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
Szabálytalan parkolás miatt áll bál a Nagy-Britanniában, egy jogi kiskaput használnak ki a szupermarketeknél az autósok.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte.
A helyiek reménykednek, hogy hamarosan megoldódik az életüket évek óta megkeserítő illegális autóversenyek problémája.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.