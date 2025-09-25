Botrány Párizsban: bűnös Nicolas Sarkozy, ebből nehezen tud kimászni a magyar származású exelnök

Párizsi bíróság bűnösnek találta Nicolas Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel miatt, miközben felmentette a líbiai kampányfinanszírozási ügy több vádpontja alól.

A párizsi bíróság csütörtökön bűnösnek mondta ki Nicolas Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel vádjában. Az ügyben azzal vádolták, hogy a 2007-es elnökválasztási győzelmét Muammar Kadhafi líbiai vezető rezsimjétől származó illegális kampányfinanszírozással biztosította - írja az Euronews.

A bíróság ugyanakkor felmentette a 70 éves Sarkozyt a passzív korrupció, a líbiai közpénzek hűtlen kezelése és az illegális választási kampányfinanszírozás vádjai alól. A bűnszövetkezeti vád egy olyan csoportban való részvételére vonatkozik, amely 2005 és 2007 között korrupciós bűncselekmény előkészítésében vett részt.

A bíróság még részletezi ítéletét, és egyelőre nem szabott ki büntetést a volt elnökre, aki 2007 és 2012 között töltötte be Franciaország legmagasabb hivatalát. Sarkozy fellebbezhet az ítélet ellen, ami felfüggesztené a büntetés végrehajtását a jogerős döntésig.

A párizsi bíróság ítélete Sarkozyt az első olyan volt francia államfővé teszi, akit ilyen súlyos bűncselekményben találtak bűnösnek. Az ügyészek azzal érveltek, hogy titokban milliókat csatornázott át Kadhafi kormányától a kampánykasszájába, amit Sarkozy következetesen tagadott az idei háromhónapos tárgyalás során.

Az ügyben 11 további vádlott is érintett, köztük három korábbi miniszter.