2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bírósági koncepció
Világ

Botrány Párizsban: bűnös Nicolas Sarkozy, ebből nehezen tud kimászni a magyar származású exelnök

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 15:46

Párizsi bíróság bűnösnek találta Nicolas Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel miatt, miközben felmentette a líbiai kampányfinanszírozási ügy több vádpontja alól.

A párizsi bíróság csütörtökön bűnösnek mondta ki Nicolas Sarkozy volt francia elnököt bűnszövetkezetben való részvétel vádjában. Az ügyben azzal vádolták, hogy a 2007-es elnökválasztási győzelmét Muammar Kadhafi líbiai vezető rezsimjétől származó illegális kampányfinanszírozással biztosította - írja az Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bíróság ugyanakkor felmentette a 70 éves Sarkozyt a passzív korrupció, a líbiai közpénzek hűtlen kezelése és az illegális választási kampányfinanszírozás vádjai alól. A bűnszövetkezeti vád egy olyan csoportban való részvételére vonatkozik, amely 2005 és 2007 között korrupciós bűncselekmény előkészítésében vett részt.

A bíróság még részletezi ítéletét, és egyelőre nem szabott ki büntetést a volt elnökre, aki 2007 és 2012 között töltötte be Franciaország legmagasabb hivatalát. Sarkozy fellebbezhet az ítélet ellen, ami felfüggesztené a büntetés végrehajtását a jogerős döntésig.

A párizsi bíróság ítélete Sarkozyt az első olyan volt francia államfővé teszi, akit ilyen súlyos bűncselekményben találtak bűnösnek. Az ügyészek azzal érveltek, hogy titokban milliókat csatornázott át Kadhafi kormányától a kampánykasszájába, amit Sarkozy következetesen tagadott az idei háromhónapos tárgyalás során.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az ügyben 11 további vádlott is érintett, köztük három korábbi miniszter.
Címlapkép: Getty Images
#korrupció #bíróság #bűncselekmény #ítélet #franciaország #világ #választás #elnök #líbia #nicolas sarkozy #kampányfinanszírozás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:30
16:15
16:11
16:03
15:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 25.
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
2025. szeptember 25.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
2025. szeptember 25.
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
4 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
3 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
4 napja
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
3 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 16:11
Te is vettél ilyen bögrét? Azonnal vidd vissza, mérgező anyagokat találtak benne!
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 16:03
Ezt rengeteg magyar nem tudja a rá váró örökségről: sokakat érhet váratlan meglepetés 2025-ben?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 15:29
Gyakran veszel gombát? Jó, ha tisztában vagy vele, mi derült ki róla