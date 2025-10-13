2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A fotó Jeruzsálemben, Izraelben készült
Világ

Kimondta Donald Trump, amit mindenki várt: lezárult a háború és a terror kora, új építkezést hirdetett az USA elnöke

Pénzcentrum
2025. október 13. 18:20

„A háborúnak vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az izraeli kneszetben tartott beszédében, ahol történelmi bejelentésként békekorszak kezdetét hirdette meg.

Trump néhány órás izraeli látogatása során arról beszélt, hogy „a fegyverek elhallgattak, a szirénák némák, és a Szentföldön végre béke van”. Megemlékezett a Gázai övezetből hazatért húsz túszról, és kijelentette: nemcsak a háború ér véget, hanem a terror korszakát is lezárja egy új, „hitre és reményre épülő” időszak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai elnök hosszasan dicsérte legközelebbi embereit: Steve Witkoff különmegbízottat „új Henry Kissingerként” emlegette, Jared Kushnert pedig az Ábrahám-egyezmények „építészének” nevezte. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökben „bátorságot és hazaszeretetet” méltatott, és hozzátette: „nyolc háborút zártunk le nyolc hónap alatt”.

A kneszet állva tapsolta az amerikai elnököt és kíséretét, köztük Marco Rubio külügyminisztert és Pete Hegseth védelmi minisztert. Trump kiemelte: „soha nem felejtjük el” a Hamász által elkövetett vérengzést, amelyet a holokauszt óta a legsúlyosabb zsidók elleni mészárlásként emlegetett.

Kapcsolódó cikkeink:

Trump szerint a gázai háború lezárásával „aranykor” kezdődhet Izrael és az egész Közel-Kelet számára, és megköszönte az arab és muszlim országok együttműködését is. Beszéde végén arra kérte Jichák Hercog államfőt, hogy kegyelmezzen meg a korrupcióval vádolt Netanjahunak, hozzátéve: „Kit érdekel néhány szivar meg pezsgő?”
Címlapkép: Getty Images
#terror #nemzetközi #világ #terrorizmus #donald trump #politika #izrael #külügyminiszter #háború #béke #hamasz #Közel-Kelet #gázai övezet #gáza #benjamin netanjahu #holokauszt #tűzszünet #védelmi miniszter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:20
18:11
17:56
17:43
17:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 13.
Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
2025. október 13.
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
2025. október 13.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 13. hétfő
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
Kolumbusz-nap
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
1 hete
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
3
2 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
2 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
5
2 hete
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 17:56
Kvíz: Megbabonáz az arany csillogása? Fogadjunk, ezt a 10 dolgot eddig nem tudtad róla!
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 16:04
Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
Agrárszektor  |  2025. október 13. 17:34
Tovább drágul a tojás, nem látszik az áremelkedés vége