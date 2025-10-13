Kimondta Donald Trump, amit mindenki várt: lezárult a háború és a terror kora, új építkezést hirdetett az USA elnöke

„A háborúnak vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten” – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az izraeli kneszetben tartott beszédében, ahol történelmi bejelentésként békekorszak kezdetét hirdette meg.

Trump néhány órás izraeli látogatása során arról beszélt, hogy „a fegyverek elhallgattak, a szirénák némák, és a Szentföldön végre béke van”. Megemlékezett a Gázai övezetből hazatért húsz túszról, és kijelentette: nemcsak a háború ér véget, hanem a terror korszakát is lezárja egy új, „hitre és reményre épülő” időszak.

Az amerikai elnök hosszasan dicsérte legközelebbi embereit: Steve Witkoff különmegbízottat „új Henry Kissingerként” emlegette, Jared Kushnert pedig az Ábrahám-egyezmények „építészének” nevezte. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökben „bátorságot és hazaszeretetet” méltatott, és hozzátette: „nyolc háborút zártunk le nyolc hónap alatt”.

A kneszet állva tapsolta az amerikai elnököt és kíséretét, köztük Marco Rubio külügyminisztert és Pete Hegseth védelmi minisztert. Trump kiemelte: „soha nem felejtjük el” a Hamász által elkövetett vérengzést, amelyet a holokauszt óta a legsúlyosabb zsidók elleni mészárlásként emlegetett.

Trump szerint a gázai háború lezárásával „aranykor” kezdődhet Izrael és az egész Közel-Kelet számára, és megköszönte az arab és muszlim országok együttműködését is. Beszéde végén arra kérte Jichák Hercog államfőt, hogy kegyelmezzen meg a korrupcióval vádolt Netanjahunak, hozzátéve: „Kit érdekel néhány szivar meg pezsgő?”