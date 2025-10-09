Megegyezett végre Izrael és a Hamasz: most tényleg eljöhet a rég áhított közel-keleti béke

Izrael és a Hamász megállapodott a gázai békeegyezmény első szakaszáról, amely csütörtökön léphet életbe. A tűzszünet részeként Izrael visszavonja csapatait, a Hamász pedig szabadon engedi a túszokat - írja a BBC.

Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint létrejött a megállapodás Izrael és a Hamász között Egyiptomban. Az elnök közlése alapján a túszok szabadon bocsátása várhatóan hétfőn kezdődik meg, miközben Izrael visszavonja csapatait a megegyezés szerinti vonalra.

Mind a Hamász, mind Izrael megerősítette a megállapodás tényét. A palesztin szervezet köszönetet mondott Trumpnak és a közvetítőknek: Katarnak, Egyiptomnak és Törökországnak. Egy palesztin forrás azonban jelezte, hogy még nem kapták meg a végleges listát azokról a foglyokról, akiket Izrael szabadon enged a csere keretében.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte. A bejelentést követően "érzelmes" telefonbeszélgetést folytatott Trumppal, ahol történelmi eredményként értékelte az egyezséget.

Trump a Reutersnek nyilatkozva "fantasztikus napnak" nevezte a fejleményt, és bejelentette, hogy a következő napokban várhatóan Izraelbe látogat. Az amerikai elnök szerint a vámok fontos szerepet játszottak a békeegyezmény létrejöttében.

A megállapodást csütörtökön terjesztik az izraeli kabinet elé. Jóváhagyás esetén a tűzszünet jeruzsálemi idő szerint csütörtökön 14 óra körül lép életbe. Izraelnek ezután 24 órán belül vissza kell vonulnia a határra, majd kezdődik a 72 órás határidő a túszok szabadon bocsátására.

A megállapodás bejelentését követően Tel-Avivban több százan ünnepeltek, és Khan Younis utcáin is örömmel fogadták a hírt a gázai lakosok. A konfliktus miatt elmenekült palesztinok reményüket fejezték ki, hogy hazatérhetnek otthonaikba.

Az izraeli hadsereg (IDF) üdvözölte a megállapodást, de közleményében jelezte, hogy katonáinak készenlétben kell maradniuk minden eshetőségre. Az IDF arab szóvivője figyelmeztette a palesztinokat, hogy egyelőre ne térjenek vissza északra, és ne közelítsék meg azokat a területeket, ahol izraeli erők állomásoznak.

A mostani megállapodás két évvel és két nappal azután született meg, hogy Izrael katonai műveletet indított Gázában a 2023. október 7-i terrortámadásra válaszul, amelyben a Hamász fegyveresei körülbelül 1200 izraelit öltek meg és 251 embert ejtettek túszul. A Hamász által irányított egészségügyi minisztérium szerint azóta több mint 67 ezer ember, köztük több mint 20 ezer gyermek vesztette életét az izraeli katonai műveletek következtében Gázában.