2025. október 9. csütörtök Dénes
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Israeli-Palestinian conflict concept.
Világ

Megegyezett végre Izrael és a Hamasz: most tényleg eljöhet a rég áhított közel-keleti béke

Pénzcentrum
2025. október 9. 07:05

Izrael és a Hamász megállapodott a gázai békeegyezmény első szakaszáról, amely csütörtökön léphet életbe. A tűzszünet részeként Izrael visszavonja csapatait, a Hamász pedig szabadon engedi a túszokat - írja a BBC.

Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint létrejött a megállapodás Izrael és a Hamász között Egyiptomban. Az elnök közlése alapján a túszok szabadon bocsátása várhatóan hétfőn kezdődik meg, miközben Izrael visszavonja csapatait a megegyezés szerinti vonalra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mind a Hamász, mind Izrael megerősítette a megállapodás tényét. A palesztin szervezet köszönetet mondott Trumpnak és a közvetítőknek: Katarnak, Egyiptomnak és Törökországnak. Egy palesztin forrás azonban jelezte, hogy még nem kapták meg a végleges listát azokról a foglyokról, akiket Izrael szabadon enged a csere keretében.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte. A bejelentést követően "érzelmes" telefonbeszélgetést folytatott Trumppal, ahol történelmi eredményként értékelte az egyezséget.

Trump a Reutersnek nyilatkozva "fantasztikus napnak" nevezte a fejleményt, és bejelentette, hogy a következő napokban várhatóan Izraelbe látogat. Az amerikai elnök szerint a vámok fontos szerepet játszottak a békeegyezmény létrejöttében.

A megállapodást csütörtökön terjesztik az izraeli kabinet elé. Jóváhagyás esetén a tűzszünet jeruzsálemi idő szerint csütörtökön 14 óra körül lép életbe. Izraelnek ezután 24 órán belül vissza kell vonulnia a határra, majd kezdődik a 72 órás határidő a túszok szabadon bocsátására.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A megállapodás bejelentését követően Tel-Avivban több százan ünnepeltek, és Khan Younis utcáin is örömmel fogadták a hírt a gázai lakosok. A konfliktus miatt elmenekült palesztinok reményüket fejezték ki, hogy hazatérhetnek otthonaikba.

Az izraeli hadsereg (IDF) üdvözölte a megállapodást, de közleményében jelezte, hogy katonáinak készenlétben kell maradniuk minden eshetőségre. Az IDF arab szóvivője figyelmeztette a palesztinokat, hogy egyelőre ne térjenek vissza északra, és ne közelítsék meg azokat a területeket, ahol izraeli erők állomásoznak.

A mostani megállapodás két évvel és két nappal azután született meg, hogy Izrael katonai műveletet indított Gázában a 2023. október 7-i terrortámadásra válaszul, amelyben a Hamász fegyveresei körülbelül 1200 izraelit öltek meg és 251 embert ejtettek túszul. A Hamász által irányított egészségügyi minisztérium szerint azóta több mint 67 ezer ember, köztük több mint 20 ezer gyermek vesztette életét az izraeli katonai műveletek következtében Gázában.
Címlapkép: Getty Images
#világ #donald trump #izrael #béke #palesztina #hamasz #Közel-Kelet #gázai övezet #gáza #benjamin netanjahu #tűzszünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Lemondott a francia kormányfő

Lemondott a francia kormányfő

Távozik hivatalából Sébastien Lecornu francia kormányfő, az államfői hivatal hétfői közlése szerint Emmanuel Macron elnök elfogadta a lemondását.

FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:25
07:05
06:30
05:36
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 8.
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
2025. október 8.
Fogpótlás, állami támogatással? Felejtsd el, már ezt is csak ritka esetekben fizeti ki a TB
2025. október 8.
4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek
2025. október 8.
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
2
2 hete
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
3
1 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
6 napja
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
5
4 napja
Mi történt? Riadóztatták a vadászgépeket, súlyos a helyzet: tényleg küszöbön a totális háború?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozamgarancia
A bank által garantált minimum hozam. Bizonyos befektetési termékeknél a vállalkozás által vállalt/garantált minimum hozam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 06:30
Robban az őszi bírságbomba: 65 ezer forintot perkálhat az a magyar, aki erre nem figyel
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 05:36
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Agrárszektor  |  2025. október 9. 07:01
Vegyes hírek érkeztek a paradicsomról: sok helyen vannak gondok