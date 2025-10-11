2025. október 11. szombat Brigitta, Gitta
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
gáza, izrael, usa, konfliktus
Világ

Végre vége? Tűzszünet Gázában: palesztinok ezrei térnek vissza otthonaikba

Pénzcentrum
2025. október 11. 16:34

Tűzszünet lépett életbe Gázában, a palesztinok ezrei térnek vissza otthonaikba, miközben a túszok szabadon engedésére és a háború lezárására készülnek a felek  

Pénteken életbe lépett az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet a Gázai övezetben, amelynek nyomán tízezrek indultak vissza az északi területekre. A megállapodás fontos lépés lehet a két éve tartó, több tízezer palesztin áldozatot követelő háború lezárása felé.- írta az euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök televíziós nyilatkozatában kijelentette, hogy a következő szakaszban a Hamásznak le kell szerelnie, és Gázát demilitarizálni kell. "Ha ez könnyű úton megvalósul – úgy legyen. Ha nem – akkor nehéz úton fog megvalósulni", fogalmazott a kormányfő, utalva arra, hogy Izrael kész újraindítani a hadműveleteket, ha a Hamász nem adja fel fegyvereit.

Kapcsolódó cikkeink:

Az izraeli hadsereg megerősítette a tűzszünet kezdetét, és a tervek szerint a Hamász által még fogva tartott 48 túsz hétfőig szabadon engedik. Izrael szerint közülük 20-an még életben vannak. A palesztinok beszámolói alapján a korábbi heves bombázások nagyrészt megszűntek a katonai bejelentés után.

Az ENSZ engedélyt kapott Izraeltől, hogy vasárnaptól kezdve fokozott humanitárius segélyszállítmányokat juttasson be Gázába. Egy ENSZ-tisztviselő elmondása szerint 170 ezer tonna segély áll készen a szomszédos országokban, amelyet eddig nem tudtak bejuttatni. Az elmúlt hónapokban a szükséges segélyek mindössze 20 százalékát sikerült eljuttatni a területre.

A palesztinok többsége gyalogosan indult el a központi Gázai övezetből észak felé, hogy megnézzék, mi maradt az otthonaikból. Az elmúlt hetekben Izrael újabb offenzívát indított Gáza városában, amelynek során lebombáztak magas épületeket és házakat, amit a hadsereg a Hamász katonai infrastruktúrájának megsemmisítésével indokolt.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Gáza déli részén fekvő Hán-Júniszban százak tértek vissza otthonaikba, miután az izraeli csapatok kivonultak, de sokan csak romokat és pusztítást találtak. "Semmi sem maradt. Csak néhány ruhadarab, fadarabok és edények", mondta egy helyi lakos, Fatma Radwan.

A megállapodás részeként Izrael mintegy 2000 palesztin foglyot enged szabadon a túszokért cserébe. A túszok és foglyok szabadon bocsátása várhatóan hétfőn kezdődik meg. A tűzszüneti megállapodás értelmében öt határátkelőt nyitnak meg újra, köztük a Gáza és Egyiptom közötti rafahi átkelőt is, ami lehetővé teszi a segélyek beáramlását a területre, amelynek egyes részein éhínség alakult ki.

Donald Trump amerikai elnök 20 pontos tervének részeként Izrael határozatlan ideig katonai jelenlétet tart fenn Gázában, a határai mentén. Egy nemzetközi erő, főként arab és muszlim országok csapataiból, lenne felelős a biztonságért Gázán belül. Az Egyesült Államok mintegy 200 katonát küld Izraelbe a tűzszüneti megállapodás támogatására és ellenőrzésére, valamint egy nemzetközi újjáépítési program vezetését is vállalja.
Címlapkép: Getty Images
#világ #donald trump #izrael #háború #palesztina #hamasz #gázai övezet #gáza #benjamin netanjahu #tűzszünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:01
17:02
16:34
16:05
14:59
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 11.
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
2025. október 11.
Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik
2025. október 11.
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
2025. október 10.
Kiderült a súlyos igazság a növényi tejekről: hiába kétszer drágább, erről sosem beszélnek
2025. október 10.
Így zajlik a rokkant kocsi igénylése: ezek az elektromos moped kérelem feltételei, ennyi az ára
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 11. szombat
Brigitta, Gitta
41. hét
Október 11.
A hospice-ellátás világnapja
Október 11.
A magyar fürdőkultúra napja
Október 11.
A túlsúly elleni harc világnapja
Október 11.
Az előbújás napja
Október 11.
Nemzetközi Lánygyermek nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Rengeteg autós csinálja a Lidl, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd a boltvezetőnek
2
1 hete
A hideg futkos mindenki hátán: kemény üzenetet küldött Putyin, küszöbön a totális háború?
3
2 hete
Lerántotta a leplet a pornószínészek fizetéséről a legendás producer, Kovi: ennyi 2025-ben a gázsi
4
2 hete
Most érkezett! Megtámadták a Barátság kőolajvezetéket: veszélyben a fűtési szezon?
5
2 hete
Gáz és olaj nélkül: így segítené Zelenszkij Magyarországot és Szlovákiát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Termin
tőkemozgással nem járó, egyszeri árfolyam megállapodás a forinttal szemben. Az ügyletben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy ha meghatározott külföldi pénznem üzletkötés napján jegyzett határidős forintárfolyama és a lejárati napra ténylegesen jegyzett forintárfolyama különbözik, az árfolyam különbözetet - a szerződésben meghatározott devizaösszeg tekintetében - egymásnak forintban megfizetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 16:05
Fordulat a magyar borászatban: így kaphatnak új életet a lesajnált hazai termékek
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 14:31
Őszintén vallott pénzügyeiről a Nemzet Színésze: Elszórtam mindenemet!
Agrárszektor  |  2025. október 11. 17:01
Nem működik az önellátás, komoly problémával küzd ez az ország