Az Egyesült Államok további 100 százalékos vámot vet ki minden kínai árura a már meglévő 30 százalékos vám fölött november 1-től,
Végre vége? Tűzszünet Gázában: palesztinok ezrei térnek vissza otthonaikba
Tűzszünet lépett életbe Gázában, a palesztinok ezrei térnek vissza otthonaikba, miközben a túszok szabadon engedésére és a háború lezárására készülnek a felek
Pénteken életbe lépett az amerikai közvetítéssel létrejött tűzszünet a Gázai övezetben, amelynek nyomán tízezrek indultak vissza az északi területekre. A megállapodás fontos lépés lehet a két éve tartó, több tízezer palesztin áldozatot követelő háború lezárása felé.- írta az euronews.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök televíziós nyilatkozatában kijelentette, hogy a következő szakaszban a Hamásznak le kell szerelnie, és Gázát demilitarizálni kell. "Ha ez könnyű úton megvalósul – úgy legyen. Ha nem – akkor nehéz úton fog megvalósulni", fogalmazott a kormányfő, utalva arra, hogy Izrael kész újraindítani a hadműveleteket, ha a Hamász nem adja fel fegyvereit.
Az izraeli hadsereg megerősítette a tűzszünet kezdetét, és a tervek szerint a Hamász által még fogva tartott 48 túsz hétfőig szabadon engedik. Izrael szerint közülük 20-an még életben vannak. A palesztinok beszámolói alapján a korábbi heves bombázások nagyrészt megszűntek a katonai bejelentés után.
Az ENSZ engedélyt kapott Izraeltől, hogy vasárnaptól kezdve fokozott humanitárius segélyszállítmányokat juttasson be Gázába. Egy ENSZ-tisztviselő elmondása szerint 170 ezer tonna segély áll készen a szomszédos országokban, amelyet eddig nem tudtak bejuttatni. Az elmúlt hónapokban a szükséges segélyek mindössze 20 százalékát sikerült eljuttatni a területre.
A palesztinok többsége gyalogosan indult el a központi Gázai övezetből észak felé, hogy megnézzék, mi maradt az otthonaikból. Az elmúlt hetekben Izrael újabb offenzívát indított Gáza városában, amelynek során lebombáztak magas épületeket és házakat, amit a hadsereg a Hamász katonai infrastruktúrájának megsemmisítésével indokolt.
A Gáza déli részén fekvő Hán-Júniszban százak tértek vissza otthonaikba, miután az izraeli csapatok kivonultak, de sokan csak romokat és pusztítást találtak. "Semmi sem maradt. Csak néhány ruhadarab, fadarabok és edények", mondta egy helyi lakos, Fatma Radwan.
A megállapodás részeként Izrael mintegy 2000 palesztin foglyot enged szabadon a túszokért cserébe. A túszok és foglyok szabadon bocsátása várhatóan hétfőn kezdődik meg. A tűzszüneti megállapodás értelmében öt határátkelőt nyitnak meg újra, köztük a Gáza és Egyiptom közötti rafahi átkelőt is, ami lehetővé teszi a segélyek beáramlását a területre, amelynek egyes részein éhínség alakult ki.
Donald Trump amerikai elnök 20 pontos tervének részeként Izrael határozatlan ideig katonai jelenlétet tart fenn Gázában, a határai mentén. Egy nemzetközi erő, főként arab és muszlim országok csapataiból, lenne felelős a biztonságért Gázán belül. Az Egyesült Államok mintegy 200 katonát küld Izraelbe a tűzszüneti megállapodás támogatására és ellenőrzésére, valamint egy nemzetközi újjáépítési program vezetését is vállalja.
Kétévnyi háború után Izrael és a Hamász megállapodott: hamarosan leállhatnak a harcok, és kiszabadulhatnak a túszok.
Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a megállapodást diplomáciai sikernek és erkölcsi győzelemnek nevezte.
Folytatódnak a tárgyalások az amerikai béketervről, amely véget vethet a gázai háborúnak.
-
