A lengyel hatóságok letartóztatták Volodimir Z. ukrán állampolgárt.
Itt az újabb Trump-ultimátum: négy napot adott, mielőtt szomorú véget érne a tárgyalás
A Hamász palesztin terrorszervezetnek három-négy napja van arra, hogy elfogadja a gázai konfliktus lezárására irányuló béketervet -mondta Donald Trump amerikai elnök újságíróknak kedden, amikor elhagyta a Fehér Házat.
"A Hamász vagy megteszi ezt, vagy nem, és ha nem, akkor nagyon szomorú lesz a vége" - fogalmazott Donald Trump. Hozzátette, hogy a Gázai övezetet uraló palesztin fegyveres szervezet számára nem marad sok mozgástér, minthogy az általa megfogalmazott békejavaslat feltételei mentén tárgyaljon.
Donald Trump hétfőn, Benjánim Netanjahu izraeli miniszterelnök jelenlétében ismertette a teljes közel-keleti stabilitás megteremtését célzó elképzelését, és Izrael el is fogadta azt. Az elnök a Hamász felé intézett felszólítást megismételte nem sokkal később a Quantico katonai támaszponton is az amerikai hadsereg odarendelt vezető tisztjei előtt, akik között ott voltak a világ számos pontján állomásozó magas rangú tisztek is.
Donald Trump azt hangoztatta, hogy amennyiben a közel-keleti konfliktust a 20 pontos béketerv révén sikerül rendezni, akkor egyetlen háború, az orosz-ukrán háború lezárása lesz hátra, amihez Vlagyimir Putyin orosz elnökre és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre van szükség, és elérni az egyezségüket. Hozzátette, hogy a célkitűzést egyetlen módon lehet elérni, erélyességgel. "Ha gyengék lennénk, a telefonomra sem válaszolnának" - fogalmazott.
Donald Trump ismét elismerte, hogy előzetesen könnyebbnek gondolta az ukrajnai konfliktus lezárását elérni, amit az orosz elnökkel fennálló jó kapcsolatára alapozott. Az amerikai elnök óvatosságra intette Oroszországot, és megemlítette az amerikai atom-tengeralattjárót, amelyet a közelmúltban "egy kisebb orosz fenyegetésre" válaszul Oroszország partjainak közelébe vezényelt.
Donald Trump az amerikai hadsereg megerősítését ígérte, azt, hogy "keményebbé, ádázabbá, erősebbé" teszik az új vezetés alatt. Egyben reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok birtokában lévő nukleáris csapásmérő eszközök bevetésére soha nem lesz szükség. Kijelentette, hogy teljes mértékben a hadsereg mögött áll, és ettől a támogatástól semmi nem tántoríthatja el.
A Quantico támaszponton összegyűlt amerikai főtisztek előtt Pete Hegseth hadügyminiszter ismertette a közelmúltban hadügyminisztériummá keresztelt kormányzati szervezeti egység új katonapolitikai célkitűzéseit. Hangsúlyozta, hogy a "védelmi minisztérium korszaka" lezárult, az új név alatt a küldetés a "győzelemre való felkészülés" lesz, amelynek révén képes halálos csapásra, de nem készül hosszú háborúkra. Ugyanakkor hozzátette, hogy a cél nem a háború, hanem a béke megteremtése. A Pentagont vezető hadügyminiszter azt is kifejtette, hogy a hadsereg új vezetése kiemelten tekint a katonák fizikai alkalmasságára, és a követelményekben a nemre való semlegesség elvét követik, vagyis férfiaknak és nőknek ugyanazon elvárásoknak kell megfelelniük.
A nő hamis dokumentumokkal menekült el Kínából és lépett be az Egyesült Királyságba, ahol ingatlanvásárlással próbálta tisztára mosni a lopott pénzt.
Új kasszarendszert vezetett be az osztrák Aldi, a Hofer. Ám ez egyáltalán nem tetszik mindenkinek.
Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerint Donald Trump béketervének nemcsak a Gázai övezetben lehet jelentősége, hanem más konfliktusokra is kihatással lehet.
Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.
Hivatalosan is kérte az amerikai szankciók újbóli elhalasztását a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) – közölte a társaság hétfőn.
Kovi, a korábbi felnőttfilmes rendező, nyolc év kihagyás után újra munkába áll.
Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának, miközben Oroszország továbbra is elutasítja a kétoldalú és háromoldalú béketárgyalásokat.
Az ukrán főparancsnok közlése szerint erőik bekerítettek több orosz katonai egységet Dobropillia közelében, miközben stratégiailag fontos területeket sikerült felszabadítaniuk.
Az Európai Unió hamarosan importvámokat vezethet be az orosz energiahordozókra, hogy teljesen megszüntesse függőségét az orosz olaj- és gázbehozataltól.
Maia Sandu elnök pártja, az EU-barát PAS a szavazatok csaknem 50 százalékát szerezte meg.
A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat.
Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
Yuval Noah Harari történés arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak.
Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás.
