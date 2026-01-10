Ez most komoly, tényleg ilyen sokat ér ma egy régi papír 200-as? Bármelyik tárcában lapulhat egy

Egykor szinte észrevétlenül csúszott át a kezünkön, ma viszont már komoly összegeket is kérhetnek érte. A régi, papír alapú 200 forintos bankjegy igazi meglepetést tartogathat: egyes darabokért több tízezer forintot is hajlandók fizetni a gyűjtők. Nem árt megnézni a fiók mélyét – lehet, hogy egy kis vagyon lapul benne.

Bár sok magyar fiatal talán már nem is emlékszik rá, nem is olyan nagyon régen még papír alapú 200 forintos bankjeggyel fizettünk a boltban, a pékségben vagy épp az iskolai büfében. A Károly Róbertet ábrázoló címlet hosszú éveken át a mindennapok része volt, mielőtt 2009-ben végleg kivezették a forgalomból, és a helyét átvette az érme. Akkoriban kevesen gondolták volna, hogy ez az egykor szinte „aprópénznek” számító bankjegy egyszer komoly összegeket is érhet.

Pedig ma már nagyon is előfordul. A képen látható darabra a Vatera online piacterén bukkantunk rá, ahol jelenleg fix áron, 33 ezer forintért kínálják a patinás papír 200-ast. Elsőre meghökkentő az összeg, de a gyűjtők világában egyáltalán nem példátlan. Íme:

Régi, papír 200 forintos a Vaterán. (Forrás: Vatera)

Egy régi bankjegy értékét rengeteg szempont befolyásolja. Számít az állapot: mennyire kopott, volt-e hajtogatva, szakadt-e, a sorozatszám, az esetleges nyomdai különlegességek, sőt még az is, hogy mennyire gyakori az adott kiadás. Egy megkímélt, szép darab, vagy egy ritkább sorszámú bankó könnyedén a névértéke sokszorosát érheti a piacon.

Kétségtelen: nem minden régi 200-as ér vagyonokat, de az is biztos, hogy néhányat ma már meglepően sok pénzért lehet továbbadni. Éppen ezért érdemes átnézni a régi fiókokat, pénztárcákat, borítékokat – mert könnyen lehet, hogy egy elfeledett emlék nemcsak nosztalgikus, hanem kifejezetten értékes is.