Bekérették a magyar nagykövetet Varsóban: súlyos diplomáciai feszültség van - mi történhetett?

Ezzel együtt hangsúlyozta Maduro iránti hűségét, és azt, hogy az intézkedés nem külső diktátum eredménye.
A varsói külügyminisztérium pénteken közölte a Polsat News hírtelevízióval, hogy "sajnálattal fogadja" a Magyarország által két újabb lengyel állampolgárnak nyújtott menedékjogról szóló információt. A hír azután került nyilvánosságra, hogy Magyarország brüsszeli EU-képviselete karácsony előtt értesítette a többi tagállamot a döntésről.
A lengyel külügyminisztérium megerősítette, hogy megkapták az értesítést, de az nem tartalmazta az érintett személyek adatait. Varsó közvetlenül a magyar féltől kért tájékoztatást, de egyelőre nem kapott választ.
A lengyel tárca közleményében hangsúlyozta, hogy Magyarország lépései "negatív hatással vannak a kétoldalú kapcsolatokra, valamint sértik az európai szolidaritás elvét". Hozzátették, hogy már korábban figyelmeztették a magyar hatóságokat: nem értenek egyet az olyan intézkedésekkel, amelyek "aláássák az uniós tagállami jogrendszerek iránti bizalmat".
Maciej Wewiór külügyi szóvivő péntek este megerősítette, hogy a magyar nagykövetet bekérették a minisztériumba, ahol tájékoztatták, hogy Lengyelország kifogásolja a magyar kormány egyes intézkedéseit és nyilatkozatait, mert azok ellentétesek az EU-ban érvényes együttműködési elvekkel.
Egy évvel korábban, 2023 decemberében Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek, akit hazájában 11 pénzügyi bűncselekmény miatt köröznek. Ezt követően Varsó hazarendelte budapesti nagykövetét. A lengyel ügyészség vizsgálatot indított annak kiderítésére, segítették-e magyar állampolgárok Romanowskit az igazságszolgáltatás elkerülésében.
500 százalékos vámok, másodlagos szankciók és globális nyomás: Washington minden eddiginél keményebb lépésre készül Moszkvával szemben.
Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonjogot akar szerezni Grönland felett, és nem elégedne meg egy szerződésen alapuló jogviszonnyal.
Magyarországra jön Donald Trump? Egyértelműen üzent az amerikai elnök: ezért találkozna Orbán Viktorral
Jelezte, hogy a két ország együttműködését a jövőben is erősítené, valamint sok sikert kívánt Orbán Viktornak a közelgő választási kampányhoz.
Egy ukrán támadás után mintegy 556 ezer ember maradt áram, további 200 ezer pedig ivóvíz nélkül a határ menti Belgorod megyében.
Grönlandnak Dánia megkerülésével, közvetlenül az Egyesült Államokkal kellene tárgyalnia Donald Trump megújuló területfoglalási ambíciói közepette.
Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék.
Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama,
A Lidl Franciaországban több száz reklámja miatt kapott hatalmas bírságot, mostantól nem sugározhat tévés hirdetéseket.
Az Egyesült Államok szerdán két, Venezuelához köthető olajszállító hajót foglalt le az Atlanti-óceánon,
Olyan lépésre szánta el magát Donald Trump, amibe beleremeg a világ: sokkban az országok, óriási lavina indulhat el
Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából.
Óriási botrány az Egyesült Államokban: fegyveres összetűzés miatt kell magyarázkodnia Donald Trumpnak
Az eset nyílt politikai konfliktussá eszkalálódott a szövetségi kormányzat és a városvezetés között.
Donald Trump unokája, a 18 éves Kai Trump első podcastinterjújában őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal jár a titkosszolgálat állandó jelenléte a magánéletében.
A CIA egykori kémelhárítási vezetőjét 1994-ben ítélték el a Szovjetunió, majd Oroszország javára csaknem egy évtizeden át folytatott kémtevékenysége miatt.
Maduro uralma a kínai kapcsolatok is meggyengültek Venezuelában, ennek viszont az Egyesült Államok örül a legjobban.
Egy nyomozás derítette ki, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségeken keresztül, hamisított dokumentumok segítségével jutott hozzá az amerikai Starlink műholdhálózathoz.
Esik a nyersolaj ára, és visszaestek az ázsiai részvénypiacok is: a befektetők a venezuelai politikai fordulat és az ország óriási kőolajtartalékainak sorsa miatt aggódnak.
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak t.artott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek
Az olajat piaci áron adják tovább, a bevétel felhasználását Donald Trump felügyeli.