Bekérették a magyar nagykövetet Varsóban: súlyos diplomáciai feszültség van - mi történhetett?

Lengyelország bekérette a magyar nagykövetet, miután Magyarország újabb két lengyel állampolgárnak adott menedékjogot, ami tovább mélyíti a két ország közötti diplomáciai feszültséget.

A varsói külügyminisztérium pénteken közölte a Polsat News hírtelevízióval, hogy "sajnálattal fogadja" a Magyarország által két újabb lengyel állampolgárnak nyújtott menedékjogról szóló információt. A hír azután került nyilvánosságra, hogy Magyarország brüsszeli EU-képviselete karácsony előtt értesítette a többi tagállamot a döntésről.

A lengyel külügyminisztérium megerősítette, hogy megkapták az értesítést, de az nem tartalmazta az érintett személyek adatait. Varsó közvetlenül a magyar féltől kért tájékoztatást, de egyelőre nem kapott választ.

A lengyel tárca közleményében hangsúlyozta, hogy Magyarország lépései "negatív hatással vannak a kétoldalú kapcsolatokra, valamint sértik az európai szolidaritás elvét". Hozzátették, hogy már korábban figyelmeztették a magyar hatóságokat: nem értenek egyet az olyan intézkedésekkel, amelyek "aláássák az uniós tagállami jogrendszerek iránti bizalmat".

Maciej Wewiór külügyi szóvivő péntek este megerősítette, hogy a magyar nagykövetet bekérették a minisztériumba, ahol tájékoztatták, hogy Lengyelország kifogásolja a magyar kormány egyes intézkedéseit és nyilatkozatait, mert azok ellentétesek az EU-ban érvényes együttműködési elvekkel.

Egy évvel korábban, 2023 decemberében Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek, akit hazájában 11 pénzügyi bűncselekmény miatt köröznek. Ezt követően Varsó hazarendelte budapesti nagykövetét. A lengyel ügyészség vizsgálatot indított annak kiderítésére, segítették-e magyar állampolgárok Romanowskit az igazságszolgáltatás elkerülésében.