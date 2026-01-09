Újabb fordulat jöhet Venezuela ügyében? Megszólalt az ideiglenes elnök, ezt üzente Donald Trumpnak

A venezuelai kormány politikailag fogva tartott személyek szabadon engedéséről hozott döntése nem jelenti azt, hogy Caracas alávetné magát az Egyesült Államoknak – szögezte le Delcy Rodríguez ügyvezető elnök. Ezzel együtt hangsúlyozta Maduro iránti hűségét, és azt, hogy az intézkedés nem külső diktátum eredménye.

A venezuelai nemzetgyűlés elnöke, Jorge Rodríguez csütörtökön bejelentette, hogy „a béke jegyében” a kormány jelentős számú politikai fogoly – venezuelai és külföldi – szabadon bocsátását kezdeményezte.

A felszabadítottak között ellenzéki vezetők és aktivisták is szerepelnek, köztük Enrique Marquez és Biagio Pilieri, továbbá spanyol állampolgárok, akiket Spanyolország is megerősített szabadon engedettként és pozitív lépésként értékelt.

Marquez korábban ellenzéki jelöltként indult a vitatott 2024-es elnökválasztáson, míg Pilieri parlamenti képviselő volt. A kormány konkrét számot nem közölt a szabadon engedettekről, és több emberjogi szervezet szerint még mindig több száz politikai fogoly maradt az országban.

A szabadon engedéseket a hazai kormány „nemzeti egységre törekvő gesztusnak” nevezte, miközben külföldi – köztük spanyol – foglyok hazaszállítását is megerősítették. Az emberi jogi szervezetek óvatosan fogadták a lépést, kiemelve, hogy fontos, de nem feltétlenül jelenti az általános politikai foglyok helyzetének teljes rendezését.