Újabb fordulat jöhet Venezuela ügyében? Megszólalt az ideiglenes elnök, ezt üzente Donald Trumpnak

A venezuelai kormány politikailag fogva tartott személyek szabadon engedéséről hozott döntése nem jelenti azt, hogy Caracas alávetné magát az Egyesült Államoknak – szögezte le Delcy Rodríguez ügyvezető elnök. Ezzel együtt hangsúlyozta Maduro iránti hűségét, és azt, hogy az intézkedés nem külső diktátum eredménye.
A venezuelai nemzetgyűlés elnöke, Jorge Rodríguez csütörtökön bejelentette, hogy „a béke jegyében” a kormány jelentős számú politikai fogoly – venezuelai és külföldi – szabadon bocsátását kezdeményezte.
A felszabadítottak között ellenzéki vezetők és aktivisták is szerepelnek, köztük Enrique Marquez és Biagio Pilieri, továbbá spanyol állampolgárok, akiket Spanyolország is megerősített szabadon engedettként és pozitív lépésként értékelt.
Marquez korábban ellenzéki jelöltként indult a vitatott 2024-es elnökválasztáson, míg Pilieri parlamenti képviselő volt. A kormány konkrét számot nem közölt a szabadon engedettekről, és több emberjogi szervezet szerint még mindig több száz politikai fogoly maradt az országban.
A szabadon engedéseket a hazai kormány „nemzeti egységre törekvő gesztusnak” nevezte, miközben külföldi – köztük spanyol – foglyok hazaszállítását is megerősítették. Az emberi jogi szervezetek óvatosan fogadták a lépést, kiemelve, hogy fontos, de nem feltétlenül jelenti az általános politikai foglyok helyzetének teljes rendezését.
Donald Trump amerikai elnök szerint az Egyesült Államok tulajdonjogot akar szerezni Grönland felett, és nem elégedne meg egy szerződésen alapuló jogviszonnyal.
Jelezte, hogy a két ország együttműködését a jövőben is erősítené, valamint sok sikert kívánt Orbán Viktornak a közelgő választási kampányhoz.
Egy ukrán támadás után mintegy 556 ezer ember maradt áram, további 200 ezer pedig ivóvíz nélkül a határ menti Belgorod megyében.
Grönlandnak Dánia megkerülésével, közvetlenül az Egyesült Államokkal kellene tárgyalnia Donald Trump megújuló területfoglalási ambíciói közepette.
Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék.
Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama,
A Lidl Franciaországban több száz reklámja miatt kapott hatalmas bírságot, mostantól nem sugározhat tévés hirdetéseket.
Az Egyesült Államok szerdán két, Venezuelához köthető olajszállító hajót foglalt le az Atlanti-óceánon,
Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából.
Az eset nyílt politikai konfliktussá eszkalálódott a szövetségi kormányzat és a városvezetés között.
Donald Trump unokája, a 18 éves Kai Trump első podcastinterjújában őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal jár a titkosszolgálat állandó jelenléte a magánéletében.
A CIA egykori kémelhárítási vezetőjét 1994-ben ítélték el a Szovjetunió, majd Oroszország javára csaknem egy évtizeden át folytatott kémtevékenysége miatt.
Maduro uralma a kínai kapcsolatok is meggyengültek Venezuelában, ennek viszont az Egyesült Államok örül a legjobban.
Egy nyomozás derítette ki, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségeken keresztül, hamisított dokumentumok segítségével jutott hozzá az amerikai Starlink műholdhálózathoz.
Esik a nyersolaj ára, és visszaestek az ázsiai részvénypiacok is: a befektetők a venezuelai politikai fordulat és az ország óriási kőolajtartalékainak sorsa miatt aggódnak.
Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak t.artott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek
Az olajat piaci áron adják tovább, a bevétel felhasználását Donald Trump felügyeli.
Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra.