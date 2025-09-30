Gázától Moszkváig: Trump béketervének meglepő mellékhatása lehet

Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerint Donald Trump béketervének nemcsak a Gázai övezetben lehet jelentősége, hanem más konfliktusokra is kihatással lehet – beleértve az orosz–ukrán háborút is.

A Fox Newsnak adott interjújában Witkoff úgy fogalmazott: Trump célja az átfogó béke megteremtése, amely „nem csak Gázáról szól, hanem arról is, hogy ez hogyan terjedhet át a Közel-Kelet más térségeire, és mit érhet el, talán még Oroszország és Ukrajna viszonylatában is”.

Az amerikai tervezet a gázai harcok 72 órán belüli leállítását és a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátását tartalmazza. Emellett javasolja, hogy az enklávé átmenetileg külső irányítás alá kerüljön, így a lakosok szabadon elhagyhatják, majd visszatérhetnek a területre.

A tervet a Perzsa-öböl menti országok és több európai állam is támogatja. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Washingtonban bejelentette, hogy Izrael elfogadja az amerikai javaslatot, de hozzátette: ha a Hamász elutasítja, „Izrael egyedül fogja befejezni a munkát”.

Ugyanakkor izraeli sajtóhírek szerint Witkoff az év végéig távozhat posztjáról. Ez komoly következményekkel járhat az orosz–ukrán válságra nézve is, mivel kinevezése óta aktívan részt vett az orosz–amerikai közvetítési kísérletekben. A diplomata több alkalommal járt Moszkvában, ahol állítása szerint már konkrét eredményeket is elért. Távozásáról akkor születhet döntés, ha sikerül előrelépést elérni a gázai rendezésben.