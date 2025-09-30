Az amerikai elnök 10 százalékos importvámot vet ki a fűrészárura és 25 százalékosat a bútorokra
Gázától Moszkváig: Trump béketervének meglepő mellékhatása lehet
Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerint Donald Trump béketervének nemcsak a Gázai övezetben lehet jelentősége, hanem más konfliktusokra is kihatással lehet – beleértve az orosz–ukrán háborút is.
A Fox Newsnak adott interjújában Witkoff úgy fogalmazott: Trump célja az átfogó béke megteremtése, amely „nem csak Gázáról szól, hanem arról is, hogy ez hogyan terjedhet át a Közel-Kelet más térségeire, és mit érhet el, talán még Oroszország és Ukrajna viszonylatában is”.
Az amerikai tervezet a gázai harcok 72 órán belüli leállítását és a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátását tartalmazza. Emellett javasolja, hogy az enklávé átmenetileg külső irányítás alá kerüljön, így a lakosok szabadon elhagyhatják, majd visszatérhetnek a területre.
A tervet a Perzsa-öböl menti országok és több európai állam is támogatja. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Washingtonban bejelentette, hogy Izrael elfogadja az amerikai javaslatot, de hozzátette: ha a Hamász elutasítja, „Izrael egyedül fogja befejezni a munkát”.
Ugyanakkor izraeli sajtóhírek szerint Witkoff az év végéig távozhat posztjáról. Ez komoly következményekkel járhat az orosz–ukrán válságra nézve is, mivel kinevezése óta aktívan részt vett az orosz–amerikai közvetítési kísérletekben. A diplomata több alkalommal járt Moszkvában, ahol állítása szerint már konkrét eredményeket is elért. Távozásáról akkor születhet döntés, ha sikerül előrelépést elérni a gázai rendezésben.
Az Egyesült Államok fontolgatja Tomahawk rakéták szállítását Ukrajnának, miközben Oroszország továbbra is elutasítja a kétoldalú és háromoldalú béketárgyalásokat.
Az ukrán főparancsnok közlése szerint erőik bekerítettek több orosz katonai egységet Dobropillia közelében, miközben stratégiailag fontos területeket sikerült felszabadítaniuk.
Az Európai Unió hamarosan importvámokat vezethet be az orosz energiahordozókra, hogy teljesen megszüntesse függőségét az orosz olaj- és gázbehozataltól.
Maia Sandu elnök pártja, az EU-barát PAS a szavazatok csaknem 50 százalékát szerezte meg.
A következő héten jellemzően felhős, az átlagosnál hűvösebb időre kell számítani, a szél sokfelé élénk, olykor erős lesz, és több helyen eső, zápor is kialakulhat.
Dél-Korea nem tudja készpénzben előteremteni a 350 milliárd dollárt, amelyet az Egyesült Államok a vámcsökkentési megállapodás részeként kért.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: Moszkva továbbra is nyitott az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetésekre.
A Pilisben tartott mai kutatás sajnálatos eredménnyel zárult. A délelőtti órákban megtalálták a keresett lányt, aki ekkorra sajnos már nem élt.
Yuval Noah Harari történés arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna nem vesztese, hanem számos szempontból már most is győztese az orosz agressziónak.
Oroszország nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen, amely Kijev polgármestere szerint négy halálos áldozatot és legalább nyolc sebesültet követelt a fővárosban.
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás.
Elon Musk és András herceg neve is felbukkant a Jeffrey Epstein-üggyel kapcsolatos új dokumentumokban, amelyeket a kongresszusi demokraták hoztak nyilvánosságra.
A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton kijelentette, hogy Ukrajna támogatná Magyarországot és Szlovákiát az energiahordozók alternatív beszerzésében, orosz olaj és gáz nélkül.
Ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezetéket, de a magyar ellátás zavartalan marad.
Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.
Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben.
