2025. szeptember 30. kedd Jeromos
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
trump putyin tárgyalás
Világ

Gázától Moszkváig: Trump béketervének meglepő mellékhatása lehet

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 08:46

Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott szerint Donald Trump béketervének nemcsak a Gázai övezetben lehet jelentősége, hanem más konfliktusokra is kihatással lehet – beleértve az orosz–ukrán háborút is.

A Fox Newsnak adott interjújában Witkoff úgy fogalmazott: Trump célja az átfogó béke megteremtése, amely „nem csak Gázáról szól, hanem arról is, hogy ez hogyan terjedhet át a Közel-Kelet más térségeire, és mit érhet el, talán még Oroszország és Ukrajna viszonylatában is”.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai tervezet a gázai harcok 72 órán belüli leállítását és a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátását tartalmazza. Emellett javasolja, hogy az enklávé átmenetileg külső irányítás alá kerüljön, így a lakosok szabadon elhagyhatják, majd visszatérhetnek a területre.

Kapcsolódó cikkeink:

A tervet a Perzsa-öböl menti országok és több európai állam is támogatja. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök Washingtonban bejelentette, hogy Izrael elfogadja az amerikai javaslatot, de hozzátette: ha a Hamász elutasítja, „Izrael egyedül fogja befejezni a munkát”.

Ugyanakkor izraeli sajtóhírek szerint Witkoff az év végéig távozhat posztjáról. Ez komoly következményekkel járhat az orosz–ukrán válságra nézve is, mivel kinevezése óta aktívan részt vett az orosz–amerikai közvetítési kísérletekben. A diplomata több alkalommal járt Moszkvában, ahol állítása szerint már konkrét eredményeket is elért. Távozásáról akkor születhet döntés, ha sikerül előrelépést elérni a gázai rendezésben.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #amerika #világ #tárgyalás #konfliktus #donald trump #izrael #háború #orosz-ukrán háború #béke #amerikai #palesztina #hamasz #Közel-Kelet #gázai övezet #benjamin netanjahu #diplomácia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:46
08:44
08:35
08:25
08:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 30.
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
2025. szeptember 29.
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
2025. szeptember 29.
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a klímakatasztrófa
2025. szeptember 29.
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
2025. szeptember 29.
Ilyen még sosem történt Magyarországon: úgy dől a pénz, mint még soha, rengeten örülhetnek
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 30. kedd
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
1 hete
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
1 hete
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
1 hete
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
7 napja
Kész, ennyi: kizárták Magyarországot ebből a fontos EU-s ügyből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozamgarancia
A bank által garantált minimum hozam. Bizonyos befektetési termékeknél a vállalkozás által vállalt/garantált minimum hozam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 06:34
Durván leakciózta az Aldi a magyar férfiak téli kedvencét: pecázásnál, autószerelésnél is jól jön
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 05:29
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
Agrárszektor  |  2025. szeptember 30. 08:14
Jéggel csap le ma a vihar az országra: mutatjuk, hova, mikor ér az eső