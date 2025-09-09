2025. szeptember 9. kedd Ádám
Izrael több zászlója lobog Jeruzsálem történelmi óvárosa előtt Izraelben.
Világ

Napról-napra aggasztóbb a helyzet: Izrael célzott légitámadást hajtott végre a Hamász vezetői ellen

MTI
2025. szeptember 9. 18:38

Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.

Először a hadsereg és a belbiztonsági szolgálat (Sin Bet) jelentette ezt be, majd a miniszterelnöki hivatal megerősítette, hozzátéve hogy a támadás egy teljesen független izraeli művelet volt. Médiajelentések szerint kedden délután robbanások hallatszottak Katar fővárosában, Dohában. A feltételezett rakétabecsapódások egy olyan találkozó elején érték a Hamász Katarban tartózkodó vezetőit - Halíl al-Hajját, a Hamász politikai irodájának igazgatóhelyettesét, valamint Hálid Mesált, Muhammad Darvist, Rázi Hamadot és Ízzat ar-Risákot -, amelyen a cél Donald Trump amerikai elnök javaslatának megvitatása volt a gázai háború lezárásával kapcsolatban. A találkozón jelen volt Zaher Dzsabarin, a szervezet ciszjordániai vezetője is.

"A célba vett vezetők évek óta irányították a Hamász tevékenységét, közvetlen felelősséget viselnek a 2023. október 7-i mészárlásért és az Izrael ellen folytatott háború irányításáért" - állt a hadsereg és a Sin Bet közös közleményében. "A támadás előtt lépéseket tettek a civil áldozatok számának minimalizálására, többek között precíziós fegyverek és kiegészítő hírszerzési információk alkalmazásával. Az IDF és a Sin Bet továbbra is elszánt a Hamász terrorszervezet felszámolásában" -tették hozzá.

Címlapkép: Getty Images
#világ #izrael #rakéta #hamasz #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború

1
1 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
3 napja
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Megszólalt Zelenszkij: komoly ígéretet tett neki Donald Trump Magyarországgal kapcsolatban
4
3 hete
Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot
5
3 hete
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
