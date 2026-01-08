Az Egyesült Államok szerdán két, Venezuelához köthető olajszállító hajót foglalt le az Atlanti-óceánon,
Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég
A Lidl több száz franciaországi televíziós reklámja megtévesztőnek minősült, ezért a bíróság 43 millió euróra, átszámítva több mint 16 milliárd forintra büntette a vállalatot. A döntés nyomán a Lidl nem fog tévében hirdetni az országban, a cég fellebbezett, írja a France24 alapján a Telex.
A Lidl Franciaországban nem folytatja a televíziós reklámozást, miután 43 millió eurós bírságot szabtak ki rá. Az összeg átszámítva meghaladja a 16 milliárd forintot.
A francia bíróság tavaly júliusban döntött a vállalat ellen, mivel a Lidl 2017 és 2023 között sugárzott több száz tévés hirdetése valószínűleg megtévesztette a fogyasztókat.
A francia fogyasztóvédelmi törvények értelmében a promóciós termékek árát legalább 15 héten keresztül kellett volna tartani a reklámokban meghirdetett szinten. A Lidl azonban nem tartotta be ezt az előírást, ami a bírság alapját képezte. A vállalat fellebbezést nyújtott be a döntés ellen, de a jelenlegi állás szerint a tévés hirdetések beszüntetésére kényszerül.
Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama,
A CIA egykori kémelhárítási vezetőjét 1994-ben ítélték el a Szovjetunió, majd Oroszország javára csaknem egy évtizeden át folytatott kémtevékenysége miatt.
Maduro uralma a kínai kapcsolatok is meggyengültek Venezuelában, ennek viszont az Egyesült Államok örül a legjobban.
Egy nyomozás derítette ki, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségeken keresztül, hamisított dokumentumok segítségével jutott hozzá az amerikai Starlink műholdhálózathoz.
Esik a nyersolaj ára, és visszaestek az ázsiai részvénypiacok is: a befektetők a venezuelai politikai fordulat és az ország óriási kőolajtartalékainak sorsa miatt aggódnak.
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak t.artott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek
Az olajat piaci áron adják tovább, a bevétel felhasználását Donald Trump felügyeli.
Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra.
Mette Frederiksen figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megtámadná Grönlandot, az a NATO és a második világháború utáni biztonsági rendszer végét jelentené.
Björk posztjában áldását adta "minden grönlandinak a függetlenségért vívott harcukhoz".
Meglepő vallomást tett Friedrich Merz a német gazdaság állapotáról: súlyosabb a helyzet, mint gondolták
Az eddigi intézkedések nem voltak elegendőek Németország gazdasági versenyképességének javításához.
Valószínűtlen, hogy Trump megáll Venezuelánál: ezek az országok retteghetnek az amerikai elnök terveitől
Kuba segítsége létfontosságú volt Maduro hatalmon tartásában, biztosítva közvetlen védelmét és tanácsadókat a biztonsági államapparátus működtetéséhez.
Nincs több TikTok, Insta, Snapchat a fiataloknak: itt az új törvényjavaslat, ami minden közösségi mediát bekorlátozna
A tervezett rendszer a fiók létrehozásakor nem csupán az életkor megadását követelné meg, hanem egy ellenőrző mechanizmust is alkalmazna.
Egyelőre fájó gyengeséget mutat Európa a Grönland-ügyben: így Trump akár még meg is szerezheti a szigetet
Európa óvatos kommunikációja mélyebb valóságot takar: amikor egy amerikai elnök nyíltan fenyegeti egy NATO-szövetséges területét, Európa ösztöne nem lehet a Washingtonnal való konfrontálódás.
Az orosz tisztek teljesen demotiváltak, rosszul tájékozódnak a helyi körülményekben, és a pokrovszki frontot veszélyes szolgálati helynek tekintik.
Miközben Maduro New Yorkban áll bíróság előtt, hűséges embere vette át a hatalmat Venezuelában.
A venezuelai elnök elfogásakor viselt Nike Tech melegítőruha iránti kereslet több online áruházban is megugrott.
A teheráni kereskedőktől induló sztrájkmozgalom rövid idő alatt országos demonstrációkká szélesedett.