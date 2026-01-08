2026. január 8. csütörtök Gyöngyvér
-5 °C Budapest
Lidl szupermarket. A Lidl egy német nemzetközi diszkont kiskereskedelmi lánc.
Világ

Ennyi, vége: nem reklámoz többet a Lidl a tv-ben, gigabüntetést kapott a cég

Pénzcentrum
2026. január 8. 13:37

A Lidl több száz franciaországi televíziós reklámja megtévesztőnek minősült, ezért a bíróság 43 millió euróra, átszámítva több mint 16 milliárd forintra büntette a vállalatot. A döntés nyomán a Lidl nem fog tévében hirdetni az országban, a cég fellebbezett, írja a France24 alapján a Telex.

A Lidl Franciaországban nem folytatja a televíziós reklámozást, miután 43 millió eurós bírságot szabtak ki rá. Az összeg átszámítva meghaladja a 16 milliárd forintot.

A francia bíróság tavaly júliusban döntött a vállalat ellen, mivel a Lidl 2017 és 2023 között sugárzott több száz tévés hirdetése valószínűleg megtévesztette a fogyasztókat.

A francia fogyasztóvédelmi törvények értelmében a promóciós termékek árát legalább 15 héten keresztül kellett volna tartani a reklámokban meghirdetett szinten. A Lidl azonban nem tartotta be ezt az előírást, ami a bírság alapját képezte. A vállalat fellebbezést nyújtott be a döntés ellen, de a jelenlegi állás szerint a tévés hirdetések beszüntetésére kényszerül.
Címlapkép: Getty Images
0 HOZZÁSZÓLÁS
