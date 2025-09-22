Palesztin háború 2025: történelmi bejelentés a világ egyik legerősebb hatalmától, ez fájhat Izraelnek

Kanada, Portugália és Ausztrália mellett az Egyesült Királyság is csatlakozott ahhoz a 147 országhoz, amelyek hivatalosan elismerik Palesztina államot. Franciaország, Belgium, Málta és más országok az ENSZ közgyűlésének margóján tartott találkozón jelentik be ugyanezt a lépést - írja a The Guardian.

Jelentős pillanat jött el az közel-keleti háborúban, amely egyben elmarasztalást jelent Izrael és az Egyesült Államok számára a Gázai övezetben folytatott támadások miatt, tiltakozás a ciszjordániai területfoglalások ellen, valamint a kétállami megoldás támogatásának gesztusa. Ugyanakkor senki sem várja, hogy pusztán Palesztina önállóságának elismerése véget vet a háborúnak vagy azonnal megteremti a szuverenitást, intézményeket és határokat, amelyek egy életképes állam minimális feltételei.

Az elismerés négy kritériumon alapul, amelyeket az 1933-as Montevideói Egyezmény határozott meg: állandó lakosság, meghatározott terület, diplomáciai kapcsolatok fenntartásának képessége más nemzetekkel, valamint kormány. Még ha ezek közül néhány vitatott is – mint Palesztina esetében, ahol az állam nagy részei megszállás alatt állnak, és a kormánynak nincs valódi hatalma Gázában – az állam elismerése továbbra is politikai döntés.

Burcu Ozcelik, a Royal United Services Institute (Rusi) közel-keleti biztonsági vezető kutatója szerint az elismerés fontos, bár korlátozott hatású. "Ez egy nép szuverén terület feletti jogának elismerése. Hogy megváltoztatja-e a háború menetét? Ebben nem vagyok biztos" – nyilatkozta.

A döntés közvetlen gyakorlati következményei korlátozottak. A Palesztin Hatóság már rendelkezik képviselettel Londonban, amelynek vezetője valószínűleg most hivatalos nagyköveti státuszt kap. Palesztina azonban csak a Biztonsági Tanács teljes egyetértésével válhat teljes jogú ENSZ-tagállammá, ahol az USA továbbra is ellenzi ezt. A Palesztin Hatóságnak nincs érdemi szerepe Gázában, és a brit kormány nem fog tárgyalni a Hamász vezette kormánnyal.

Izrael erőteljesen ellenzi a döntést. Benjamin Netanjahu "abszurdnak" és "a terrorizmus jutalmazásának" nevezte. Keir Starmer brit miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Királyság álláspontja szerint a Hamásznak nem lehet szerepe Palesztina jövőjében.

A palesztin oldalon egyesek üres gesztusnak tekintik az elismerést, amely a tehetetlen Palesztin Hatóságot emeli fel, miközben nem jár komoly gyakorlati intézkedésekkel. "Ha a világ nem avatkozik be egy népirtás megállítására, miért cselekedne pusztán azért, mert egy ENSZ-tagállam megszáll egy másikat?" – fogalmazott Diana Buttu emberi jogi ügyvéd.

A kérdés most az, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország végpontnak vagy kiindulópontnak tekinti-e az elismerést. "Félő, hogy megteszik ezt a lépést, majd azt mondják, hogy a regionális szereplőknek kell innen folytatniuk. Ami valódi különbséget jelenthetne, az egy hosszú távú elkötelezettség a jövőbeli palesztin állam elismerése és az azzal való együttműködés mellett" – vélekedett Ozcelik.

Az európai és arab államok által támogatott békekeretterv – amelyet az Egyesült Államok ellenkezése ellenére dolgoztak ki – választ adhat erre a kihívásra. Ez átmeneti hatóság felállítását javasolja Gáza irányítására a tűzszünet után, a Palesztin Hatóság választásait egy éven belül, valamint ENSZ-felhatalmazással rendelkező "stabilizációs" erőt a térségben.