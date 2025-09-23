A skandináv légiközlekedés hatalmas fennakadást szenvedett hétfő éjjel és kedden hajnalban: drónok miatt órákra leállt a forgalom a koppenhágai és az oslói repülőtéren is.
Egyre fogy a levegő Izrael körül: újabb nagyhatalom ismerte el a független palesztin államot
Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ-ben bejelentette, hogy Franciaország elismeri a palesztin államot, és hangsúlyozta a kétállami megoldás fontosságát az izraeli-palesztin béke érdekében.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kanada, Portugália és Ausztrália mellett tegnap az Egyesült Királyság is csatlakozott ahhoz a 147 országhoz, amelyek hivatalosan elismerik Palesztina államot. Most hasonló bejelentés érkezett Emmanuel Macron-tól is.
A francia elnök hétfőn a Franciaország és Szaúd-Arábia által kezdeményezett közel-keleti csúcstalálkozón szólalt fel, ahol kiemelte: "Eljött az idő" a palesztin állam elismerésére. Macron szerint történelmi felelősség nehezedik a nemzetközi közösségre, hogy megőrizzék a két állam - Izrael és Palesztina - egymás mellett, békében élésének lehetőségét.
A francia államfő közölte, hogy egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet. Hangsúlyozta, hogy "néhány pillanatra vagyunk attól, hogy elveszítsük" a béke megteremtésének lehetőségét.
Macron felszólította Izraelt, hogy ne akadályozza a béketárgyalásokat, és sürgette a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátását, valamint a gázai háború és bombázások leállítását.
A csúcstalálkozón Fejszál bin Ferhán szaúdi külügyminiszter minden országot a palesztin állam elismerésére szólított fel. II. Albert monacói herceg szintén bejelentette, hogy hivatalosan elismeri a palesztin államot, míg António Guterres ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy az államiság jog, nem pedig jutalom a palesztinoknak.
Mahmúd Abbász palesztin elnök videóüzenetében felszólította a Hamászt a fegyverletételre, és elítélte a terrorszervezet 2023. október 7-i Izrael elleni támadását. Kijelentette, hogy "a Hamásznak nem lesz semmilyen szerepe a kormányban", és a fegyvereket át kell adniuk a Palesztin Hatóságnak.
A kétállami megoldás az 1993-as oslói megállapodások alapeleme volt, de a békefolyamat azóta mindkét oldalon megrekedt. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban kijelentette, hogy nem fog beleegyezni a kétállami megoldásba.
Magyarország és Szlovákia nem kapott meghívást az EU keleti határa mentén létesítendő tervezett „drónfalról” szóló magas szintű videokonferenciára.
Határozottan kell fellépnünk, és ha jogsértések történnek, ennek megfelelően kell reagálnunk - mondta Petr Pavel cseh elnök.
A német légierő szerint az orosz gép kísérését a továbbiakban átengedték a svéd NATO-partnernek.
A brit királyi légierő két Typhoon típusú repülőgépe hajtott végre légtérellenőrző repülést Lengyelország felett.
A támadás a kormányok és cégek ellen világszerte indított kiberakciók sorába illeszkedik, amelyek számos ágazatot vettek célba.
Az EU csökkentené a függőségét a Visa és Mastercard rendszerektől, két-három éven belül jöhet a digitális euró.
A Trump-adminisztráció új szabálya szerint évi 100 000 dollárt kell fizetni minden H-1B vízummal rendelkező dolgozó után, ami a startupokat különösen érzékenyen érinti.
A támadás miatt az automatizált rendszerek működésképtelenné váltak, így csak manuális becsekkolás lehetséges.
Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta: az EU minden provokációra határozottan fog reagálni, miközben erősíti a keleti országok védelmét.
Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen, amely az energiaeladásokat, az árnyékflottát, a pénzügyi kiskapukat és a kriptovalutákat is célba veszi.
Afrika gazdasági integrációja évtizedek óta a kontinens vezetőinek és közgazdászainak egyik legfontosabb célkitűzése.
Szaúd-Arábia és Pakisztán stratégiai védelmi megállapodást kötött.
A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők csütörtök éjjel támadást hajtottak végre a Lukoil orosz vállalat volgográdi olajfinomítója ellen
Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új, lézersugaras rakétaelhárító rendszer, az Iron Beam sikeresen teljesítette a teszteket, és még idén hadrendbe állítják.
Oroszország kész kompromisszumos békemegállapodást kötni Ukrajnával, amennyiben Kijev figyelembe veszi Moszkva biztonsági érdekeit - ezt az orosz külügyminiszter jelentette be.
Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában.
-
-
-
