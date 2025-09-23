Egyre fogy a levegő Izrael körül: újabb nagyhatalom ismerte el a független palesztin államot

Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ-ben bejelentette, hogy Franciaország elismeri a palesztin államot, és hangsúlyozta a kétállami megoldás fontosságát az izraeli-palesztin béke érdekében.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kanada, Portugália és Ausztrália mellett tegnap az Egyesült Királyság is csatlakozott ahhoz a 147 országhoz, amelyek hivatalosan elismerik Palesztina államot. Most hasonló bejelentés érkezett Emmanuel Macron-tól is.

A francia elnök hétfőn a Franciaország és Szaúd-Arábia által kezdeményezett közel-keleti csúcstalálkozón szólalt fel, ahol kiemelte: "Eljött az idő" a palesztin állam elismerésére. Macron szerint történelmi felelősség nehezedik a nemzetközi közösségre, hogy megőrizzék a két állam - Izrael és Palesztina - egymás mellett, békében élésének lehetőségét.

A francia államfő közölte, hogy egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet. Hangsúlyozta, hogy "néhány pillanatra vagyunk attól, hogy elveszítsük" a béke megteremtésének lehetőségét.

Macron felszólította Izraelt, hogy ne akadályozza a béketárgyalásokat, és sürgette a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátását, valamint a gázai háború és bombázások leállítását.

A csúcstalálkozón Fejszál bin Ferhán szaúdi külügyminiszter minden országot a palesztin állam elismerésére szólított fel. II. Albert monacói herceg szintén bejelentette, hogy hivatalosan elismeri a palesztin államot, míg António Guterres ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy az államiság jog, nem pedig jutalom a palesztinoknak.

Mahmúd Abbász palesztin elnök videóüzenetében felszólította a Hamászt a fegyverletételre, és elítélte a terrorszervezet 2023. október 7-i Izrael elleni támadását. Kijelentette, hogy "a Hamásznak nem lesz semmilyen szerepe a kormányban", és a fegyvereket át kell adniuk a Palesztin Hatóságnak.

A kétállami megoldás az 1993-as oslói megállapodások alapeleme volt, de a békefolyamat azóta mindkét oldalon megrekedt. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban kijelentette, hogy nem fog beleegyezni a kétállami megoldásba.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA