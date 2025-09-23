2025. szeptember 23. kedd Tekla
23 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. november 7.Emmanuel Macron francia elnök (b2) az Európai Politikai Közösség (EPC) budapesti tanácskozásán a Puskás Arénában 2024. november 7-én.MTI/Koszticsák Szilárd
Világ

Egyre fogy a levegő Izrael körül: újabb nagyhatalom ismerte el a független palesztin államot

MTI
2025. szeptember 23. 09:15

Emmanuel Macron francia elnök az ENSZ-ben bejelentette, hogy Franciaország elismeri a palesztin államot, és hangsúlyozta a kétállami megoldás fontosságát az izraeli-palesztin béke érdekében.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kanada, Portugália és Ausztrália mellett tegnap az Egyesült Királyság is csatlakozott ahhoz a 147 országhoz, amelyek hivatalosan elismerik Palesztina államot. Most hasonló bejelentés érkezett Emmanuel Macron-tól is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A francia elnök hétfőn a Franciaország és Szaúd-Arábia által kezdeményezett közel-keleti csúcstalálkozón szólalt fel, ahol kiemelte: "Eljött az idő" a palesztin állam elismerésére. Macron szerint történelmi felelősség nehezedik a nemzetközi közösségre, hogy megőrizzék a két állam - Izrael és Palesztina - egymás mellett, békében élésének lehetőségét.

A francia államfő közölte, hogy egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet. Hangsúlyozta, hogy "néhány pillanatra vagyunk attól, hogy elveszítsük" a béke megteremtésének lehetőségét.

Macron felszólította Izraelt, hogy ne akadályozza a béketárgyalásokat, és sürgette a Hamász által fogva tartott túszok szabadon bocsátását, valamint a gázai háború és bombázások leállítását.

Bekeményített a Közel-Kelet: komoly nukleáris arzenálról szerződtek, ezzel Izrael sem húzhat ujjat
EZ IS ÉRDEKELHET
Bekeményített a Közel-Kelet: komoly nukleáris arzenálról szerződtek, ezzel Izrael sem húzhat ujjat
Szaúd-Arábia és Pakisztán stratégiai védelmi megállapodást kötött.

A csúcstalálkozón Fejszál bin Ferhán szaúdi külügyminiszter minden országot a palesztin állam elismerésére szólított fel. II. Albert monacói herceg szintén bejelentette, hogy hivatalosan elismeri a palesztin államot, míg António Guterres ENSZ-főtitkár hangsúlyozta, hogy az államiság jog, nem pedig jutalom a palesztinoknak.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Mahmúd Abbász palesztin elnök videóüzenetében felszólította a Hamászt a fegyverletételre, és elítélte a terrorszervezet 2023. október 7-i Izrael elleni támadását. Kijelentette, hogy "a Hamásznak nem lesz semmilyen szerepe a kormányban", és a fegyvereket át kell adniuk a Palesztin Hatóságnak.

A kétállami megoldás az 1993-as oslói megállapodások alapeleme volt, de a békefolyamat azóta mindkét oldalon megrekedt. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban kijelentette, hogy nem fog beleegyezni a kétállami megoldásba.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#franciaország #világ #politika #izrael #háború #palesztina #Emmanuel Macron

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:01
09:53
09:44
09:35
09:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 23.
Elképesztő újdonság a MOHU újrahasznosítási díjainál: sok élelmes magyar kereshet nagyot rajta
2025. szeptember 22.
Egyre több magyarról derül ki, hogy autista: ezek a tünetei, sokan észre sem veszik az intő jeleket
2025. szeptember 22.
Döbbenet, melyik a világ legjobb szállodája 2025-ben: nem hiszed el, mennyibe kerül egy éjszaka
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 23. kedd
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
2 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
2 napja
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
4
2 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
5
22 órája
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
PÉNZÜGYI KISOKOS
On-line
kifejezés arra vonatkozóan, hogy az adott művelet a bankkal közvetlen összeköttetésben, gépek közötti kommunikáció útján zajlik

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 06:03
Ezzel a legális trükkel spórolhatsz vagyonokat a lakásfelújításon 2025-ben: nagyon megéri bevállalni
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 23. 05:23
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
Agrárszektor  |  2025. szeptember 23. 09:21
Mindent felülír a magyar földeken az, ami 2025-ben történik