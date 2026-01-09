2026. január 9. péntek Marcell
Washington, 2025. november 8.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.MTI/Miniszterelnöki
Világ

Magyarországra jön Donald Trump? Egyértelműen üzent az amerikai elnök: ezért találkozna Orbán Viktorral

Pénzcentrum
2026. január 9. 08:55

Orbán Viktor péntek reggel a Facebook oldalán tette közzé azt a levelet, amelyet Donald Trump küldött neki. Az amerikai elnök az üzenetben a magyar amerikai kapcsolatok aranykoráról írt, és méltatta a magyar miniszterelnök vezetői szerepét. Jelezte, hogy a két ország együttműködését a jövőben is erősítené, valamint sok sikert kívánt Orbán Viktornak a közelgő választási kampányhoz.

Donald Trump a levélben megköszönte a magyar miniszterelnök meghívását egy magyarországi látogatásra, és arról is írt, hogy munkatársaival egyeztetnek a lehetséges időpontról.

Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy szeretné tovább mélyíteni az együttműködést Magyarországgal elsősorban a védelem, az energia és az illegális migráció elleni fellépés területén. Úgy fogalmazott, Orbán Viktor bátor vezetése világszerte példaértékű, külön kiemelve a hit, a család és a nemzeti szuverenitás melletti következetes kiállását.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA 
#magyarország #migráció #világ #védelem #együttműködés #donald trump #orbán viktor #politika #amerikai egyesült államok #külpolitika #diplomácia

