Az európai energiapiac jelentős átalakulás előtt áll: február végétől radikálisan meghosszabbodik a földgáz- és áramszerződésekkel folytatott kereskedés időtartama,
Zelenszkij szerint gyakorlatilag végleges a biztonsági garanciákról szóló megállapodás
Az Ukrajnának nyújtandó amerikai biztonsági garanciákról szóló kétoldalú dokumentum lényegében készen áll arra, hogy legfelsőbb szinten véglegesítsék - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön a Facebookon.
Az államfő ezt azután mondta, hogy meghallgatta Rusztem Umerovnak, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárának beszámolóját az ukrán küldöttség és az amerikai kormány képviselőinek franciaországi tárgyalásairól.
A megállapodás gyakorlatilag készen áll arra, hogy az Egyesült Államok elnökével legfelsőbb szinten véglegesítsük. Fontos, hogy Ukrajnának továbbra is sikerül összehangolnia az európai és az amerikai küldöttség munkáját, és közösen megvitattuk többek között az ország újjáépítéséről és a gazdasági fejlődésről szóló dokumentumokat is
- fejtette ki Zelenszkij. Mindazonáltal Ukrajna elnöke nem közölte, hogy mikor kerülhet sor konkrétan a Donald Trump amerikai elnökkel való találkozójára, amelynek célja a biztonsági garanciákról szóló dokumentum végleges jóváhagyása lenne. Az államfő hozzátette, hogy Párizsban
megvitatták a háború befejezésének alapvető keretére vonatkozó összetett kérdéseket is, és az ukrán fél bemutatta a dokumentum véglegesítésének lehetséges változatait". Tisztában vagyunk azzal, hogy az amerikai fél kommunikálni fog Oroszországgal, és várjuk a visszajelzést arról, hogy az agresszor valóban kész-e lezárni a háborút
- emelte ki Zelenszkij.
Tárgyalóküldöttségünk, miután visszatér, Kijevben beszámol a találkozók összes részletéről. Partnereinket tájékoztatjuk, milyen következményei vannak az orosz csapásoknak, amelyek egyértelműen nem azt jelzik, hogy Moszkva felülvizsgálná a prioritásait. Ebben az összefüggésben szükséges, hogy a nyomás Oroszországra ugyanilyen intenzíven növekedjen, ahogyan a tárgyalóküldöttségek dolgoznak
- hangsúlyozta. Az ukrán elnök szerint a jövőbeli biztonsági garanciák realitását annak kell bizonyítania, hogy a partnerek már ebben a szakaszban is képesek hatékony nyomást gyakorolni Oroszországra.
Az ukrán Kurszk haderőcsoport csütörtökön a Facebookon azt közölte: nem felelnek meg a valóságnak azok a közlések, amelyek szerint az orosz csapatok elfoglalták az északkelet-ukrajnai Szumi megyében Andrijivkát, a település továbbra is ukrán ellenőrzés alatt áll.
"Andrijivka eddig is és most is teljes mértékben a Kurszk haderőcsoport ellenőrzése alatt áll, szó sincs a település megszállásáról. Arra kérjük a lakosságot, a tömegtájékoztatási eszközöket és a véleményformálókat, hogy kritikusan viszonyuljanak a bizonytalan forrásokból származó közlésekhez és kizárólag a hivatalos információkban bízzanak meg" - hangsúlyozták közleményükben.
Megjegyezték, hogy Oroszország valóban próbálja kiterjeszteni a megszállás övezetét a szumi régióban, azonban egyelőre nem jár sikerrel. Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője egy csütörtöki tévéműsorban arról beszélt, hogy Oroszország továbbra is telepít légvédelmi rendszereket a megszállt Krím félszigetre, annak ellenére, hogy veszteségeket szenvednek el az ukrán erők csapásai következtében.
"Az oroszok a jövőben is maximálisan igyekeznek megerősíteni katonai jelenlétüket a félszigeten, hiszen a Krím egyszerre szimbolikus és stratégiai jelentőségű hídfő" - hangsúlyozta. Közölte, hogy az Azovi-tengeren "az ellenség hajói ritka vendégek", tavaly például mindössze két alkalommal hajóztak be ebbe a vízterületbe. Pletencsuk hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erők nem akadályozzák a polgári hajózást.
Grönlandnak Dánia megkerülésével, közvetlenül az Egyesült Államokkal kellene tárgyalnia Donald Trump megújuló területfoglalási ambíciói közepette.
Óriási botrány az Egyesült Államokban: fegyveres összetűzés miatt kell magyarázkodnia Donald Trumpnak
Az eset nyílt politikai konfliktussá eszkalálódott a szövetségi kormányzat és a városvezetés között.
Donald Trump unokája, a 18 éves Kai Trump első podcastinterjújában őszintén beszélt arról, milyen kihívásokkal jár a titkosszolgálat állandó jelenléte a magánéletében.
A CIA egykori kémelhárítási vezetőjét 1994-ben ítélték el a Szovjetunió, majd Oroszország javára csaknem egy évtizeden át folytatott kémtevékenysége miatt.
Maduro uralma a kínai kapcsolatok is meggyengültek Venezuelában, ennek viszont az Egyesült Államok örül a legjobban.
Egy nyomozás derítette ki, hogy Oroszország az Egyesült Arab Emírségeken keresztül, hamisított dokumentumok segítségével jutott hozzá az amerikai Starlink műholdhálózathoz.
Esik a nyersolaj ára, és visszaestek az ázsiai részvénypiacok is: a befektetők a venezuelai politikai fordulat és az ország óriási kőolajtartalékainak sorsa miatt aggódnak.
Óriási fordulat Grönland ügyében: nagy bejelentést tett Marco Rubio - de vajon mit mond erről Trump?
Marco Rubio külügyminiszter a kongresszus tagjainak t.artott zárt ajtós tájékoztatón kijelentette, hogy a kormány Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései nem egy küszöbön álló inváziót jeleznek
Az olajat piaci áron adják tovább, a bevétel felhasználását Donald Trump felügyeli.
Az Egyesült Államok katonai akcióban letartóztatta és New Yorkba szállította a venezuelai államfőt szombaton, ennek viszont hatása lehet az energiaszektorra.
Mette Frederiksen figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok megtámadná Grönlandot, az a NATO és a második világháború utáni biztonsági rendszer végét jelentené.
Björk posztjában áldását adta "minden grönlandinak a függetlenségért vívott harcukhoz".
Meglepő vallomást tett Friedrich Merz a német gazdaság állapotáról: súlyosabb a helyzet, mint gondolták
Az eddigi intézkedések nem voltak elegendőek Németország gazdasági versenyképességének javításához.
Valószínűtlen, hogy Trump megáll Venezuelánál: ezek az országok retteghetnek az amerikai elnök terveitől
Kuba segítsége létfontosságú volt Maduro hatalmon tartásában, biztosítva közvetlen védelmét és tanácsadókat a biztonsági államapparátus működtetéséhez.
Nincs több TikTok, Insta, Snapchat a fiataloknak: itt az új törvényjavaslat, ami minden közösségi mediát bekorlátozna
A tervezett rendszer a fiók létrehozásakor nem csupán az életkor megadását követelné meg, hanem egy ellenőrző mechanizmust is alkalmazna.
Egyelőre fájó gyengeséget mutat Európa a Grönland-ügyben: így Trump akár még meg is szerezheti a szigetet
Európa óvatos kommunikációja mélyebb valóságot takar: amikor egy amerikai elnök nyíltan fenyegeti egy NATO-szövetséges területét, Európa ösztöne nem lehet a Washingtonnal való konfrontálódás.
Az orosz tisztek teljesen demotiváltak, rosszul tájékozódnak a helyi körülményekben, és a pokrovszki frontot veszélyes szolgálati helynek tekintik.
Miközben Maduro New Yorkban áll bíróság előtt, hűséges embere vette át a hatalmat Venezuelában.