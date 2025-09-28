A zaporizzsjai atomerőmű több mint négy napja nem kapcsolódik az energiahálózathoz, ami az eddigi leghosszabb ilyen jellegű kimaradás.
Meglepő döntést hozott Lengyelország: új szakaszába lépett az orosz-ukrán háború?
Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.
A tájékoztatás szerint lengyel és szövetséges repülőgépeket is riasztottak; az intézkedés megelőző jellegű, célja a légtér biztonságának szavatolása és a lakosság védelme.
A fegyveres erők X közösségi portálon megosztott tájékoztatása szerint a riasztás szombatról vasárnapra virradóra lépett életbe, miután az orosz légierő hosszú hatótávolságú gépei támadást hajtottak végre Ukrajnában.
A hadsereg hangsúlyozta, hogy a légtérzár megelőző, védelmi intézkedés. A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai alapján a korlátozás Lublin és Rzeszów térségét érintette, és vasárnap hajnali 4 óráig volt érvényben. Az ukrán légierő közlése szerint vasárnap hajnali három órakor Ukrajna-szerte légiriadó volt érvényben.
Donald Trump amerikai elnök csapatokat küld a "háború sújtotta" Portlandbe, és szükség esetén "teljes erő" bevetését is engedélyezte.
Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette be Alexander Dobrindt belügyminiszter szombaton Berlinben.
A Magyar Honvédség (MH) határozottan visszautasította azt az állítást, miszerint drónjai megsértették volna Ukrajna légterét – közölte a Honvéd Vezérkar szombaton a honvedelem.hu-n megjelent közleményében.
A zalai rendőrök őrizetbe vettek két 18 éves fiatalt, akik több millió forint értékben árultak kábítószert – közölte a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n.
Irán szombaton konzultációra hazarendelte Németországba, Franciaországba és Nagy-Britanniába akkreditált nagyköveteit.
Franciaországban ismét előkerült a vagyonadó ötlete, de most nem a teljes középosztályt céloznák, hanem kifejezetten az ultra-gazdagokat.
Látványos rendőri üldözés zajlott péntek éjjel Budapesten: egy 27 éves sofőr Csepelről indult menekülni, miután a rendőrök igazoltatni akarták.
Teljes szolidaritásáról biztosította a légsértésekkel érintett szövetségeseket Giuseppe Cavo Dragone, a NATO Katonai Bizottságának elnöke a Rigában zajló vezérkari főnöki találkozón.
Moszkva „több száz millió eurót” költ arra, hogy befolyásolja a vasárnapi moldovai parlamenti választások kimenetelét.
Az ukrán fegyveres erők vezérkara közölte, hogy péntek reggel kétszer is megsértette Ukrajna légterét egy drón Magyarország felől.
Az állami hírügynökségek szerint 25 milliárd dolláros szerződést ütöttek nyélbe négy nukleáris erőmű építésére Iránban.
Péntek este meghibásodott a Paksi Atomerőmű 4. blokkjának egyik generátor segédrendszere, emiatt a blokk teljesítménye átmenetileg a felére esett.
A 15 tagú testületben négyen támogatták a halasztást, kilencen ellene szavaztak, ketten tartózkodtak.
Újabb fordulatot vett az Egyesült Államok belpolitikai drámája: szövetségi esküdtszék vádat emelt James Comey, az FBI korábbi igazgatója ellen.
Borongósan indul a hétvége, sokfelé erősen felhős vagy borult lesz az ég, bár napközben lassan szakadozik a felhőzet.
A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint a jelenleg kormányzó, Európa-párti Akció és Szolidaritás Párt (PAS) nehezen tarthatja meg többségét a 101 fős törvényhozásban.
Cáfolták a vádakat: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen
A magyar honvédelmi minisztérium határozottan cáfolta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítását, miszerint magyar katonai drónok sértették volna meg Ukrajna légterét.
A magyar vonatkozású állításokkal kapcsolatban a Külügyminisztérium, valamint a Honvédelmi Minisztériumhoz intézett kérdésekre egyelőre nem érkezett válasz.
