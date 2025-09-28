2025. szeptember 28. vasárnap Vencel
Varsó, Lengyelország - 2023. augusztus 15: Német Leopard harckocsik a lengyel fegyveres erők napján tartott felvonuláson. Ma a lengyel hadsereg népszerű harckocsija.
Világ

Meglepő döntést hozott Lengyelország: új szakaszába lépett az orosz-ukrán háború?

Pénzcentrum
2025. szeptember 28. 09:45

Ideiglenes légtérzárat vezettek be Lengyelország délkeleti részén, miután Oroszország hosszú hatótávolságú bombázói légicsapásokat hajtottak végre Ukrajnában - közölte vasárnap a lengyel hadsereg.

A tájékoztatás szerint lengyel és szövetséges repülőgépeket is riasztottak; az intézkedés megelőző jellegű, célja a légtér biztonságának szavatolása és a lakosság védelme.

A fegyveres erők X közösségi portálon megosztott tájékoztatása szerint a riasztás szombatról vasárnapra virradóra lépett életbe, miután az orosz légierő hosszú hatótávolságú gépei támadást hajtottak végre Ukrajnában.

A hadsereg hangsúlyozta, hogy a légtérzár megelőző, védelmi intézkedés. A Flightradar24 repüléskövető szolgáltatás adatai alapján a korlátozás Lublin és Rzeszów térségét érintette, és vasárnap hajnali 4 óráig volt érvényben. Az ukrán légierő közlése szerint vasárnap hajnali három órakor Ukrajna-szerte légiriadó volt érvényben.
Címlapkép: Getty Images
