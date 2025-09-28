Szabadtéri programot tervezel? Nézd meg, mikor lehet napsütés!

A hét utolsó napján alapvetően felhős időre számíthatunk, de időszakosan vékonyodhat a felhőzet, és rövidebb-hosszabb időre a nap is előbukkanhat.

Vasárnap reggelig csak elszórtan várható csapadék, ezt követően az északkeleti tájak kivételével máshol is előfordulhatnak kisebb záporok. A szél napközben helyenként megélénkül, kezdetben keleties irányú, majd az éjszakától általában északiasra fordul.

Az éjszakai minimumhőmérséklet jellemzően 7–14 fok között alakul, de az északkeleti, hidegre hajlamos vidékeken ennél néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A nappali maximumhőmérséklet vasárnap általában 15–21 fok között várható.