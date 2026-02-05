Norovírus-fertőzés miatt elhalasztották a finn–kanadai női jégkorongmérkőzést a még hivatalosan meg sem nyitott milánó–cortinai téli olimpián.
El se indult az olimpia, de a sztárvendégek már jól mulatnak: Snoop Dogg nyitotta a sort Milánóban
Snoop Dogg már a 2026-os milánó–cortinai téli olimpia rajtja előtt gondoskodik a show-ról: néhány nappal a nyitóünnepség előtt felpattant egy Zamboni jégfelújító gépre a Milano Ice Skating Arénában, és körbeautózta vele a pályát - közölte a NBC.
Snoop Dogg már most kitesz magáért a 2026-os milánó–cortinai téli olimpia előtt. Néhány nappal a nyitóünnepség előtt felpattant egy Zamboni jégfelújító gépre a Milano Ice Skating Arénában, és lazán körbeautózta vele a jégpályát.
A felvételen a zenész egy, a Team USA-éhoz hasonló télikabátjában kapaszkodik a lassan haladó gépezetbe, miközben az újrasimítja a jeget. A szinte teljesen üres arénában csak néhány szerencsés tartózkodott, akik azonnal elővették a telefonjukat, hogy szelfit készítsenek a hiphop-legendával.
A téli olimpia híreit, érdekességeit megtalálod a Sportonlineon: KATTINTS IDE!
Ha a 2024-es párizsi nyári olimpiát vesszük alapul, akkor a rajongók most is hasonlóan szórakoztató jelenetekre számíthatnak a rappertől. Snoop Dogg idén is a Team USA nem hivatalos szurkolójaként tér vissza. Olaszországi szereplése során azonban új feladatot is kapott: az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága decemberben jelentette be, hogy a zenész tiszteletbeli edzőként segíti majd az amerikai csapatot.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A Team USA sportolói az igazi sztárok – én csak azért vagyok itt, hogy szurkoljak, feldobjam a hangulatot, és talán megosszak egy-két bölcsességet a pálya széléről. Ez a csapat megtestesíti mindazt, ami a sportban a legjobb: tehetséget, szívet és küzdőszellemet. Ha ehhez egy kis extra szeretetet és motivációt tudok adni, az nekem is győzelem
– mondta Snoop Dogg a kinevezésekor.
A McLaren brit pilótája tavaly szerezte meg pályafutása első világbajnoki címét, és azt mondja, ez csak tovább erősítette benne a hitet, hogy képes megvédeni a...
Büki Ádám először bizonyíthat az ötkarikás játékokon, világbajnokságról már van figyelemre méltó eredménye.
Aki 12 méter magasból érkezik a keményre tömörített havas pályára, annak nemcsak a testét, hanem a fejét is fel kell készítenie.
A Fizz Liga 21. fordulójában az derbitől a kiesési rangadókig több sorsdöntő mérkőzés is várható.
A globális felmelegedésre reagálva a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt fontolgatja, hogy a téli olimpiákat januárra hozza előre.
Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán
A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.
Amikor a jamaicai négyes Lake Placidben, New York államban megérkezett az utolsó olimpia előtti versenyére, közölték velük: nem indulhatnak.
Súlyos edzésbalesetet szenvedett a norvég alpesi síző, Fredrik Möller, így veszélybe került a szereplése a pénteken kezdődő téli olimpián.
Tour de Hongrie 2026: megszólalt a magyar kapitány a versenyről, szerinte így szerepelhetnek a magyarok
Dér Zsolt szövetségi kapitány szerint nagy kihívásokat rejtő a Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny kedden bemutatott útvonala
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság milánói ülésén vált hivatalossá, hogy jelenleg egyedül Svájc pályázik a 2038-as téli olimpiai játékok rendezésére.
Hetvenkilenc éves korában elhunyt John Virgo, a snooker egyik legendás alakja és a BBC népszerű kommentátora.
Nem adja fel a legendás síző, Lindsey Vonn: térdszalagja bánta a hétvégét, de így is indulni akar az olimpián
Lindsey Vonn egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a múlt pénteki, Crans-Montana-i világkupa-lesiklás során teljesen elszakadt az elülső keresztszalagja.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, Kirsty Coventry eddig a legvilágosabb jelzést adta arra, hogy Oroszország visszatérhet a 2028-as los angeles-i olimpián.
Itt a Tour de Hongrie 2026 útvonal: ezeken a településeken megy keresztül idén a 47. Magyar Kerékpáros Körverseny
Kiderült a Tour de Hongrie 2026-os útvonala, mely idén Dél-Magyarországra fókuszál.
Robert Kraft, a New England Patriots tulajdonosa – korábbi vezetőedzőjéhez, Bill Belichickhez hasonlóan – nem került be a Pro Football Hall of Fame idei évfolyamába.
Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni...
Nagy dobásra készül a FIFA-elnök Infantino: teljesen kiakadtak Ukrajnában, az oroszok várják a lépést
Felelőtlennek és infantilisnek nevezte Matvii Bidnyi ukrán sportminiszter Gianni Infantinót, amiért az jelezte: kész megfontolni az Oroszország elleni futballtilalom feloldását.
Mikel Arteta nevetve utasította vissza Paul Scholes kritikáját, amely szerint az Arsenal lenne a Premier League történetének legunalmasabb bajnokcsapata.
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!