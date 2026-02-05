2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
jégkorong, hoki, jégpálya
Sport

El se indult az olimpia, de a sztárvendégek már jól mulatnak: Snoop Dogg nyitotta a sort Milánóban

Pénzcentrum
2026. február 5. 16:43

Snoop Dogg már a 2026-os milánó–cortinai téli olimpia rajtja előtt gondoskodik a show-ról: néhány nappal a nyitóünnepség előtt felpattant egy Zamboni jégfelújító gépre a Milano Ice Skating Arénában, és körbeautózta vele a pályát - közölte a NBC.

Snoop Dogg már most kitesz magáért a 2026-os milánó–cortinai téli olimpia előtt. Néhány nappal a nyitóünnepség előtt felpattant egy Zamboni jégfelújító gépre a Milano Ice Skating Arénában, és lazán körbeautózta vele a jégpályát.

A felvételen a zenész egy, a Team USA-éhoz hasonló télikabátjában kapaszkodik a lassan haladó gépezetbe, miközben az újrasimítja a jeget. A szinte teljesen üres arénában csak néhány szerencsés tartózkodott, akik azonnal elővették a telefonjukat, hogy szelfit készítsenek a hiphop-legendával.

Ha a 2024-es párizsi nyári olimpiát vesszük alapul, akkor a rajongók most is hasonlóan szórakoztató jelenetekre számíthatnak a rappertől. Snoop Dogg idén is a Team USA nem hivatalos szurkolójaként tér vissza. Olaszországi szereplése során azonban új feladatot is kapott: az Egyesült Államok Olimpiai és Paralimpiai Bizottsága decemberben jelentette be, hogy a zenész tiszteletbeli edzőként segíti majd az amerikai csapatot.

A Team USA sportolói az igazi sztárok – én csak azért vagyok itt, hogy szurkoljak, feldobjam a hangulatot, és talán megosszak egy-két bölcsességet a pálya széléről. Ez a csapat megtestesíti mindazt, ami a sportban a legjobb: tehetséget, szívet és küzdőszellemet. Ha ehhez egy kis extra szeretetet és motivációt tudok adni, az nekem is győzelem

– mondta Snoop Dogg a kinevezésekor. 
Címlapkép: Getty Images
#olimpia #videó #sport #zenész #usa #sportolók #téli olimpia #olimpia2026 #milano

