Különféle többszínű gyógyszeres tabletták és kapszulák közeli nézete.
Világ

Rengetegen támadták be Donald Trumpot: tényleg nagyon súlyos gyógyszer-összeesküvésről van szó?

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 12:46

Egészségügyi szakértők és szabályozó hatóságok világszerte elutasították Donald Trump tudományosan megalapozatlan kijelentéseit, amelyekben összefüggést sugallt a fájdalomcsillapítók, a vakcinák és az autizmus között - számol be a The Guardian.

A globális egészségügyi szervezetek és szabályozó hatóságok elhatárolódtak az amerikai elnök legutóbbi kijelentéseitől. Trump hétfőn azt tanácsolta a várandós nőknek, hogy kerüljék a paracetamol (az USA-ban Tylenol néven ismert) fájdalomcsillapító használatát, valamint arra biztatta a szülőket, hogy késleltessék vagy kerüljék bizonyos vakcinák beadatását gyermekeiknek.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden közleményben hangsúlyozta, hogy az életmentő vakcinák megkérdőjelezése félrevezető, és a paracetamol terhesség alatti használata és az autizmus közötti összefüggésre vonatkozó bizonyítékok "következetlenek". "Tudjuk, hogy a vakcinák nem okoznak autizmust" - jelentette ki a WHO szóvivője, Tarik Jašarević.

Wes Streeting, az Egyesült Királyság egészségügyi minisztere még direktebb kritikát fogalmazott meg: "Inkább bízok az orvosokban, mint Trump elnökben. Egyértelműen ki kell jelentenem: nincs bizonyíték arra, hogy a várandós nők paracetamol-használata és gyermekeik autizmusa között összefüggés lenne."

Trump kijelentései után az Egyesült Királyság egészségügyi szabályozó hatósága (MHRA) közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy nincs bizonyíték a terhesség alatti paracetamol-használat és az autizmus közötti kapcsolatra. Dr. Alison Cave, a hatóság biztonsági vezetője figyelmeztetett, hogy "a kezeletlen fájdalom és láz kockázatot jelenthet a magzat számára".

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szintén kitartott irányelvei mellett. Az ügynökség vezető orvosa, Steffen Thirstrup kijelentette, hogy tanácsaik "a rendelkezésre álló tudományos adatok szigorú értékelésén alapulnak, és nem találtunk bizonyítékot arra, hogy a paracetamol szedése a terhesség alatt autizmust okozna a gyermekeknél".

Spanyolország, valamint Ausztrália gyógyszerszabályozó hatóságai is hasonló álláspontot képviseltek, elutasítva Trump állításait. Mónica García spanyol egészségügyi miniszter a tudomány "tagadásának" minősítette az elnök kijelentéseit, amelyek szerinte életeket veszélyeztetnek.

Trump bejelentését egészségügyi minisztere, Robert F. Kennedy Jr. társaságában tette, aki korábban is tett már bizonyíték nélküli állításokat az autizmusról és más egészségügyi összeesküvés-elméletekről. Kennedy korábban ígéretet tett az autizmus "okának" meghatározására, de a hétfői sajtótájékoztatón nem tudott új, tudományosan alátámasztott információkkal szolgálni.

Az autizmus diagnózisok száma valóban növekszik - az USA-ban 2022-ben minden 31. nyolcéves gyermeknél diagnosztizáltak autizmus spektrumzavart, szemben a 2000-es évek 1:150 arányával. Az orvosok szerint ennek két fő oka van: egyrészt az autizmus definíciója kibővült, másrészt a szülők egyre gyakrabban kérnek diagnózist, mivel az állapot társadalmi ismertsége nőtt.

A Fehér Ház álláspontja egy 2025-ös, 46 korábbi tanulmányt áttekintő elemzésre támaszkodik, amely összefüggést sugallt a magzati paracetamol-kitettség és a neurofejlődési rendellenességek megnövekedett esélye között. A kutatók azonban hangsúlyozták, hogy a tanulmány nem bizonyította az ok-okozati összefüggést, és azt javasolták, hogy a várandós nők továbbra is használhatják a gyógyszert a lehető legalacsonyabb dózisban és a lehető legrövidebb ideig.

Egészségügyi szakértők ezzel szemben egy 2024-es svéd tanulmányra hivatkoznak, amely 2,4 millió születést követett nyomon, és nem talált bizonyítékot a gyógyszer terhesség alatti használata és az autizmus közötti összefüggésre.
Címlapkép: Getty Images
