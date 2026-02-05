Minden idők legsikeresebb konzoljává vált a japán játékipar ikonikus gépe: óriási roham indult érte

A Használtautó.hu adatai szerint 2026 januárjában erős átrendeződés indult a 6000 kilométernél kevesebbet futott, 2024 és 2026 közötti évjáratú autók piacán.
A Nintendo Switch a vállalat történetének legkelendőbb konzolja lett: a 2017-es megjelenése óta már több mint 155 millió darabot adtak el belőle. Ezzel megelőzte a Nintendo DS-t, és már csak a 2000-ben debütált Sony PlayStation 2 áll előtte az örökeladási ranglistán, több mint 160 millió eladott példánnyal.
A Nintendo legfrissebb pénzügyi jelentésének közzététele után a cég részvényei 11 százalékot estek, ami a befektetők szoftvereladásokkal és memóriachip-árakkal kapcsolatos aggodalmait tükrözi. A vállalat szerint ugyanakkor a 2025 júniusában piacra dobott Switch 2 erősen startolt: az év végéig 17 millió darabot értékesítettek belőle - közölte a BBC.
Christopher Dring iparági szakértő emlékeztetett arra, hogy az eredeti Switch rajtjakor rendkívül alacsonyak voltak a várakozások. A konzol sikerét szerinte elsősorban a Nintendo erős játékkínálata magyarázza. A Mario, a Zelda, a Pokémon és a Mario Kart sorozatok mind a Switch-korszakban érték el eddigi legjobb eladási számaikat. Még a Luigi's Mansion és a Mario Party is több tízmillió példányban kelt el.
A világjárvány szintén jelentősen hozzájárult a sikerhez. A lezárások idején az emberek otthoni szórakozási lehetőségeket kerestek. Rachel Watts szabadúszó videojáték-újságíró szerint mindenki, akit ismert, rendelkezett Switch-csel. A kézikonzol-jelleg és a kifejezetten fiatalabb közönségnek szóló játékok különösen vonzóvá tették a készüléket.
A Switch sikere ugyanakkor kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy utódja képes lesz-e megismételni ezt a teljesítményt. Furukava Suntaró, a Nintendo elnöke arra figyelmeztetett, hogy a magasabb memóriachip-árak nyomást gyakorolhatnak a nyereségre. A RAM ára jelentősen emelkedett, ami 2026-ban számos elektronikai eszköz drágulásához vezethet.
Chris Scullion, a Video Games Chronicle helyettes szerkesztője szerint az amerikai vámok és a Nintendo fő piacainak gazdasági helyzete egyaránt azt eredményezheti, hogy a Switch 2 soha nem éri el elődje magasságait. Úgy véli, a konzol sikere szinte garantált, de a Nintendónak el kell fogadnia, hogy az új készülék "csupán" nagyon jól fog fogyni, és nem minden korábbi Nintendo-terméknél jobban.
Modern világunkban az egyik legértékesebb erőforrás az adat, amelyet a tudatos felhasználók egyre inkább igyekeznek védeni – nem véletlenül.
A SpaceX 2002-es alapítása óta az újrafelhasználható rakéták vezető gyártójává vált, és a NASA, valamint a Védelmi Minisztérium fő szerződéses partnere.
Az OpenAI GPU-alternatívák iránti keresése olyan cégekre összpontosított, amelyek nagy mennyiségű beágyazott memóriával (SRAM) rendelkező chipeket gyártanak.
A telefonos átverések mellett egyébként drámaian megszaporodtak az SMS-ben érkező csalási kísérletek is.
Az űralapú adatközpontok koncepciója szerint több száz, napelemmel működő műhold hálózata kezelné a mesterséges intelligencia rendszerek számítási igényeit.
A kutatók egy aggasztó trendet azonosítottak: úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia elterjedése nem csökkenti, hanem tovább mélyíti a globális gazdasági szakadékot.
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
Újdonság, hogy mostantól Apple Watch-on is használható a Precision Finding funció.
"Hogy érdemben lassítsuk a jelenlegi folyamatokat, nem a koronavírus-járvány idején tapasztalt leállásra lenne szükség, hanem annak többszörösére, ráadásul folyamatosan."
A légitársaság, amely Európa legnagyobbjává nőtte ki magát, hétfőn megemelte előrejelzéseit az utasszámra, a nyereségnövekedésre és a viteldíjakra vonatkozóan.
A kezdeményezés az ausztrál szabályozást követi, és több európai ország is hasonló lépéseket fontolgat.
A Microsoft szigorú korlátozásokkal vezetné be reklámokból finanszírozott, ingyenes játékszolgáltatását.
A Honor Magic 8 Pro a gyártó aktuális csúcskészüléke, amely erős hardverrel és látványos kijelzővel próbál alternatívát kínálni a felsőkategóriás androidos mezőnyben.
Egyre több fogyasztó kap olyan SMS-t, amelyben az MVM Next nevében sürgetik egy „elmaradt villanyszámla” befizetését.
A probléma széles körben érinti a Windows-felhasználókat, beleértve a Windows 11 különböző verzióit.
Vegyesvállalat, algoritmus, felhasználói adatok: megszületett a kompromisszum, de a pénz továbbra is Kínában marad.
Az árnövekedés gyors üteme elsősorban az AI-adatközpontok iránti kereslet miatt alakult ki, amelyek elnyelik a chipkészletek nagy részét.
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
