Minden idők legsikeresebb konzoljává vált a japán játékipar ikonikus gépe: óriási roham indult érte

A Nintendo Switch a vállalat történetének legkelendőbb konzolja lett: a 2017-es megjelenése óta már több mint 155 millió darabot adtak el belőle. Ezzel megelőzte a Nintendo DS-t, és már csak a 2000-ben debütált Sony PlayStation 2 áll előtte az örökeladási ranglistán, több mint 160 millió eladott példánnyal.

A Nintendo legfrissebb pénzügyi jelentésének közzététele után a cég részvényei 11 százalékot estek, ami a befektetők szoftvereladásokkal és memóriachip-árakkal kapcsolatos aggodalmait tükrözi. A vállalat szerint ugyanakkor a 2025 júniusában piacra dobott Switch 2 erősen startolt: az év végéig 17 millió darabot értékesítettek belőle - közölte a BBC.

Christopher Dring iparági szakértő emlékeztetett arra, hogy az eredeti Switch rajtjakor rendkívül alacsonyak voltak a várakozások. A konzol sikerét szerinte elsősorban a Nintendo erős játékkínálata magyarázza. A Mario, a Zelda, a Pokémon és a Mario Kart sorozatok mind a Switch-korszakban érték el eddigi legjobb eladási számaikat. Még a Luigi's Mansion és a Mario Party is több tízmillió példányban kelt el.

A világjárvány szintén jelentősen hozzájárult a sikerhez. A lezárások idején az emberek otthoni szórakozási lehetőségeket kerestek. Rachel Watts szabadúszó videojáték-újságíró szerint mindenki, akit ismert, rendelkezett Switch-csel. A kézikonzol-jelleg és a kifejezetten fiatalabb közönségnek szóló játékok különösen vonzóvá tették a készüléket.

A Switch sikere ugyanakkor kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy utódja képes lesz-e megismételni ezt a teljesítményt. Furukava Suntaró, a Nintendo elnöke arra figyelmeztetett, hogy a magasabb memóriachip-árak nyomást gyakorolhatnak a nyereségre. A RAM ára jelentősen emelkedett, ami 2026-ban számos elektronikai eszköz drágulásához vezethet.

Chris Scullion, a Video Games Chronicle helyettes szerkesztője szerint az amerikai vámok és a Nintendo fő piacainak gazdasági helyzete egyaránt azt eredményezheti, hogy a Switch 2 soha nem éri el elődje magasságait. Úgy véli, a konzol sikere szinte garantált, de a Nintendónak el kell fogadnia, hogy az új készülék "csupán" nagyon jól fog fogyni, és nem minden korábbi Nintendo-terméknél jobban.