Bemondta Donald Trump: ezek a milliárdosok szerezhetik meg Kínától a világ egyik legértékesebb cégét

Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjúban arról beszélt, hogy Rupert Murdoch és fia, Lachlan Murdoch is szerepet kaphatnak a TikTok amerikai befektetői körében. A közösségi platform jövőjéről szóló megállapodás hónapok óta húzódik, de a Fehér Ház szerint a végső döntés hamarosan megszülethet.

Donald Trump vasárnap a Fox News The Sunday Briefing című műsorában nyilatkozott a TikTok amerikai felvásárlásának állásáról. Az elnök elmondta: az eddig is ismert befektetők – Larry Ellison és Michael Dell – mellett Rupert Murdoch médiamágnás és fia, Lachlan Murdoch is részt vehetnek az üzletben.

„Egy férfi, akit úgy hívnak, hogy Lachlan, szintén benne van. Tudják, ki az a Lachlan? Ez egy nagyon szokatlan név – Lachlan Murdoch. Rupert valószínűleg szintén a csoportban lesz. Nagyszerű emberek, igazi hazafiak, akik szeretik az országot” – fogalmazott Trump.

A CNN ugyanakkor úgy értesült: nem a Murdoch család magánszemélyként, hanem a Fox Corporation lehet a befektetői konzorcium része. A Fox – amely Rupert Murdoch tulajdonában van, vezérigazgatója pedig Lachlan Murdoch – nem kommentálta az értesülést.

Trump nyilatkozata egy héttel azután hangzott el, hogy keresetet nyújtott be a Rupert Murdoch tulajdonában lévő Wall Street Journal ellen. A lap ugyanis azt állította, hogy az elnök még 2003-ban, Jeffrey Epstein szexuális bűnelkövető születésnapi könyvébe írt egy obszcén verset és rajzot.

A kongresszus 2024-ben törvényt fogadott el, amely megtiltja a TikTok amerikai működését, ha a kínai ByteDance nem adja el az alkalmazást egy amerikai tulajdonosi körnek. Bár a határidőt többször kitolták, a Trump-adminisztráció szerint a megállapodás most a végéhez közeledik.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közölte: a jövőbeli TikTok amerikai igazgatótanácsának hét helyéből hatot amerikaiak töltenek majd be, a felhasználói adatok és az algoritmus kezelését pedig az Oracle, Larry Ellison cége biztosítja.

„Ez az üzlet valóban Amerikát helyezi az első helyre” – mondta Leavitt, utalva Trump egyik kampányszlogenjére.

A megállapodás értelmében a TikTok többségi tulajdonosa amerikai kézben lesz.