2025. szeptember 22. hétfő Móric
30 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Tyumen, Oroszország - 2020. január 21: TikTok és Facebook alkalmazás a képernyőn Apple iPhone XR
Vállalkozás

Bemondta Donald Trump: ezek a milliárdosok szerezhetik meg Kínától a világ egyik legértékesebb cégét

Pénzcentrum
2025. szeptember 22. 13:45

Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjúban arról beszélt, hogy Rupert Murdoch és fia, Lachlan Murdoch is szerepet kaphatnak a TikTok amerikai befektetői körében. A közösségi platform jövőjéről szóló megállapodás hónapok óta húzódik, de a Fehér Ház szerint a végső döntés hamarosan megszülethet.

Donald Trump vasárnap a Fox News The Sunday Briefing című műsorában nyilatkozott a TikTok amerikai felvásárlásának állásáról. Az elnök elmondta: az eddig is ismert befektetők – Larry Ellison és Michael Dell – mellett Rupert Murdoch médiamágnás és fia, Lachlan Murdoch is részt vehetnek az üzletben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Egy férfi, akit úgy hívnak, hogy Lachlan, szintén benne van. Tudják, ki az a Lachlan? Ez egy nagyon szokatlan név – Lachlan Murdoch. Rupert valószínűleg szintén a csoportban lesz. Nagyszerű emberek, igazi hazafiak, akik szeretik az országot” – fogalmazott Trump.

A CNN ugyanakkor úgy értesült: nem a Murdoch család magánszemélyként, hanem a Fox Corporation lehet a befektetői konzorcium része. A Fox – amely Rupert Murdoch tulajdonában van, vezérigazgatója pedig Lachlan Murdoch – nem kommentálta az értesülést.

Trump nyilatkozata egy héttel azután hangzott el, hogy keresetet nyújtott be a Rupert Murdoch tulajdonában lévő Wall Street Journal ellen. A lap ugyanis azt állította, hogy az elnök még 2003-ban, Jeffrey Epstein szexuális bűnelkövető születésnapi könyvébe írt egy obszcén verset és rajzot.

A kongresszus 2024-ben törvényt fogadott el, amely megtiltja a TikTok amerikai működését, ha a kínai ByteDance nem adja el az alkalmazást egy amerikai tulajdonosi körnek. Bár a határidőt többször kitolták, a Trump-adminisztráció szerint a megállapodás most a végéhez közeledik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közölte: a jövőbeli TikTok amerikai igazgatótanácsának hét helyéből hatot amerikaiak töltenek majd be, a felhasználói adatok és az algoritmus kezelését pedig az Oracle, Larry Ellison cége biztosítja.

„Ez az üzlet valóban Amerikát helyezi az első helyre” – mondta Leavitt, utalva Trump egyik kampányszlogenjére.

A megállapodás értelmében a TikTok többségi tulajdonosa amerikai kézben lesz.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #vállalkozás #befektetés #amerika #üzlet #usa #kína #tiktok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:02
14:44
14:30
14:14
14:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 22.
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
2025. szeptember 21.
Kész, vége! Pár éven belül eltűnhet a pálinka a hazai boltok polcairól
2025. szeptember 22.
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
2025. szeptember 22.
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
2025. szeptember 22.
Óriási gázhazárdírozásba kezd Magyarország: ennek a fele sem tréfa, ez sokaknak nem fog tetszeni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 22. hétfő
Móric
39. hét
Szeptember 22.
Európai autómentes nap
Szeptember 22.
Az orrszarvúak világnapja
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Figyelmeztet a NAV: átfogó ellenőrzések következnek, sokan megüthetik a bokájukat
2
2 hónapja
Megszólalt a BYD: ezt tervezik a szegedi gyárral, nem maradt több kérdés
3
3 hónapja
Most közölte a NAV: azonnali adóváltozást élesítenek Magyarországon, rengeteg embert érint
4
3 hete
Hatalmas terjeszkedésbe kezd a Lidl: ez már biztos, 35 új településen nyitnak új üzletet
5
10 órája
Brutálisan emelkedik a kutyatartók "adója": ráfizethet az is, akinek macskája, más kisállata van
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegyzés
A befektetőnek, az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 13:01
Érik a hagymakrach a magyar boltokban: hiába a jó termés, ez boríthat mindent
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 22. 12:15
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
Agrárszektor  |  2025. szeptember 22. 14:32
Jön az újabb csavar: kemény időjárás lesz, erre jobb felkészülni