Rejtélyes üzeneteltűnés: vizsgálat alatt Ursula von der Leyen és Macron kapcsolata

Az Európai Unió etikai felügyeleti szerve vizsgálatot indított Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Emmanuel Macron francia elnök között váltott, a vitatott EU-Mercosur kereskedelmi megállapodással kapcsolatos üzenetek eltűnése miatt.

A Portfolio szerint a vizsgálat egy oknyomozó újságíró beadványa nyomán indult, miután 15 hónapon keresztül nem kapott választ 2024-es adatigénylésére, majd végül elutasították kérelmét. Az Európai Bizottság az elutasítást azzal indokolta, hogy "az üzenetet a Signal alkalmazás eltűnő üzenetek funkciójával küldték, így az már nem található meg von der Leyen hivatalos telefonján."

Az eset kísértetiesen emlékeztet a korábbi "Pfizergate"-botrányra, amikor a New York Times kérte a Bizottságtól a Pfizer vezérigazgatójával folytatott, Covid-járvány idején váltott üzenetek kiadását. Abban az esetben az EU Bírósága megállapította, hogy a Bizottság nem tudott "plauzibilis magyarázatot" adni a dokumentumok eltűnésére.

Az etikai felügyeleti szerv október közepéig találkozót kezdeményezett a Bizottság képviselőivel, és betekintést kért azokba a belső dokumentumokba, amelyek az adatigénylés kezelésével kapcsolatosak.

A 2024 végén lezárt EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás 25 éves tárgyalássorozat eredménye, amely több mint 700 millió embert érintő szabadkereskedelmi övezetet hozna létre. Az egyezmény azonban jelentős ellenállásba ütközik, különösen francia mezőgazdasági termelők és környezetvédő szervezetek részéről.

A Bizottság szeptemberben kezdeményezte a ratifikációs folyamatot, bár az egyezményt már tavaly decemberben aláírták. Az EU ígéretet tett arra, hogy megfelelő védőintézkedésekkel biztosítja az európai mezőgazdasági érdekek védelmét.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA

