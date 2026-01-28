Romániai bankpiaci csata: három nyugati bank hajt a BBVA leányvállalatára

A spanyol BBVA-csoport ismét piacra viszi romániai leánybankját, a Garanti BBVA Romániát, amelyre az ING, a Raiffeisen és az Intesa Sanpaolo nyújtott be vételi ajánlatot. A tranzakció jelentősen átrendezheti a román bankszektort, és a piaci részesedések versenyét, írja a Portfolio.

A spanyol BBVA-csoport ismét értékesíteni kívánja romániai leányvállalatát, a Garanti BBVA Romániát, amely jelenleg mintegy 2 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik. A vételi ajánlatot eddig három nyugati bank – az ING, a Raiffeisen és az Intesa Sanpaolo – nyújtotta be, de a február 13-i határidőig más érdeklődők is jelentkezhetnek.

A bank négy évvel ezelőtt már majdnem eladásra került, akkor az OTP és az Intesa Sanpaolo jutott a végső tárgyalási körbe, ám az OTP később kivonult Romániából. A BBVA a világjárvány és a bizonytalan piaci helyzet miatt felfüggesztette az értékesítést, hogy ne kelljen nyomott áron eladnia a stabilan működő leánybankot.

A Garanti BBVA Románia a török Garanti BBVA Turkey tulajdonában van, amely a spanyol BBVA-csoport része. A romániai egység soha nem került közvetlenül a spanyol anyabank stratégiai fókuszába, ezért irányítását továbbra is Törökországon keresztül végzik. A bank egészséges működésű, kiegyensúlyozott termék- és ügyfélportfólióval rendelkezik, ami vonzóvá teszi más európai bankok számára.

A három érdeklődő közül az ING rendelkezik a legnagyobb motivációval a felvásárlásra, míg a Raiffeisen Bank piaci részesedése 11 százalék fölé emelkedhetne egy esetleges akvizícióval. Az Intesa Sanpaolo az utóbbi években már megszerezte a First Bankot Romániában, és a Garanti megszerzése további 4 százalékos részesedést jelentene.

A Garanti BBVA Románia 2024-ben jelentős növekedést ért el: nettó kamatbevétele 570 millió lejre nőtt, a vállalati és lakossági hitelállomány egyaránt emelkedett, miközben a bankkártyák és POS-terminálok száma is bővült. A bank a lízing- és flottakezelési szolgáltatásokkal kiegészítve kínálja portfólióját, és 2023-ban ünnepelte 25 éves romániai jelenlétét.