2026. január 28. szerda Károly, Karola
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Romanian national flag against dramatic cloudy sky in Bucharest, Romania
Világ

Romániai bankpiaci csata: három nyugati bank hajt a BBVA leányvállalatára

Pénzcentrum
2026. január 28. 11:28

A spanyol BBVA-csoport ismét piacra viszi romániai leánybankját, a Garanti BBVA Romániát, amelyre az ING, a Raiffeisen és az Intesa Sanpaolo nyújtott be vételi ajánlatot. A tranzakció jelentősen átrendezheti a román bankszektort, és a piaci részesedések versenyét, írja a Portfolio.

A spanyol BBVA-csoport ismét értékesíteni kívánja romániai leányvállalatát, a Garanti BBVA Romániát, amely jelenleg mintegy 2 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik. A vételi ajánlatot eddig három nyugati bank – az ING, a Raiffeisen és az Intesa Sanpaolo – nyújtotta be, de a február 13-i határidőig más érdeklődők is jelentkezhetnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bank négy évvel ezelőtt már majdnem eladásra került, akkor az OTP és az Intesa Sanpaolo jutott a végső tárgyalási körbe, ám az OTP később kivonult Romániából. A BBVA a világjárvány és a bizonytalan piaci helyzet miatt felfüggesztette az értékesítést, hogy ne kelljen nyomott áron eladnia a stabilan működő leánybankot.

A Garanti BBVA Románia a török Garanti BBVA Turkey tulajdonában van, amely a spanyol BBVA-csoport része. A romániai egység soha nem került közvetlenül a spanyol anyabank stratégiai fókuszába, ezért irányítását továbbra is Törökországon keresztül végzik. A bank egészséges működésű, kiegyensúlyozott termék- és ügyfélportfólióval rendelkezik, ami vonzóvá teszi más európai bankok számára.

A három érdeklődő közül az ING rendelkezik a legnagyobb motivációval a felvásárlásra, míg a Raiffeisen Bank piaci részesedése 11 százalék fölé emelkedhetne egy esetleges akvizícióval. Az Intesa Sanpaolo az utóbbi években már megszerezte a First Bankot Romániában, és a Garanti megszerzése további 4 százalékos részesedést jelentene.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Garanti BBVA Románia 2024-ben jelentős növekedést ért el: nettó kamatbevétele 570 millió lejre nőtt, a vállalati és lakossági hitelállomány egyaránt emelkedett, miközben a bankkártyák és POS-terminálok száma is bővült. A bank a lízing- és flottakezelési szolgáltatásokkal kiegészítve kínálja portfólióját, és 2023-ban ünnepelte 25 éves romániai jelenlétét.
Címlapkép: Getty Images
#RAIFFEISEN #bank #pénzintézet #otp #pénzügyek #románia #felvásárlás #tranzakció #világ #bankok #vállalatok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:43
12:28
12:03
11:28
11:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
2026. január 27.
Szabadnapok 2026: sokkoló dolog derült ki Magyarországon a fizetett szabadságokról, erről minden dolgozónak tudnia kell
2026. január 27.
Rengeteg magyar utazó foghatja a fejét: komoly tiltást vezet be a kedvelt célország, sokan követhetik
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Világ legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Brutális orosz támadás után óriási a vészhelyzet Ukrajnában: a fél ország áram nélkül maradt
2
1 hete
Megszólalt a vezérkari főnök: a lakosságnak fel kell készülnie egy “háborús erőfeszítés” támogatására
3
2 napja
Kemény beismerést tett a NATO főtitkára: ha ez igaz, az oroszok bármikor lecsaphatnak Európára
4
2 hete
Soha nem látott krízis felé száguld az emberiség: 2026 csak a kezdet, de most kezdődik az igazi böjt
5
7 napja
Most érkezett! Elköltöztethetik a világgazdasági fórumot Davosból: ez az oka
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási időszak
Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 10:33
Gyászol a hazai színházművészet: 81 évesen meghalt Voith Ági
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 10:05
Itt a kemény rögvalóság: bajban a vidéki városok, így nyeli el Budapest lassan az egész országot
Agrárszektor  |  2026. január 28. 12:31
Hatalmas fejlesztések indulnak itthon: 5 milliárd forintot költenek el