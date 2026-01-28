A román képviselők elégedetlenek a vizsgálat tempójával.
Romániai bankpiaci csata: három nyugati bank hajt a BBVA leányvállalatára
A spanyol BBVA-csoport ismét piacra viszi romániai leánybankját, a Garanti BBVA Romániát, amelyre az ING, a Raiffeisen és az Intesa Sanpaolo nyújtott be vételi ajánlatot. A tranzakció jelentősen átrendezheti a román bankszektort, és a piaci részesedések versenyét, írja a Portfolio.
A spanyol BBVA-csoport ismét értékesíteni kívánja romániai leányvállalatát, a Garanti BBVA Romániát, amely jelenleg mintegy 2 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik. A vételi ajánlatot eddig három nyugati bank – az ING, a Raiffeisen és az Intesa Sanpaolo – nyújtotta be, de a február 13-i határidőig más érdeklődők is jelentkezhetnek.
A bank négy évvel ezelőtt már majdnem eladásra került, akkor az OTP és az Intesa Sanpaolo jutott a végső tárgyalási körbe, ám az OTP később kivonult Romániából. A BBVA a világjárvány és a bizonytalan piaci helyzet miatt felfüggesztette az értékesítést, hogy ne kelljen nyomott áron eladnia a stabilan működő leánybankot.
A Garanti BBVA Románia a török Garanti BBVA Turkey tulajdonában van, amely a spanyol BBVA-csoport része. A romániai egység soha nem került közvetlenül a spanyol anyabank stratégiai fókuszába, ezért irányítását továbbra is Törökországon keresztül végzik. A bank egészséges működésű, kiegyensúlyozott termék- és ügyfélportfólióval rendelkezik, ami vonzóvá teszi más európai bankok számára.
A három érdeklődő közül az ING rendelkezik a legnagyobb motivációval a felvásárlásra, míg a Raiffeisen Bank piaci részesedése 11 százalék fölé emelkedhetne egy esetleges akvizícióval. Az Intesa Sanpaolo az utóbbi években már megszerezte a First Bankot Romániában, és a Garanti megszerzése további 4 százalékos részesedést jelentene.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Garanti BBVA Románia 2024-ben jelentős növekedést ért el: nettó kamatbevétele 570 millió lejre nőtt, a vállalati és lakossági hitelállomány egyaránt emelkedett, miközben a bankkártyák és POS-terminálok száma is bővült. A bank a lízing- és flottakezelési szolgáltatásokkal kiegészítve kínálja portfólióját, és 2023-ban ünnepelte 25 éves romániai jelenlétét.
800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről
A 2025-ös Global Peace Index szerint 2024-ben globálisan közel 20 ezermilliárd dollárnyi gazdasági kárt okozott az erőszak.
Trump népszerűségi mutatója elérte a legalacsonyabb szintet, amióta visszatért a Fehér Házba.
Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét
A gyújtogatásért egy Vulkán csoport nevű, szélsőbaloldaliként emlegetett szervezet vállalta a felelősséget.
Ausztrália délkeleti részén rekordokat döntő hőhullám tombol, Victoria államban pedig a tűzoltók legalább hat nagyobb erdőtűzzel küzdenek
Oroszország megelőzte Kínát, Magyarország pedig a 57. helyre került a világ haderejének erősorrendjében.
A kínai külügyminisztérium szerint Japánnak sem történelmi, sem jogi alapon nincs joga állást foglalni Tajvan ügyében.
További 17 ezer halálesetről szóló információt még vizsgálnak.
A megszálló alakulatok harci kedve eközben jelentősen meggyengült.
Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása.
A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.
Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.
A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Kiderült, ezt kéri Trump Ukrajnától a biztonsági garanciákért cserébe: súlyos árat fizethet Zelenszkij?
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
Iránban közben tovább nő a kormányellenes tüntetések halálos áldozatainak száma.
Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat.
Ez volt Rutte első hosszabb nyilvános szereplése azóta, hogy a davosi Világgazdasági Fórumon találkozott Donald Trump amerikai elnökkel.
A fegyverkezési program finanszírozása ugyanakkor hosszabb távon komoly kérdéseket vet fel.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.