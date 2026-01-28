Az arany unciánkénti ára szerdán először lépte át az 5300 dolláros határt, miután gyengült a dollárba vetett bizalom.
Putyin végül hajlandó tárgyalni Zelenszkijjel, de az orosz feltételek botrányosak
Moszkva kész az elnöki szintű béketárgyalásokra Ukrajnával, de előfeltételként ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozót az orosz fővárosban tartsák – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.
Usakov az orosz sajtónak nyilatkozva elmondta: Moszkva nyitott egy olyan egyeztetésre, amelyen az orosz és az ukrán elnök közvetlenül tárgyalna egymással. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő korábban több alkalommal is egyértelműen elutasította, hogy Moszkvában találkozzon az orosz vezetéssel - jelentette a Portfolio.
Az elnöki tanácsadó szerint Vlagyimir Putyin orosz államfő és Donald Trump megválasztott amerikai elnök egyaránt úgy véli, hogy a konfliktus rendezéséhez elengedhetetlen egy személyes megbeszélés az orosz és az ukrán vezető között.
Usakov hangsúlyozta, hogy az orosz fél részéről soha nem merült fel az elnöki találkozó elutasítása. Ugyanakkor két alapvető feltételt is szabtak a lehetséges megbeszélésekkel kapcsolatban.
Egyrészt a tanácsadó szerint "a kapcsolatfelvételt jól elő kell készíteni". Másrészt úgy fogalmazott, hogy "a találkozó célja konkrét eredmény elérése kell, hogy legyen".
Ezt követően olyan javaslatot ismertetett, amelyet Zelenszkij korábban már több alkalommal kategorikusan visszautasított.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Ha Zelenszkij készen áll a találkozóra, meghívjuk Moszkvába, garantáljuk a biztonságát és a megfelelő feltételeket a munkájához
- jelentette ki Usakov.
Az ukrán elnök többször is leszögezte, hogy nem hajlandó az orosz fővárosba utazni tárgyalások céljából. Álláspontja szerint a békefolyamat előmozdításához semleges helyszínen lenne szükség a két államfő közötti megbeszélésre.
Trump szerint Irán már egy hónapra volt az atomfegyvertől, ezért szerinte elkerülhetetlen volt az amerikai katonai fellépés.
Több mint 200 utas volt a vonaton, amikor Sahed drónok csaptak le rá Kelet-Ukrajnában, több vagon is lángba borult.
800 ezer forintos sarcot vetnek ki minden magyarra évente: sokan nem is tudnak erről a rejtett költségről
A 2025-ös Global Peace Index szerint 2024-ben globálisan közel 20 ezermilliárd dollárnyi gazdasági kárt okozott az erőszak.
Trump népszerűségi mutatója elérte a legalacsonyabb szintet, amióta visszatért a Fehér Házba.
Elképesztő jutalom: közel 400 millió forintot ajánl a kormány annak, aki kézre keríti a nagy áramszünet felelősét
A gyújtogatásért egy Vulkán csoport nevű, szélsőbaloldaliként emlegetett szervezet vállalta a felelősséget.
Ausztrália délkeleti részén rekordokat döntő hőhullám tombol, Victoria államban pedig a tűzoltók legalább hat nagyobb erdőtűzzel küzdenek
Oroszország megelőzte Kínát, Magyarország pedig a 57. helyre került a világ haderejének erősorrendjében.
A kínai külügyminisztérium szerint Japánnak sem történelmi, sem jogi alapon nincs joga állást foglalni Tajvan ügyében.
További 17 ezer halálesetről szóló információt még vizsgálnak.
A megszálló alakulatok harci kedve eközben jelentősen meggyengült.
Oroszország megkezdte katonai jelenlétének csökkentését Északkelet-Szíriában, miután öt helyi forrás megerősítette, hogy megindult az orosz erők kivonása.
A rakéták Phenjantól északra lévő lőtérről indultak délután 4 óra előtt, és hozzávetőlegesen 350 kilométert repültek.
Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint az új megállapodás számos lehetőséget nyit meg 1,4 milliárd indiai és több millió európai számára.
A tárgyalásokat 2022-ben indították újra, de a megállapodás létrejöttét sokáig késleltették a "kölcsönösen érzékeny" területek, mint a mezőgazdaság és az autóipar.
Az amerikai elnök szerint Szöul megszegte a tavalyi kereskedelmi megállapodást, ezért több kulcságazatot is vámemeléssel sújt.
Kiderült, ezt kéri Trump Ukrajnától a biztonsági garanciákért cserébe: súlyos árat fizethet Zelenszkij?
Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának, de ennek feltételeként békeszerződés aláírását és területi engedményeket vár el.
Iránban közben tovább nő a kormányellenes tüntetések halálos áldozatainak száma.
Katonai források szerint a művelet egy gázavárosi temetőben zajlik, és akár több napig is eltarthat.
-
Új AI központú kihívók a csúcsmobilok között: megérkeztek a HONOR legnagyobb újdonságai
A kínai gyártó vadiúj modelljeivel a Samsung és az Apple babérjaira tör. Egy biztos: nem a tudáson fog múlni.
-
Jön a Planet Expo 2026 (x)
Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.