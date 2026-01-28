2026. január 28. szerda Károly, Karola
II. világháborús emlékmű Volgográdban Oroszországban
Világ

Putyin végül hajlandó tárgyalni Zelenszkijjel, de az orosz feltételek botrányosak

Pénzcentrum
2026. január 28. 17:15

Moszkva kész az elnöki szintű béketárgyalásokra Ukrajnával, de előfeltételként ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozót az orosz fővárosban tartsák – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

Usakov az orosz sajtónak nyilatkozva elmondta: Moszkva nyitott egy olyan egyeztetésre, amelyen az orosz és az ukrán elnök közvetlenül tárgyalna egymással. Emlékeztetett ugyanakkor arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő korábban több alkalommal is egyértelműen elutasította, hogy Moszkvában találkozzon az orosz vezetéssel - jelentette a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elnöki tanácsadó szerint Vlagyimir Putyin orosz államfő és Donald Trump megválasztott amerikai elnök egyaránt úgy véli, hogy a konfliktus rendezéséhez elengedhetetlen egy személyes megbeszélés az orosz és az ukrán vezető között.

Usakov hangsúlyozta, hogy az orosz fél részéről soha nem merült fel az elnöki találkozó elutasítása. Ugyanakkor két alapvető feltételt is szabtak a lehetséges megbeszélésekkel kapcsolatban.

Egyrészt a tanácsadó szerint "a kapcsolatfelvételt jól elő kell készíteni". Másrészt úgy fogalmazott, hogy "a találkozó célja konkrét eredmény elérése kell, hogy legyen".

Ezt követően olyan javaslatot ismertetett, amelyet Zelenszkij korábban már több alkalommal kategorikusan visszautasított.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Ha Zelenszkij készen áll a találkozóra, meghívjuk Moszkvába, garantáljuk a biztonságát és a megfelelő feltételeket a munkájához

 - jelentette ki Usakov.

Az ukrán elnök többször is leszögezte, hogy nem hajlandó az orosz fővárosba utazni tárgyalások céljából. Álláspontja szerint a békefolyamat előmozdításához semleges helyszínen lenne szükség a két államfő közötti megbeszélésre.

Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #donald trump #amerikai egyesült államok #vlagyimir putyin #külpolitika #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #diplomácia #béketárgyalás

