A nyugat-nílusi RNS-vírus mikroszkópos vizsgálata, Flaviviridae, japán agyvelőgyulladás család. Szúnyogok által terjesztett Flavivírus kórokozó. Megbetegedési kockázat, orvosi kutatás, járványos vírusfertőzés, egészségügy. 3D illusztrá
Egészség

Most közölték a hatóságok: súlyosan fertőző, veszélyes vírus jelenlétét mutatták ki Magyarországon

Pénzcentrum
2026. január 30. 09:02

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egy májhasznú lúd telepen igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét. Az érintett állomány felszámolása jelenleg folyamatban van. A Nébih ismételten felhívja a figyelmet a járványügyi előírások maradéktalan betartására.

A madárinfluenzát a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszaföldváron, mintegy 17.660 egyedet számláló májhasznú lúd állományban erősítette meg a Nébih laboratóriuma. A betegség jelenlétére a kissé megemelkedett elhullás és idegrendszeri tünetek hívták fel a figyelmet. A haladéktalanul levett mintákból a vírus H5N1 altípusa volt kimutatható.

Kapcsolódó cikkeink:

A telep körül 3 km sugarú védőkörzetet és kiterjesztett megfigyelési körzetet jelölt ki a hatóság. Az állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás jelenleg is zajlik.

A betegség jelentkezésének és tovább terjedésének megelőzése a teljes baromfi ágazat szempontjából kulcsfontosságú! Az állattartó telepeken nélkülözhetetlen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása. Továbbá fontos a vadmadaraktól történő átfertőződés megakadályozása, az állattartók és állatorvosok ébersége, valamint gyanú esetén a gyors mintaküldés és az ilyenkor szokásos protokollok betartása.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #nébih #fertőzés #magyarország #vírus #baromfi #belföld #mezőgazdaság #madárinfluenza #állattartás

