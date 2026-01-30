2026. január 30. péntek Martina, Gerda
Ez lett a nagy repülőrajtból: 2025-ben egyhelyben topogott a magyar gazdaság, itt a hivatalos GDP-adat
Tömegével mondanak fel az orvosok ebben a budapesti kórházban: dühöngenek, akik maradtak - mi lesz így a betegekkel?

Pénzcentrum
2026. január 30. 09:28

Súlyos szakemberhiány alakult ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben (OPAI), miután két év alatt 15 szakorvos távozott az intézményből. A kórház 40 orvosa petícióban kéri két osztály azonnali bezárását és az ellátási terület csökkentését - írja a Telex.

Az OPAI-ból távozó szakorvosok mindegyike Ézsi Robin főigazgatóságának kezdete óta hagyta el az intézményt. A Telexhez eljutott petíció szerint "a kilépő szakemberek magas számáért a felelősség az intézmény vezetőségét terheli". A távozó kollégák a vállalhatatlan munkaterhelést, a biztonságos betegellátásra alkalmatlan körülményeket és a feszült munkahelyi légkört jelölték meg indokként.

A 40 aláíró, köztük osztályvezető főorvosok, szakorvosok és rezidensek, konkrét intézkedéseket sürgetnek: az ellátási terület csökkentését, a szakorvosképzés feltételeinek biztosítását és a korábban megszüntetett anyagi ösztönzők visszaállítását az ápolók megtartása érdekében.

A dokumentum szerint 2024. március 1. és 2026. január 20. között "15 szakmailag elismert, magasan kvalifikált pszichiáter szakorvos mondott fel, az utolsó negyedévben ez a felmondási hullám egyre intenzívebbé vált, ezáltal az orvosok létszáma kritikus érték alá csökkent". A petíció figyelmeztet: ha a jelenleg felmondási idejüket töltő orvosok is távoznak, "márciusra a betegek ellátása ellehetetlenül".

Az OPAI a pszichiátriai és addiktológiai ellátás országos központjaként működik, és jelentős szerepet játszik a szakorvosjelöltek képzésében is. A kórház honlapja szerint 614 ágyának többségén, 496 ágyon lát el pszichiátriai és addiktológiai betegeket az ország egész területéről.

A petíció rámutat, hogy jelenleg öt osztályon, köztük az országban egyedülálló, súlyosan agresszív, ön- és közveszélyes betegek ellátására szakosodott emelt biztonságú pszichiátriai osztályon is kevesebb szakorvos dolgozik az előírt minimumnál. A neuropszichiátriai osztályon pedig "tényleges orvosi jelenlét nincs". Az orvosok ezért ennek és az A jelű pszichiátriai osztálynak az azonnali bezárását sürgetik.

A szakemberhiány miatt a betegek és hozzátartozóik tájékoztatása sem történik a jogszabályban előírt módon. A petíció hangsúlyozza, hogy a szakorvosok hiánya nem pótolható rezidensekkel, mivel ők "önálló munkavégzésre nem oszthatók be". A dokumentum szerint a megüresedett pozíciókat hosszú ideje nem sikerült betölteni, és "az intézmény szakmai színvonalának folyamatos hanyatlása, reputációjának romlása miatt új kollégák érkezése nem várható".

A Telexnek nyilatkozó egykori szakorvosok szerint Ézsi Robin főigazgatósága alatt "toxikus szervezeti kultúra" alakult ki az intézményben. Többen szakmailag megalapozatlannak tartották a főigazgató kinevezését, mivel Ézsi nem pszichiáter, hanem foglalkozás-egészségügyi szakorvos, miközben információk szerint a terület több elismert pszichiátere is pályázott a pozícióra.

A távozások több hullámban történtek, de az utóbbi időben felgyorsultak. "A felső vezetők után távozott több főorvos, aztán a gyakorlottabb szakorvosok, de most már nagyon aggasztó a helyzet, mert a fiatal szakorvosok mennek el, a rezidensek lázadoznak" – nyilatkozta egy távozott főorvos.

A Belügyminisztérium alá tartozó egészségügyi államtitkárság közleménye szerint "az Országos Kórházi Főigazgatóság a petíciót megkapta, az abban megfogalmazott észrevételeket folyamatosan és körültekintően vizsgálja, valamint az abban szereplő szakmai és egyéb felvetésekkel érdemi módon foglalkozik". Az államtitkárság hangsúlyozta, hogy "az érintett intézményben a betegellátás folyamatossága és biztonsága garantált, az ellátás zavartalanul, a hatályos szakmai és jogszabályi előírásoknak megfelelően történik".
