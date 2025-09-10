2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hexakopter repülés közben légi felvételeket készít. Más néven drón vagy UAV (pilóta nélküli légi jármű).
Otthon

Öngyilkos drónok jönnek Magyarországra? Hadrendbe állításukra készül a honvédelem

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 14:02

A Honvédelmi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta az állami szervek által használt drónok szabályozásáról szóló rendelettervezetet, amely rugalmas keretrendszert biztosítana az eszközök rendszerbe állításához, és jogi hátteret teremtene a kamikaze drónok alkalmazásához- írta a 24.hu.

A hvg.hu beszámolója szerint a tervezet fő célja, hogy a gyorsan fejlődő dróntechnológiához igazodva biztosítsa az eszközök gyors és rugalmas rendszerbe állítását, valamint megfelelő jogi keretet teremtsen az úgynevezett kamikaze vagy öngyilkos drónok használatára.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dokumentum nyolc különböző kategóriába sorolja a pilóta nélküli légi járműveket: az A1 és A2 kategóriába a 4 kilogramm alatti, a B1 és B2 kategóriába a 4-25 kilogramm közötti, a C kategóriába a 25-150 kilogramm közötti, a D kategóriába a 150-600 kilogramm közötti, az E kategóriába a 600 kilogramm feletti eszközök tartoznak, míg az F kategóriát a cirkálólőszerek alkotják.

Kapcsolódó cikkeink:

A hvg.hu kiemeli, hogy a tervezet szerint az öngyilkos drónok üzemeltetésénél a 4/1998. kormányrendelet alapján a "lövedékek és rakéták légtérbe juttatására vonatkozó szabályokat" kell alkalmazni, ami által ezek az eszközök a katonai fegyverrendszer szerves részévé válnak.

A rendelettervezet értelmében az üzembentartói jogkört kizárólag kijelölt állami szervek gyakorolhatják. Ezek közé tartozik a honvédség, a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a katasztrófavédelem, a NAV, a büntetés-végrehajtás, az Országgyűlési Őrség, az idegenrendészet, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #honvédelmi minisztérium #drón #honvédelem #önvédelem #öngyilkos #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:35
14:16
14:02
13:46
13:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2025. szeptember 10.
Laptop igénylés KRÉTA-ban: hamarosan indul a regisztráció, 2025-ben már csak használt laptop jut?
2025. szeptember 10.
Megszólalt a boltbezárásokról a Pepco hazai igazgatója: ez vár a magyarországi üzleteikre
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
1 hete
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
2 hete
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
4
2 hete
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
5
3 hete
Menekülnek a magyarok a lakásvásárlástól? Ez betehet az Otthon Startnak, furcsa, ami történik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Co-branded
magyar megfelelője a társkártya kifejezés. Egy kereskedelmi márkával közösen kibocsátott kártya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 14:35
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 13:07
Bezárja egyik fontos bázisát a Wizz Air: sok magyar utast érintett, járattörlések lesznek
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 14:28
Figyelmeztetik a magyar autósokat: erre most sokan ráfázhatnak