Az Otthon Start Program bejelentése előtti héthez képest 94 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet a program indulását követő első héten.
Öngyilkos drónok jönnek Magyarországra? Hadrendbe állításukra készül a honvédelem
A Honvédelmi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta az állami szervek által használt drónok szabályozásáról szóló rendelettervezetet, amely rugalmas keretrendszert biztosítana az eszközök rendszerbe állításához, és jogi hátteret teremtene a kamikaze drónok alkalmazásához- írta a 24.hu.
A hvg.hu beszámolója szerint a tervezet fő célja, hogy a gyorsan fejlődő dróntechnológiához igazodva biztosítsa az eszközök gyors és rugalmas rendszerbe állítását, valamint megfelelő jogi keretet teremtsen az úgynevezett kamikaze vagy öngyilkos drónok használatára.
A dokumentum nyolc különböző kategóriába sorolja a pilóta nélküli légi járműveket: az A1 és A2 kategóriába a 4 kilogramm alatti, a B1 és B2 kategóriába a 4-25 kilogramm közötti, a C kategóriába a 25-150 kilogramm közötti, a D kategóriába a 150-600 kilogramm közötti, az E kategóriába a 600 kilogramm feletti eszközök tartoznak, míg az F kategóriát a cirkálólőszerek alkotják.
A hvg.hu kiemeli, hogy a tervezet szerint az öngyilkos drónok üzemeltetésénél a 4/1998. kormányrendelet alapján a "lövedékek és rakéták légtérbe juttatására vonatkozó szabályokat" kell alkalmazni, ami által ezek az eszközök a katonai fegyverrendszer szerves részévé válnak.
A rendelettervezet értelmében az üzembentartói jogkört kizárólag kijelölt állami szervek gyakorolhatják. Ezek közé tartozik a honvédség, a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a katasztrófavédelem, a NAV, a büntetés-végrehajtás, az Országgyűlési Őrség, az idegenrendészet, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.
Az Otthon Start miatt visszaszorulnak a készpénzes vevők a XIII. kerület ingatlanpiacán
Itt az újabb őszi lomtalanítás dátum: ez a budapesti kerület készülhet, októberben viszik a lomot mind a 11 körzetben
Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
A lomtalanítás körüli feszültség nem újkeletű: tavaly a Mohu gyűjtőpontos rendszert akart bevezetni a korábbi gyakorlat helyett
Szeptembertől a társasházak közösen üzemeltethetnek napelemet, csökkentve költségeiket és a hálózat terhelését.
A szakszervezeti oldal részéről már érkezett reakció a bejelentésre.
Újabb településeken vált szükségessé az ivóvíz forralása a fogyasztáshoz - írta a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal.
A júliusban hatályba lépett törvény alapján eddig 29 település hozott valamilyen betelepülési szabályt.
Augusztushoz képest szeptember első napjaiban közel 3 százalékkal kínálták drágábban a budapesti lakásokat.
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
Beindult a trükközés az Otthon Start hitellel, egyre több eladó folyamodik kreatív megoldásokhoz, de most léptünk egy szintet.
Magyarországon minden negyedik 65 év feletti lakos olyan ingatlanban él, amelynek mérete meghaladja a szükségleteit.
Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.
Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint.
Jól járt, aki észbekapott? Rengetegen ijedtek meg az Otthon Starttól, brutális, ami a lakáspiacon megy
A Duna House 12 éve kezdődött mérése óta a legmagasabb keresleti értékkel zárta az előző hónapot a belföldi lakáspiac.
Ellenőrizték a dohánytermékek fiatalkorúak részére történő kiszolgálását.
Nem is Budapesten várható a legnagyobb ingatlanáremelkedés: fájdalmas lehet az Otthon Start következménye
Az Otthon Start Program generálta, kezdeti extrém kereslet után az ingatlanpiac normalizálódását várható.
Elindult az Otthon Start, vele együtt a teljes káosz is: erről tudjon, aki felvenné a támogatott hitelt
Szeptember elsején hivatalosan is elrajtolt az Otthon Start program, melyben 3%-os kedvezményes hitellel lehet lakást vásárolni.
Országosan az érdeklődések 57 százaléka az 50 millió forint alatti, további 34 százaléka az 50–100 millió forintos lakásokra irányult az Otthon Start Program szeptemberi indulását...
Egy otthonfelújítási támogatás jogosulatlan felvételére szakosodott bűnbanda tagjaival szemben indult eljárás.