Öngyilkos drónok jönnek Magyarországra? Hadrendbe állításukra készül a honvédelem

A Honvédelmi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta az állami szervek által használt drónok szabályozásáról szóló rendelettervezetet, amely rugalmas keretrendszert biztosítana az eszközök rendszerbe állításához, és jogi hátteret teremtene a kamikaze drónok alkalmazásához- írta a 24.hu.

A hvg.hu beszámolója szerint a tervezet fő célja, hogy a gyorsan fejlődő dróntechnológiához igazodva biztosítsa az eszközök gyors és rugalmas rendszerbe állítását, valamint megfelelő jogi keretet teremtsen az úgynevezett kamikaze vagy öngyilkos drónok használatára.

A dokumentum nyolc különböző kategóriába sorolja a pilóta nélküli légi járműveket: az A1 és A2 kategóriába a 4 kilogramm alatti, a B1 és B2 kategóriába a 4-25 kilogramm közötti, a C kategóriába a 25-150 kilogramm közötti, a D kategóriába a 150-600 kilogramm közötti, az E kategóriába a 600 kilogramm feletti eszközök tartoznak, míg az F kategóriát a cirkálólőszerek alkotják.

A hvg.hu kiemeli, hogy a tervezet szerint az öngyilkos drónok üzemeltetésénél a 4/1998. kormányrendelet alapján a "lövedékek és rakéták légtérbe juttatására vonatkozó szabályokat" kell alkalmazni, ami által ezek az eszközök a katonai fegyverrendszer szerves részévé válnak.

A rendelettervezet értelmében az üzembentartói jogkört kizárólag kijelölt állami szervek gyakorolhatják. Ezek közé tartozik a honvédség, a rendőrség, a Terrorelhárítási Központ, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a katasztrófavédelem, a NAV, a büntetés-végrehajtás, az Országgyűlési Őrség, az idegenrendészet, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is.