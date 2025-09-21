Mindezt úgy, hogy az alap étkezési ellátás és a szállás is biztosítva lesz a munkavállalók számára.
Orosz felderítőgép miatt riasztották a német légierőt
Orosz felderítőgép miatt riasztották a német légierő készültségi gépeit a Balti-tenger felett vasárnap.
A német légierő közlése szerint repülési terv és rádiókapcsolat nélkül a nemzetközi légtérben haladó azonosítatlan repülő riasztottak két Eurofighter harci repülőgépet a Rostock-Laage légibázisról.
Későbbi vizuális azonosításkor kiderült, hogy egy Il-20M típusú orosz felderítőgépről van szó. A német légierő szerint az orosz gép kísérését a továbbiakban átengedték a svéd NATO-partnernek.
Az észt külügyminisztérium vasárnap bejelentette, hogy kérésére hétfőn rendkívüli ülés lesz az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT), miután három orosz repülőgép behatolt az ország légterébe.
Mint arról korábban beszámoltunk, a múlt héten lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága közleményben erősítette meg, hogy legalább 19 orosz drón megsértette Lengyelország légterét Moszkva Ukrajna elleni támadása során, melyeket a lengyelek lelőttek. Ez volt az első alkalom, hogy egy NATO-tagország közvetlenül lőtt le orosz harci eszközöket a légterében az orosz-ukrán háború kitörése óta.
A hétvégén pedig brit harci repülőgépek kezdtek járőrözést Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett.
A Trump-adminisztráció új szabálya szerint évi 100 000 dollárt kell fizetni minden H-1B vízummal rendelkező dolgozó után, ami a startupokat különösen érzékenyen érinti.
A támadás miatt az automatizált rendszerek működésképtelenné váltak, így csak manuális becsekkolás lehetséges.
Ursula von der Leyen X-bejegyzésében azt írta: az EU minden provokációra határozottan fog reagálni, miközben erősíti a keleti országok védelmét.
Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen, amely az energiaeladásokat, az árnyékflottát, a pénzügyi kiskapukat és a kriptovalutákat is célba veszi.
Afrika gazdasági integrációja évtizedek óta a kontinens vezetőinek és közgazdászainak egyik legfontosabb célkitűzése.
Szaúd-Arábia és Pakisztán stratégiai védelmi megállapodást kötött.
A szocialisták a szupergazdagok megadóztatását és a 2023-as nyugdíjreform visszavonását követelik.
Az ukrán Különleges Műveleti Erők csütörtök éjjel támadást hajtottak végre a Lukoil orosz vállalat volgográdi olajfinomítója ellen
Az izraeli védelmi minisztérium bejelentette, hogy az új, lézersugaras rakétaelhárító rendszer, az Iron Beam sikeresen teljesítette a teszteket, és még idén hadrendbe állítják.
Oroszország kész kompromisszumos békemegállapodást kötni Ukrajnával, amennyiben Kijev figyelembe veszi Moszkva biztonsági érdekeit - ezt az orosz külügyminiszter jelentette be.
Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában.
A Fed kamatcsökkentéssel reagált a munkaerőpiaci kockázatokra, miközben az amerikai gazdaság jövője továbbra is bizonytalan.
Négy utas családja perelte be a Boeingot és a Honeywell vállalatot az Air India júniusi légikatasztrófája miatt, amelyben 260 ember vesztette életét.
Légiforgalmi incidens történt Donald Trump amerikai elnök repülőgépe közelében, New Yorkban.
III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt.
Narva folyó, Peipus-tó és most már tankcsapdák: Észtország több fronton készül az esetleges támadások kivédésére.
Az Aldi vezetője figyelmeztet, hogy a novemberi költségvetés bizonytalanságot okozhat a karácsonyi szezonban.
A konfliktus 2021-ben kezdődött, amikor a Ben & Jerry's bejelentette, hogy nem árusítja tovább termékeit a megszállt Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
