NATO OTAN felirat az épület ablakán. 3D Render
Világ

Orosz felderítőgép miatt riasztották a német légierőt

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 21. 18:46

Orosz felderítőgép miatt riasztották a német légierő készültségi gépeit a Balti-tenger felett vasárnap.

A német légierő közlése szerint repülési terv és rádiókapcsolat nélkül a nemzetközi légtérben haladó azonosítatlan repülő riasztottak két Eurofighter harci repülőgépet a Rostock-Laage légibázisról.

Későbbi vizuális azonosításkor kiderült, hogy egy Il-20M típusú orosz felderítőgépről van szó. A német légierő szerint az orosz gép kísérését a továbbiakban átengedték a svéd NATO-partnernek.

Az észt külügyminisztérium vasárnap bejelentette, hogy kérésére hétfőn rendkívüli ülés lesz az ENSZ Biztonsági Tanácsában (BT), miután három orosz repülőgép behatolt az ország légterébe.

Mint arról korábban beszámoltunk, a múlt héten lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága közleményben erősítette meg, hogy legalább 19 orosz drón megsértette Lengyelország légterét Moszkva Ukrajna elleni támadása során, melyeket a lengyelek lelőttek. Ez volt az első alkalom, hogy egy NATO-tagország közvetlenül lőtt le orosz harci eszközöket a légterében az orosz-ukrán háború kitörése óta.

A hétvégén pedig brit harci repülőgépek kezdtek járőrözést Lengyelország légterében az orosz részről megnyilvánuló légi fenyegetések, köztük a drónberepülések elhárítása végett. 
Címlapkép: Getty Images
#németország #oroszország #ensz #nemzetközi #világ #svédország #repülőgép #nato #észtország

