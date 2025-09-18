2025. szeptember 18. csütörtök Diána
19 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2024. február 19: A Big Ben alacsony szögből készült felvétele alkonyatkor Londonban, Angliában.
Világ

Óriási deált készül megkötni Donald Trump? Ezt mondta III. Károly királynak az amerikai elnök

Pénzcentrum
2025. szeptember 18. 09:31

III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt, miközben az Ukrajna támogatásának fontosságát hangsúlyozta a windsori állami látogatás díszvacsoráján.

A király beszédében kiemelte az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti mély kapcsolatokat, valamint a kulturális, kereskedelmi és katonai kötelékek fenntartásának szükségességét. "Népeink együtt harcoltak és haltak meg az általunk vallott értékekért" - mondta Károly király a BBC szerint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Trump elnök válaszában méltatta a két ország különleges kapcsolatát, kijelentve, hogy a "különleges" szó nem is kezdi megfelelően leírni ezt a viszonyt. Az elnök dicsérte Vilmos herceget, mondván, hogy "hihetetlen sikeres lesz a jövőben", Katalin hercegnét pedig "ragyogónak, egészségesnek és gyönyörűnek" nevezte.

A szerdai állami díszvacsora 160 vendég részvételével zajlott a windsori kastélyban, egy olyan nap végén, amely tele volt protokolláris eseményekkel és politikai találkozókkal. Az elnököt a király, a királyné és a királyi család több tagja fogadta Windsorban.

A látogatás során Trump nagy érdeklődést mutatott a Szent György-kápolna iránt, és tiszteletét tette néhai II. Erzsébet királynő sírjánál is. Az ajándékok cseréje során az elnök megkapta azt a zászlót, amely a Buckingham-palota felett lobogott Trump 2025. januári beiktatásának napján.

Kapcsolódó cikkeink:

Az állami látogatás részeként 150 milliárd font értékű amerikai befektetést jelentettek be az Egyesült Királyságban, ebből 22 milliárd fontot a Microsoft részéről. A díszvacsora vendégei között több technológiai cég vezetője is helyet foglalt, mint például az Apple vezérigazgatója, Tim Cook és az OpenAI mesterséges intelligencia cég vezetője, Sam Altman.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A látogatás csütörtökön folytatódik, amikor Camilla királyné és Katalin hercegné Melania Trump first ladyvel vesz részt eseményeken, míg Trump elnök Keir Starmer miniszterelnökkel találkozik annak vidéki rezidenciáján, Chequersben.

A brit kormány a szokásosnál nagyobb katonai felvonulással kívánta ösztönözni az Egyesült Államokat a NATO iránti elkötelezettségének fenntartására és Ukrajna támogatására. A látogatás során 1300 katona vett részt a díszőrségben, ami a legnagyobb ilyen jellegű esemény volt egy állami látogatás során az Egyesült Királyságban.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #világ #usa #nagy britannia #donald trump #látogatás #amerikai egyesült államok #háború #iii. károly

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:52
09:45
09:31
09:15
09:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 17.
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
2025. szeptember 17.
Rengeteget kaszálhat, aki ide rakja 2025-ben a pénzét vagy jön az összeomlás?
2025. szeptember 17.
Őrült drágulás dúlja szét a lakáspiacot: ebben az egyetlen szegmensben állt le csak az áremelkedés
2025. szeptember 17.
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 18. csütörtök
Diána
38. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
2 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Sokkoló kijelentés Zelenszkijtől: Oroszország megtámadta Donald Trumpot?
4
1 hete
Trump hatalmas bejelentést tett: napokon belül véget vetne az orosz–ukrán háborúnak
5
3 napja
Kimondta az egyik NATO-vezető: tényleg elkerülhetetlen a háború, nincs már remény?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kettős biztosítás
ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 08:32
Most érkezett! Hivatalos, ekkor indul be a szegedi BYD-gyár: fontos részletet árult el a kínai óriáscég
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 18. 08:02
Megbolondul az időjárás a következő napokban: ilyet ritkán látni szeptemberben, érdemes készülni
Agrárszektor  |  2025. szeptember 18. 09:02
Csípős hideg csapott le Magyarországra: itt alig volt kettő fok reggel