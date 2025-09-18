Óriási deált készül megkötni Donald Trump? Ezt mondta III. Károly királynak az amerikai elnök

III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt, miközben az Ukrajna támogatásának fontosságát hangsúlyozta a windsori állami látogatás díszvacsoráján.

A király beszédében kiemelte az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti mély kapcsolatokat, valamint a kulturális, kereskedelmi és katonai kötelékek fenntartásának szükségességét. "Népeink együtt harcoltak és haltak meg az általunk vallott értékekért" - mondta Károly király a BBC szerint.

Trump elnök válaszában méltatta a két ország különleges kapcsolatát, kijelentve, hogy a "különleges" szó nem is kezdi megfelelően leírni ezt a viszonyt. Az elnök dicsérte Vilmos herceget, mondván, hogy "hihetetlen sikeres lesz a jövőben", Katalin hercegnét pedig "ragyogónak, egészségesnek és gyönyörűnek" nevezte.

A szerdai állami díszvacsora 160 vendég részvételével zajlott a windsori kastélyban, egy olyan nap végén, amely tele volt protokolláris eseményekkel és politikai találkozókkal. Az elnököt a király, a királyné és a királyi család több tagja fogadta Windsorban.

A látogatás során Trump nagy érdeklődést mutatott a Szent György-kápolna iránt, és tiszteletét tette néhai II. Erzsébet királynő sírjánál is. Az ajándékok cseréje során az elnök megkapta azt a zászlót, amely a Buckingham-palota felett lobogott Trump 2025. januári beiktatásának napján.

Az állami látogatás részeként 150 milliárd font értékű amerikai befektetést jelentettek be az Egyesült Királyságban, ebből 22 milliárd fontot a Microsoft részéről. A díszvacsora vendégei között több technológiai cég vezetője is helyet foglalt, mint például az Apple vezérigazgatója, Tim Cook és az OpenAI mesterséges intelligencia cég vezetője, Sam Altman.

A látogatás csütörtökön folytatódik, amikor Camilla királyné és Katalin hercegné Melania Trump first ladyvel vesz részt eseményeken, míg Trump elnök Keir Starmer miniszterelnökkel találkozik annak vidéki rezidenciáján, Chequersben.

A brit kormány a szokásosnál nagyobb katonai felvonulással kívánta ösztönözni az Egyesült Államokat a NATO iránti elkötelezettségének fenntartására és Ukrajna támogatására. A látogatás során 1300 katona vett részt a díszőrségben, ami a legnagyobb ilyen jellegű esemény volt egy állami látogatás során az Egyesült Királyságban.