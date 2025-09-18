Narva folyó, Peipus-tó és most már tankcsapdák: Észtország több fronton készül az esetleges támadások kivédésére.
Óriási deált készül megkötni Donald Trump? Ezt mondta III. Károly királynak az amerikai elnök
III. Károly király méltatta Donald Trump elnök személyes elkötelezettségét a világ legbonyolultabb konfliktusainak megoldása iránt, miközben az Ukrajna támogatásának fontosságát hangsúlyozta a windsori állami látogatás díszvacsoráján.
A király beszédében kiemelte az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti mély kapcsolatokat, valamint a kulturális, kereskedelmi és katonai kötelékek fenntartásának szükségességét. "Népeink együtt harcoltak és haltak meg az általunk vallott értékekért" - mondta Károly király a BBC szerint.
Trump elnök válaszában méltatta a két ország különleges kapcsolatát, kijelentve, hogy a "különleges" szó nem is kezdi megfelelően leírni ezt a viszonyt. Az elnök dicsérte Vilmos herceget, mondván, hogy "hihetetlen sikeres lesz a jövőben", Katalin hercegnét pedig "ragyogónak, egészségesnek és gyönyörűnek" nevezte.
A szerdai állami díszvacsora 160 vendég részvételével zajlott a windsori kastélyban, egy olyan nap végén, amely tele volt protokolláris eseményekkel és politikai találkozókkal. Az elnököt a király, a királyné és a királyi család több tagja fogadta Windsorban.
A látogatás során Trump nagy érdeklődést mutatott a Szent György-kápolna iránt, és tiszteletét tette néhai II. Erzsébet királynő sírjánál is. Az ajándékok cseréje során az elnök megkapta azt a zászlót, amely a Buckingham-palota felett lobogott Trump 2025. januári beiktatásának napján.
Az állami látogatás részeként 150 milliárd font értékű amerikai befektetést jelentettek be az Egyesült Királyságban, ebből 22 milliárd fontot a Microsoft részéről. A díszvacsora vendégei között több technológiai cég vezetője is helyet foglalt, mint például az Apple vezérigazgatója, Tim Cook és az OpenAI mesterséges intelligencia cég vezetője, Sam Altman.
A látogatás csütörtökön folytatódik, amikor Camilla királyné és Katalin hercegné Melania Trump first ladyvel vesz részt eseményeken, míg Trump elnök Keir Starmer miniszterelnökkel találkozik annak vidéki rezidenciáján, Chequersben.
A brit kormány a szokásosnál nagyobb katonai felvonulással kívánta ösztönözni az Egyesült Államokat a NATO iránti elkötelezettségének fenntartására és Ukrajna támogatására. A látogatás során 1300 katona vett részt a díszőrségben, ami a legnagyobb ilyen jellegű esemény volt egy állami látogatás során az Egyesült Királyságban.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.
Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé, miközben a pekingi cégek jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe.
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak...
Egy ukrán férfi, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak, Olaszország legfelsőbb bíróságához fordul a Németországnak való kiadatása ellen.
Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.
Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.
Az Egyesült Államok betiltja a TikTokot, ha Kína nem mond le a vámcsökkentési követeléseiről.
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
„Azt hittem, könnyű lesz” – vallotta be az amerikai elnök, aki szerint az orosz és ukrán vezető annyira utálja egymást, hogy képtelenek tárgyalni.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vészesen közeledik a NATO 5. cikkelyének aktiválásához szükséges határvonalhoz.
Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen.
Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
Észak-Korea egyre gyakrabban alkalmazza a halálbüntetést, akár külföldi filmek és tévéműsorok nézéséért és megosztásáért is kiszabhatják.
A 22 éves férfi, Tyler Robinson önként adta fel magát, miután apja ismerőse lebuktatta.
A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
