Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?
Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának anélkül, hogy technikailag elkoboznák azokat - írja a Financial Times.
A lap beszámolója szerint Brüsszel olyan megoldásokat készít elő, amelyekkel az orosz befagyasztott vagyont Ukrajna támogatására fordíthatnák. Az egyik tervezet alapján az Euroclearnél tárolt orosz központi banki eszközök készpénzegyenlegeit nulla kamatozású EU-kötvények vásárlására használnák, és az így előteremtett tőkét részletekben utalnák át Ukrajnának.
A belgiumi székhelyű Euroclearnél tartott 194 milliárd eurónyi orosz eszközből mintegy 170 milliárd euró már lejárt, és jelenleg készpénzegyenlegként szerepel a letétkezelő könyveiben. Egy alternatív javaslat szerint speciális célú társaságot hoznának létre a finanszírozási megállapodások kezelésére, ami lehetővé tenné nem EU-tagállamok részvételét is.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a múlt héten támogatta a jóvátételi kölcsönök ötletét, kijelentve, hogy azokat csak akkor kellene visszafizetni, ha Oroszország beleegyezne, hogy kártérítést fizet Kijevnek az invázió okozta károkért. "A pénz már ma is segíteni fogja Ukrajnát" – mondta az Európai Parlamentben.
Brüsszel azért gyorsította fel a javaslat technikai kidolgozását, mert a béketárgyalások kilátásai egyre távolodnak. Washington is arra ösztönzi szövetségeseit, hogy ne csak a befagyasztott eszközök hozamait, hanem magukat az alapeszközöket is használják fel Ukrajna támogatására.
Az EU pénzügyminiszterei a héten Dániában vitatják meg a jóvátételi kölcsönök ötletét. A bizottság tervei arra irányulnak, hogy leküzdjék több EU-tagállam – különösen Belgium, Németország és Franciaország – aggályait, amelyek szerint a tőke lefoglalása túlmutatna a jogszabályokon vagy aláásná az euróba mint tartalékvalutába vetett bizalmat.
Ukrajna jövőre 50 milliárd dollárnyi költségvetési támogatásra számít a katonai segítségen felül, és Európának kell viselnie a teher nagy részét, mivel Washington elutasítja a további segélynyújtást. Friedrich Merz német kancellár egyre nyitottabb a bizottság által kidolgozott ötletekre, tekintettel a nemzeti költségvetések korlátaira és arra, hogy az EU kimerítette saját hitelezési kapacitását.
A terv kulcsfontosságú elemei még vita tárgyát képezik. Az EU-kötvények felhasználása például megköveteli, hogy a tagállamok garantálják a kölcsönöket. További akadály annak biztosítása, hogy az alapul szolgáló eszközök befagyasztva maradjanak, mivel jelenleg az EU-szankciók hat havonta egyhangú támogatást igényelnek a tagállamoktól a meghosszabbításhoz. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn figyelmeztetett, hogy "Oroszország eszközeinek felhasználása nem marad válasz nélkül."
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet.
Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé, miközben a pekingi cégek jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe.
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak...
Egy ukrán férfi, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak, Olaszország legfelsőbb bíróságához fordul a Németországnak való kiadatása ellen.
Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.
Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.
Az Egyesült Államok betiltja a TikTokot, ha Kína nem mond le a vámcsökkentési követeléseiről.
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
„Azt hittem, könnyű lesz” – vallotta be az amerikai elnök, aki szerint az orosz és ukrán vezető annyira utálja egymást, hogy képtelenek tárgyalni.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vészesen közeledik a NATO 5. cikkelyének aktiválásához szükséges határvonalhoz.
Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen.
Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
Észak-Korea egyre gyakrabban alkalmazza a halálbüntetést, akár külföldi filmek és tévéműsorok nézéséért és megosztásáért is kiszabhatják.
A 22 éves férfi, Tyler Robinson önként adta fel magát, miután apja ismerőse lebuktatta.
A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után.
Orosz drónok tucatjai sértették meg a lengyel légteret, NATO-országok pedig katonákat és fegyvereket küldenek a transzatlanti szövetség keleti határának megerősítésére.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
