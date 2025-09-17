2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Európai zászlók az Európai Bizottság brüsszeli székháza előtt nyári napokon
Világ

Ennyi volt, vörös vonalat lép át Brüsszel Oroszországgal szemben: ez eldöntheti az ukrajnai háborút?

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 14:03

Az Európai Unió tervet dolgoz ki, amely lehetővé tenné, hogy Oroszország befagyasztott eszközeiből 170 milliárd eurós 'jóvátételi kölcsönt' nyújtsanak Ukrajnának anélkül, hogy technikailag elkoboznák azokat - írja a Financial Times.

A lap beszámolója szerint Brüsszel olyan megoldásokat készít elő, amelyekkel az orosz befagyasztott vagyont Ukrajna támogatására fordíthatnák. Az egyik tervezet alapján az Euroclearnél tárolt orosz központi banki eszközök készpénzegyenlegeit nulla kamatozású EU-kötvények vásárlására használnák, és az így előteremtett tőkét részletekben utalnák át Ukrajnának.

A belgiumi székhelyű Euroclearnél tartott 194 milliárd eurónyi orosz eszközből mintegy 170 milliárd euró már lejárt, és jelenleg készpénzegyenlegként szerepel a letétkezelő könyveiben. Egy alternatív javaslat szerint speciális célú társaságot hoznának létre a finanszírozási megállapodások kezelésére, ami lehetővé tenné nem EU-tagállamok részvételét is.

Kapcsolódó cikkeink:

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a múlt héten támogatta a jóvátételi kölcsönök ötletét, kijelentve, hogy azokat csak akkor kellene visszafizetni, ha Oroszország beleegyezne, hogy kártérítést fizet Kijevnek az invázió okozta károkért. "A pénz már ma is segíteni fogja Ukrajnát" – mondta az Európai Parlamentben.

Brüsszel azért gyorsította fel a javaslat technikai kidolgozását, mert a béketárgyalások kilátásai egyre távolodnak. Washington is arra ösztönzi szövetségeseit, hogy ne csak a befagyasztott eszközök hozamait, hanem magukat az alapeszközöket is használják fel Ukrajna támogatására.

Az EU pénzügyminiszterei a héten Dániában vitatják meg a jóvátételi kölcsönök ötletét. A bizottság tervei arra irányulnak, hogy leküzdjék több EU-tagállam – különösen Belgium, Németország és Franciaország – aggályait, amelyek szerint a tőke lefoglalása túlmutatna a jogszabályokon vagy aláásná az euróba mint tartalékvalutába vetett bizalmat.

Ukrajna jövőre 50 milliárd dollárnyi költségvetési támogatásra számít a katonai segítségen felül, és Európának kell viselnie a teher nagy részét, mivel Washington elutasítja a további segélynyújtást. Friedrich Merz német kancellár egyre nyitottabb a bizottság által kidolgozott ötletekre, tekintettel a nemzeti költségvetések korlátaira és arra, hogy az EU kimerítette saját hitelezési kapacitását.

A terv kulcsfontosságú elemei még vita tárgyát képezik. Az EU-kötvények felhasználása például megköveteli, hogy a tagállamok garantálják a kölcsönöket. További akadály annak biztosítása, hogy az alapul szolgáló eszközök befagyasztva maradjanak, mivel jelenleg az EU-szankciók hat havonta egyhangú támogatást igényelnek a tagállamoktól a meghosszabbításhoz. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn figyelmeztetett, hogy "Oroszország eszközeinek felhasználása nem marad válasz nélkül."
Címlapkép: Getty Images
