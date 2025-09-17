A háztartási hitelek piaca jelentősen élénkült 2025 második negyedévében, miközben a vállalati hitelkereslet mérséklődött - derül ki az MNB legfrissebb Hitelezési felméréséből.
Vége a TikTok-drámának: Trump bejelentette az alkut, Kína is rábólintott
Az Egyesült Államok és Kína megállapodást kötött a TikTok amerikai működésének fenntartásáról. A megállapodás előírja, hogy a TikTok amerikai vagyonát a kínai ByteDance-től amerikai tulajdonosokhoz kell átruházni, ami potenciálisan megoldhat egy közel egy éve húzódó ügyet, jelentette a Reuters.
Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet. "Megállapodásunk van a TikTokról... Van egy csoport nagyon nagy vállalat, amelyek meg akarják vásárolni" - mondta Trump egy Fehér Házi sajtótájékoztatón, de további részletek nélkül.
A bejelentés egy nappal a szeptember 17-i határidő előtt történt, amely szerint a rövid videós alkalmazást vagy el kell adni, vagy meg kell szüntetni a működését. Később a Fehér Ház december 16-ig meghosszabbította ezt a határidőt, ami további 90 napot ad a ByteDance-nek az amerikai eszközök átadásáról szóló megállapodás véglegesítésére.
A megállapodás alapjai szerint a ByteDance megtartaná a legnagyobb, 19,9%-os tulajdonrészt, éppen a 20%-os küszöb alatt. A 80%-ot birtokló konzorciumban a ByteDance jelenlegi részvényesei, a Susquehanna International Group (SIG), a General Atlantic és a KKR, valamint új befektetők, például az Andreessen Horowitz kapnának helyet. Az Oracle is valószínűleg részesedést szerez, és a Wall Street Journal szerint a Silver Lake is befektetne.
A megállapodást a republikánus többségű kongresszusnak is jóvá kell hagynia, amely 2024-ben törvényt fogadott el a TikTokról, attól tartva, hogy a kínai kormány hozzáférhet az amerikai felhasználók adataihoz.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC-nek elmondta, hogy a megállapodás kereskedelmi feltételei lényegében március óta készen álltak, csak néhány részletet kellett még tisztázni. "Ez a megállapodás nem jönne létre az amerikai nemzetbiztonság megfelelő védelme nélkül" - mondta Bessent. "Úgy tűnik, hogy a kínai érdekeknek is meg tudtunk felelni."
A CNBC jelentése szerint a megállapodást várhatóan a következő 30-45 napon belül zárják le. Az Oracle megtartja felhőszolgáltatási szerződését a TikTokkal, a vállalat részvényei 1,5%-kal emelkedtek a hírek hatására.
A két ország tisztviselői hétfőn keretmegállapodást kötöttek, a végleges megerősítés pedig várhatóan pénteken történik meg Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök telefonbeszélgetése során.
Vlagyimir Putyin orosz elnök személyesen vett részt a Zapad–2025 (Nyugat–2025) hadgyakorlat zárónapján, amelyet a Nyizsnyij Novgorod-i régió mulinói lőterén tartottak kedden.
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik az Egyesült Királyságba második állami látogatására, ami példa nélküli eseménynek számít, hiszen a második ciklusukat töltő elnökök általában csak...
Egy ukrán férfi, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak, Olaszország legfelsőbb bíróságához fordul a Németországnak való kiadatása ellen.
Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.
Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.
Az Egyesült Államok betiltja a TikTokot, ha Kína nem mond le a vámcsökkentési követeléseiről.
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
„Azt hittem, könnyű lesz” – vallotta be az amerikai elnök, aki szerint az orosz és ukrán vezető annyira utálja egymást, hogy képtelenek tárgyalni.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vészesen közeledik a NATO 5. cikkelyének aktiválásához szükséges határvonalhoz.
Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen.
Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
Észak-Korea egyre gyakrabban alkalmazza a halálbüntetést, akár külföldi filmek és tévéműsorok nézéséért és megosztásáért is kiszabhatják.
A 22 éves férfi, Tyler Robinson önként adta fel magát, miután apja ismerőse lebuktatta.
A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után.
Orosz drónok tucatjai sértették meg a lengyel légteret, NATO-országok pedig katonákat és fegyvereket küldenek a transzatlanti szövetség keleti határának megerősítésére.
Oroszország az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadást szenvedte el az éjszaka folyamán,
