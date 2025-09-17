2025. szeptember 17. szerda Zsófia
Tyumen, Oroszország - 2020. január 21: TikTok és Facebook alkalmazás a képernyőn Apple iPhone XR
Világ

Vége a TikTok-drámának: Trump bejelentette az alkut, Kína is rábólintott

Pénzcentrum
2025. szeptember 17. 13:13

Az Egyesült Államok és Kína megállapodást kötött a TikTok amerikai működésének fenntartásáról. A megállapodás előírja, hogy a TikTok amerikai vagyonát a kínai ByteDance-től amerikai tulajdonosokhoz kell átruházni, ami potenciálisan megoldhat egy közel egy éve húzódó ügyet, jelentette a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök kedden jelentette be a megállapodást, amely lezárhatja a közel egy éve húzódó ügyet. "Megállapodásunk van a TikTokról... Van egy csoport nagyon nagy vállalat, amelyek meg akarják vásárolni" - mondta Trump egy Fehér Házi sajtótájékoztatón, de további részletek nélkül.

A bejelentés egy nappal a szeptember 17-i határidő előtt történt, amely szerint a rövid videós alkalmazást vagy el kell adni, vagy meg kell szüntetni a működését. Később a Fehér Ház december 16-ig meghosszabbította ezt a határidőt, ami további 90 napot ad a ByteDance-nek az amerikai eszközök átadásáról szóló megállapodás véglegesítésére.

A megállapodás alapjai szerint a ByteDance megtartaná a legnagyobb, 19,9%-os tulajdonrészt, éppen a 20%-os küszöb alatt. A 80%-ot birtokló konzorciumban a ByteDance jelenlegi részvényesei, a Susquehanna International Group (SIG), a General Atlantic és a KKR, valamint új befektetők, például az Andreessen Horowitz kapnának helyet. Az Oracle is valószínűleg részesedést szerez, és a Wall Street Journal szerint a Silver Lake is befektetne.

A megállapodást a republikánus többségű kongresszusnak is jóvá kell hagynia, amely 2024-ben törvényt fogadott el a TikTokról, attól tartva, hogy a kínai kormány hozzáférhet az amerikai felhasználók adataihoz.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a CNBC-nek elmondta, hogy a megállapodás kereskedelmi feltételei lényegében március óta készen álltak, csak néhány részletet kellett még tisztázni. "Ez a megállapodás nem jönne létre az amerikai nemzetbiztonság megfelelő védelme nélkül" - mondta Bessent. "Úgy tűnik, hogy a kínai érdekeknek is meg tudtunk felelni."

A CNBC jelentése szerint a megállapodást várhatóan a következő 30-45 napon belül zárják le. Az Oracle megtartja felhőszolgáltatási szerződését a TikTokkal, a vállalat részvényei 1,5%-kal emelkedtek a hírek hatására.

A két ország tisztviselői hétfőn keretmegállapodást kötöttek, a végleges megerősítés pedig várhatóan pénteken történik meg Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök telefonbeszélgetése során.
Címlapkép: Getty Images
