A legendás színész 89 éves volt.
Trump ultimátumot küldött Európának: Kína vagy Ukrajna?
Donald Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára az Ukrajna elleni orosz invázió megfékezése érdekében, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.
Az amerikai elnök a hétvégén közösségi médiában tette hivatalossá korábban már kiszivárgott követelését. Trump szerint a Kínára kivetett büntető vámok és az orosz olajvásárlások azonnali leállítása "nagy segítséget" jelentene a "halálos, de nevetséges háború" befejezéséhez. Érvelése szerint "Kína erős kontrollt, sőt szorítást gyakorol Oroszország felett, és ezek az erőteljes vámok megtörnék ezt a szorítást" - számolt be az Euronews.
A kérés időzítése figyelemreméltó volt, hiszen éppen akkor érkezett, amikor az Atlanti-óceán két oldala fokozta együttműködését a Kremlre nehezedő gazdasági nyomás növelése érdekében. Az elmúlt héten az amerikai pénzügyminiszter Washingtonban találkozott az EU szankciós megbízottjával, az amerikai energiaügyi miniszter pedig Brüsszelben tárgyalt Kaja Kallas főképviselővel és Dan Jørgensen energiaügyi biztossal.
Az Európai Bizottság azonban határozottan elutasította a háromjegyű vámok bevezetésének ötletét. "A 19. szankciós csomagban bejelentendő új intézkedések teljes mértékben összhangban lesznek az EU szabályaival és eljárásaival, különösen azzal a régóta vallott elvvel, hogy szankcióink nem alkalmazhatók területen kívül" – közölte a Bizottság szóvivője.
Az EU elutasításának legalább három fő oka van. Először is, az EU különválasztja a vámokat (kereskedelmi eszköz) és a szankciókat (külpolitikai eszköz). Az Európai Bizottság a vámokat konkrét piaci zavarok, különösen a tisztességtelen verseny kezelésére vezeti be, általában hosszú hónapokig tartó, WTO-szabályoknak megfelelő vizsgálatok alapján. Trump ezzel szemben nem tesz különbséget a kettő között – számára a vámok egyben szankciók is.
Másodszor, az EU-nak nincs politikai konszenzusa egy ilyen példátlan, radikális Kína-ellenes offenzíva indításához. Bár a tagállamok az utóbbi években keményebb álláspontot képviselnek Pekinggel szemben, soha nem voltak egységesek. Ez 2024-ben is megmutatkozott, amikor a kínai elektromos járművekre kivetett vámok esetében a tagállamok erősen megosztottak voltak.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Harmadszor, az EU tisztában van a kockázatokkal. Kína ismert arról, hogy megtorol minden olyan külföldi döntést, amelyet nemzeti érdekeire nézve hátrányosnak tart. Tavasszal Peking korlátozta hét ritka földfém exportját, amelyek kulcsfontosságúak az autóipar, az energetika, a technológia és a védelmi ágazatok számára. Von der Leyen "zsarolásnak" nevezte a korlátozásokat, és végül tárgyalásos megoldást talált az európai ipar tehermentesítésére.
Kína Trump javaslatára reagálva gyorsan figyelmeztette azokat, akik fontolgatnák a 100%-os vámok ötletét: "Kína határozottan ellenzi, hogy az érintett fél Kína ellen irányítsa a kérdést, és visszaélve egyoldalú szankciókat és hosszú karú joghatóságot alkalmazzon Kínával szemben" – mondta Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője. "Ha Kína legitim jogait és érdekeit sérelem éri, Kína határozottan ellenlépéseket tesz szuverenitásunk, biztonságunk és fejlődési érdekeink védelmében."
Kaja Kallas megerősítette, hogy az Európai Unió felfüggesztené az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodás egyes részeit, ami jelentős gazdasági hatással járna Izrael számára.
III. Károly király hivatalos meghívólevelét Keir Starmer brit miniszterelnök februárban nyújtotta át Washingtonban Trumpnak.
A Fitch hitelminősítő leminősítette Franciaországot, ami komoly kihívás elé állítja az újonnan kinevezett Sebastien Lecornu miniszterelnököt
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
„Azt hittem, könnyű lesz” – vallotta be az amerikai elnök, aki szerint az orosz és ukrán vezető annyira utálja egymást, hogy képtelenek tárgyalni.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vészesen közeledik a NATO 5. cikkelyének aktiválásához szükséges határvonalhoz.
Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen.
Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
Észak-Korea egyre gyakrabban alkalmazza a halálbüntetést, akár külföldi filmek és tévéműsorok nézéséért és megosztásáért is kiszabhatják.
A 22 éves férfi, Tyler Robinson önként adta fel magát, miután apja ismerőse lebuktatta.
A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után.
Orosz drónok tucatjai sértették meg a lengyel légteret, NATO-országok pedig katonákat és fegyvereket küldenek a transzatlanti szövetség keleti határának megerősítésére.
Oroszország az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadást szenvedte el az éjszaka folyamán,
Alexander Stubb finn elnök szerint Ukrajna számára az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát – és egyben Oroszország stratégiai vereségét.
A dél-koreai elnök figyelmeztetett, hogy a vízumrendszer javítása nélkül a koreai cégek visszafoghatják amerikai befektetéseiket.
Kamala Harris új könyvében élesen bírálja Joe Biden döntését, hogy második elnöki ciklusra is indult, és felidézi, hogyan érezte magát mellőzve alelnökként.
A NASA Perseverance marsjáró által felfedezett szokatlan kőzetek minden eddiginél ígéretesebb jeleket mutatnak a vörös bolygón egykor létezett élet lehetőségére.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart csütörtökön Lengyelország kérésére, miután példátlan orosz drónbehatolás történt a közép-európai ország légterébe.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.