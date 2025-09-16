Trump ultimátumot küldött Európának: Kína vagy Ukrajna?

Donald Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára az Ukrajna elleni orosz invázió megfékezése érdekében, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.

Az amerikai elnök a hétvégén közösségi médiában tette hivatalossá korábban már kiszivárgott követelését. Trump szerint a Kínára kivetett büntető vámok és az orosz olajvásárlások azonnali leállítása "nagy segítséget" jelentene a "halálos, de nevetséges háború" befejezéséhez. Érvelése szerint "Kína erős kontrollt, sőt szorítást gyakorol Oroszország felett, és ezek az erőteljes vámok megtörnék ezt a szorítást" - számolt be az Euronews.

A kérés időzítése figyelemreméltó volt, hiszen éppen akkor érkezett, amikor az Atlanti-óceán két oldala fokozta együttműködését a Kremlre nehezedő gazdasági nyomás növelése érdekében. Az elmúlt héten az amerikai pénzügyminiszter Washingtonban találkozott az EU szankciós megbízottjával, az amerikai energiaügyi miniszter pedig Brüsszelben tárgyalt Kaja Kallas főképviselővel és Dan Jørgensen energiaügyi biztossal.

Az Európai Bizottság azonban határozottan elutasította a háromjegyű vámok bevezetésének ötletét. "A 19. szankciós csomagban bejelentendő új intézkedések teljes mértékben összhangban lesznek az EU szabályaival és eljárásaival, különösen azzal a régóta vallott elvvel, hogy szankcióink nem alkalmazhatók területen kívül" – közölte a Bizottság szóvivője.

Az EU elutasításának legalább három fő oka van. Először is, az EU különválasztja a vámokat (kereskedelmi eszköz) és a szankciókat (külpolitikai eszköz). Az Európai Bizottság a vámokat konkrét piaci zavarok, különösen a tisztességtelen verseny kezelésére vezeti be, általában hosszú hónapokig tartó, WTO-szabályoknak megfelelő vizsgálatok alapján. Trump ezzel szemben nem tesz különbséget a kettő között – számára a vámok egyben szankciók is.

Másodszor, az EU-nak nincs politikai konszenzusa egy ilyen példátlan, radikális Kína-ellenes offenzíva indításához. Bár a tagállamok az utóbbi években keményebb álláspontot képviselnek Pekinggel szemben, soha nem voltak egységesek. Ez 2024-ben is megmutatkozott, amikor a kínai elektromos járművekre kivetett vámok esetében a tagállamok erősen megosztottak voltak.

Harmadszor, az EU tisztában van a kockázatokkal. Kína ismert arról, hogy megtorol minden olyan külföldi döntést, amelyet nemzeti érdekeire nézve hátrányosnak tart. Tavasszal Peking korlátozta hét ritka földfém exportját, amelyek kulcsfontosságúak az autóipar, az energetika, a technológia és a védelmi ágazatok számára. Von der Leyen "zsarolásnak" nevezte a korlátozásokat, és végül tárgyalásos megoldást talált az európai ipar tehermentesítésére.

Kína Trump javaslatára reagálva gyorsan figyelmeztette azokat, akik fontolgatnák a 100%-os vámok ötletét: "Kína határozottan ellenzi, hogy az érintett fél Kína ellen irányítsa a kérdést, és visszaélve egyoldalú szankciókat és hosszú karú joghatóságot alkalmazzon Kínával szemben" – mondta Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője. "Ha Kína legitim jogait és érdekeit sérelem éri, Kína határozottan ellenlépéseket tesz szuverenitásunk, biztonságunk és fejlődési érdekeink védelmében."