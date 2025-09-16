2025. szeptember 16. kedd Edit
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
koncepciófotó a Kína-USA kereskedelmi háborús konfliktushoz
Világ

Trump ultimátumot küldött Európának: Kína vagy Ukrajna?

Pénzcentrum
2025. szeptember 16. 14:46

Donald Trump azt követeli, hogy az európai országok 50-100%-os vámokat vessenek ki Kínára az Ukrajna elleni orosz invázió megfékezése érdekében, de az EU több okból is elutasítja ezt a radikális javaslatot.

Az amerikai elnök a hétvégén közösségi médiában tette hivatalossá korábban már kiszivárgott követelését. Trump szerint a Kínára kivetett büntető vámok és az orosz olajvásárlások azonnali leállítása "nagy segítséget" jelentene a "halálos, de nevetséges háború" befejezéséhez. Érvelése szerint "Kína erős kontrollt, sőt szorítást gyakorol Oroszország felett, és ezek az erőteljes vámok megtörnék ezt a szorítást" - számolt be az Euronews.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kérés időzítése figyelemreméltó volt, hiszen éppen akkor érkezett, amikor az Atlanti-óceán két oldala fokozta együttműködését a Kremlre nehezedő gazdasági nyomás növelése érdekében. Az elmúlt héten az amerikai pénzügyminiszter Washingtonban találkozott az EU szankciós megbízottjával, az amerikai energiaügyi miniszter pedig Brüsszelben tárgyalt Kaja Kallas főképviselővel és Dan Jørgensen energiaügyi biztossal.

Az Európai Bizottság azonban határozottan elutasította a háromjegyű vámok bevezetésének ötletét. "A 19. szankciós csomagban bejelentendő új intézkedések teljes mértékben összhangban lesznek az EU szabályaival és eljárásaival, különösen azzal a régóta vallott elvvel, hogy szankcióink nem alkalmazhatók területen kívül" – közölte a Bizottság szóvivője.

Kapcsolódó cikkeink:

Az EU elutasításának legalább három fő oka van. Először is, az EU különválasztja a vámokat (kereskedelmi eszköz) és a szankciókat (külpolitikai eszköz). Az Európai Bizottság a vámokat konkrét piaci zavarok, különösen a tisztességtelen verseny kezelésére vezeti be, általában hosszú hónapokig tartó, WTO-szabályoknak megfelelő vizsgálatok alapján. Trump ezzel szemben nem tesz különbséget a kettő között – számára a vámok egyben szankciók is.

Másodszor, az EU-nak nincs politikai konszenzusa egy ilyen példátlan, radikális Kína-ellenes offenzíva indításához. Bár a tagállamok az utóbbi években keményebb álláspontot képviselnek Pekinggel szemben, soha nem voltak egységesek. Ez 2024-ben is megmutatkozott, amikor a kínai elektromos járművekre kivetett vámok esetében a tagállamok erősen megosztottak voltak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Harmadszor, az EU tisztában van a kockázatokkal. Kína ismert arról, hogy megtorol minden olyan külföldi döntést, amelyet nemzeti érdekeire nézve hátrányosnak tart. Tavasszal Peking korlátozta hét ritka földfém exportját, amelyek kulcsfontosságúak az autóipar, az energetika, a technológia és a védelmi ágazatok számára. Von der Leyen "zsarolásnak" nevezte a korlátozásokat, és végül tárgyalásos megoldást talált az európai ipar tehermentesítésére.

Kína Trump javaslatára reagálva gyorsan figyelmeztette azokat, akik fontolgatnák a 100%-os vámok ötletét: "Kína határozottan ellenzi, hogy az érintett fél Kína ellen irányítsa a kérdést, és visszaélve egyoldalú szankciókat és hosszú karú joghatóságot alkalmazzon Kínával szemben" – mondta Lin Jian, a kínai külügyminisztérium szóvivője. "Ha Kína legitim jogait és érdekeit sérelem éri, Kína határozottan ellenlépéseket tesz szuverenitásunk, biztonságunk és fejlődési érdekeink védelmében."
Címlapkép: Getty Images
#kínai #országok #trump #kína #bizottság #kínai gazdaság #amerikai #vámok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:46
15:34
15:26
15:04
14:46
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 16.
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 16.
Tízezrével lepik el a magyarok Ausztriát: mindenkit csábítanak a magas bérek, óriási a roham
2025. szeptember 16.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2025. szeptember 16.
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 16. kedd
Edit
38. hét
Szeptember 16.
Az ózon világnapja
Szeptember 16.
A hangzáskultúra napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Putyin hatalmas bejelentést tett: megállapodott Trumppal a háború lezárásáról
2
1 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
3
3 hete
Sokkoló kijelentés Zelenszkijtől: Oroszország megtámadta Donald Trumpot?
4
3 hete
Kemény bejelentés érkezett Trumptól: borzasztó hír ez Zelenszkijnek, mindent átírhat a háborúban
5
2 hete
Figyelmeztetnek a meteorológusok: pusztító időjárás tart felénk, semmiképp nem úszhatjuk ezt meg?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárhányad
a biztosító díjbevételének és a kifizetett károknak egymáshoz való arányát fejezi ki. Általában szerződéstípusonként és ágazatonként mérik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 15:46
Ennyi volt, legendás budapesti vendéglátóhely húzza le a rolót: sokak kedvence volt
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 16. 14:24
Meghalt Robert Redford
Agrárszektor  |  2025. szeptember 16. 15:34
Riasztó, mivel van tele a levegő Magyarországon: tényleg ezt lélegezzük be?