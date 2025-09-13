Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
Trump készen áll szankciókat bevezetni Oroszországgal szemben: ez az elnök feltétele
Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen, ha az összes NATO-tagállam egyetért vele, elkezd hasonlóképpen cselekedni, és ha az összes NATO-tagállam beszünteti az olajvásárlást Oroszországtól.
"Mint tudják, a NATO győzelem iránti elkötelezettsége messze nem éri el a 100 százalékot, emellett az orosz olaj vásárlása egyesek részéről szintén megdöbbentő! Nagyban gyengíti az önök (NATO-tagállamok) alkupozícióját Oroszországgal szemben. Én mindenesetre készen állok lépni, ha önök is így tesznek. Csak mondják meg, mikor?" - írta az amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi oldalán.
Az amerikai elnök felvetette, hogy nagy segítséget jelentene "ennek a halálos, de képtelen háborúnak a befejezése érdekében", ha az orosz olajvásárlás beszüntetése mellett a NATO-tagállamok együttesen 50-100 százalékos vámot vetnének ki Kínára, amit majd az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárultával teljes mértékben visszavonnának. Szavai szerint Kína "erős ellenőrzést gyakorol, sőt fogja Oroszországot", és ezek a magas vámok meg fogják törni ezt a kézben tartást.
Ez nem Trump háborúja, (sohasem kezdődött volna el, ha én lettem volna az elnök), ez Biden és Zelenszkij háborúja. Csak azért vagyok itt, hogy segítsem megállítani, és ezzel megmenteni oroszok és ukránok ezreinek az életét (csak a múlt héten 7118-an haltak meg, őrület!)
- hangsúlyozta, hozzátéve: amennyiben a NATO megfogadja a tanácsát, a háború gyorsan véget érhet, de ha nem így tesznek, azzal az ő idejét, országa idejét, energiáját és pénzét pazarolják. Az amerikai elnök bejegyzése azután született, hogy szerdán hajnalban hivatalos lengyel közlések szerint 19 orosz légi eszköz, drónok és egy rakéta repült be a lengyel légtérbe, melyek közül többet sikerült lelőni. Az incidens miatt lengyel kérésre összeült az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Eközben az amerikai kongresszusban egy újabb, az Oroszország elleni szankciókat szigorító törvényjavaslat előkészítése zajlik.
Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.
Izrael hivatalos közlések szerint célzott légitámadást hajtott végre kedden a Hamász iszlamista terrorszervezet több vezetője ellen.
Kiszivárgott Epstein titkos ‘születésnapi könyve’: döbbenetes részleteket hozott nyilvánosságra a bizottság
Nyilvánosságra hozták Jeffrey Epstein 2003-as születésnapi könyvét, amelyben Donald Trump állítólagos üzenete is szerepel
A Kreml egyértelművé tette: a 19. EU-s szankciós csomag és az USA lépései sem fogják módosítani álláspontjukat.
Egy évvel a bemutatása után Mario Draghi átfogó uniós gazdasági reformterve továbbra is megvalósításra vár.
A magyar–ukrán kapcsolatok témája is szóba került hétfőn Budapesten, ahol Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter izraeli kollégájával tartott közös sajtótájékoztatót.
Súlyos incidens a NATO területén: veszélyes orosz fegyvert találtak, ennek nem biztos, hogy jó vége lesz
Újabb lezuhant dróndarabot találtak Lengyelország keleti részén, ezúttal a fehérorosz határhoz közeli Terespol mellett.
Az amerikai elnök szerint hamarosan Európa vezetői is Washingtonba utaznak, hogy a békéről egyeztessenek.
Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.
Meglepő kijelentést tett Zelenszkij: lassan vége a proxyháborúnak, többé nincsenek az USA-ra utalva?
Ukrajna különösen a dróngyártásra és légvédelmi rendszerekre összpontosít.
Lengyelország szövetségeseivel együtt figyelemmel kíséri az eseményeket.
A politikai bizonytalanság már most is negatívan hat a befektetői hangulatra.
Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.
A korlátozások bevezetése egybeesik a Max nevű "nemzeti üzenetküldő" alkalmazás megjelenésével
Embereket árulnak, mint a használt autókat. Az EU-ban 2023-ban rekordszámú áldozatot regisztráltak. Mi történik a színfalak mögött? Nézd meg videónkat!
Putyin, Hszi és Kim beszélgetése során felszínre került az autokraták megszállottsága az élethosszabbítás iránt.
Az orosz elnök nyilatkozata azt követően hangzott el, hogy a tettre készek koalíció tagjai elkötelezte magát amellett, hogy csapatokat küld Ukrajnába.
Az Egyesült Államok által bevezetett magas vámok miatt a brazil és indiai exportőrök egyre inkább Kína felé fordulnak, miközben az amerikai fogyasztók áremelkedésre számíthatnak.
-
Nyugdíjas utalványt használ? Plusz kedvezmény várja a SPAR-ban (x)
Promóciót indít a nyugdíjas élelmiszer-utalványokhoz kapcsolódva a SPAR országszerte. Azok a vásárlók, akik legalább 5.000 forint értékben fizetnek utalvánnyal, 500 forintos kupont kapnak, amelyet az év végéig beválthatnak.