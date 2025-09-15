Begurultak a svájciak Trump vámjai miatt: ők is árat emelnek, ez fájni fog

A Swatch 5-15 százalékkal emeli árait az Egyesült Államokban a Trump által bevezetett 39 százalékos vám miatt.

A svájci óragyártó vezérigazgatója, Nick Hayek egy hétvégi interjúban elmondta, hogy az amerikai vámok hatását az átadási árak, árrések és a termékek költségeinek módosításával próbálják enyhíteni - tudósított a Reuters.

"A márkától függően 5-15 százalékos áremelést hajtunk végre. Mivel azonban erős jelenlétünk van Kanadában és Mexikóban is, az amerikai fogyasztóknak ott is lesznek lehetőségeik" - nyilatkozta Hayek a NZZ am Sonntag napilapnak.

A vezérigazgató hozzátette, hogy a Swatch termékei számos karibi luxushajón is megtalálhatók, gyakran vámmentesen.

A vámok ellenére a Swatch jól teljesít az amerikai piacon. "Augusztus végéig az összes márkánk forgalma körülbelül 15 százalékkal nőtt helyi valutában számolva. Az amerikaiak továbbra is vásárolnak - még az áremelések után is" - mondta Hayek.

A vezérigazgató példaként említette a MoonSwatch Moonshine Gold órát, amely most 450 dollárba kerül a korábbi 400 dollár helyett. "Az amerikai vásárlók természetesen nem örültek ennek, de megértették, hogy ez nem a mi hibánk, hanem az amerikai politika következménye" - tette hozzá.

A Swatch a múlt héten egy különleges kiadású órát is piacra dobott, amely kifigurázza Trump vámintézkedéseit.