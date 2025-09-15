Betiltják a TikTokot az USA-ban? Trump ultimátuma mindent megváltoztathat

Az Egyesült Államok betiltja a TikTokot, ha Kína nem mond le a vámcsökkentési és technológiai követeléseiről a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos tárgyalásokon.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő hétfőn közölte, hogy az USA kész betiltani a TikTok rövid videós alkalmazást, amennyiben Kína nem hajlandó lemondani a vámcsökkentésre és technológiai korlátozások enyhítésére vonatkozó követeléseiről a tulajdonjog átruházásáról szóló megállapodás részeként.

Az amerikai és kínai delegációk Madridban tárgyalnak a ByteDance kínai tulajdonos TikTokból való kivonulásáról, szélesebb körű vám- és gazdaságpolitikai egyeztetések keretében. A TikTok akár szeptember 17-től betiltásra kerülhet az Egyesült Államokban, ha nem kerül amerikai tulajdonba - tudósított a Reuters.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Jamieson Greer kereskedelmi képviselő a tárgyalások előtt újságíróknak elmondta, hogy Kína kereskedelmi és technológiai engedményeket kér cserébe a népszerű közösségi média alkalmazásból való kivonulásért. "Kínai partnereink nagyon agresszív követelésekkel érkeztek. Nem vagyunk hajlandóak feláldozni a nemzetbiztonságot egy közösségi média alkalmazásért" - jelentette ki Bessent.

A spanyol külügyminisztérium barokk Palacio de Santa Cruz palotájában zajló amerikai-kínai tárgyalások a negyedik fordulót jelentik négy hónap alatt a feszült kereskedelmi kapcsolatok és a TikTok közelgő tulajdonjog-átruházási határidejének kezelésére.

Bessent szerint mindkét fél jó előrehaladást ért el a technikai részletekben, de más kérdésekben nehéz lesz megállapodásra jutni. A TikTok tulajdonjog-átruházási határidejének meghosszabbítása nagyrészt a hétfői tárgyalások kimenetelétől függ.

A feszültséget tovább növeli, hogy Kína piaci szabályozó hatósága hétfőn bejelentette, hogy előzetes vizsgálata szerint az amerikai Nvidia chip óriásvállalat megsértette az ország monopolellenes törvényét. A vizsgálatot széles körben Washington kínai chip szektorra vonatkozó korlátozásaira adott válaszlépésnek tekintik.

A szakértők nem számítanak jelentős áttörésre Madridban. "Nem várok semmi lényegeset az Egyesült Államok és Kína között, hacsak nem kerül sor egy személyes találkozóra Trump és Hszi között" - nyilatkozta William Reinsch, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központ vezető kereskedelmi tanácsadója.

Bessent hozzátette, hogy még ha nem is születik megállapodás a TikTok kínai tulajdonjogának átruházásáról, az nem befolyásolná a kapcsolatokat. "A legmagasabb szinteken továbbra is nagyon jó a viszony" - mondta.