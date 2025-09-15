Az ingatlanpiac augusztusban több rekordot is megdöntött: a tranzakciószám négyéves csúcsra emelkedett,
Betiltják a TikTokot az USA-ban? Trump ultimátuma mindent megváltoztathat
Az Egyesült Államok betiltja a TikTokot, ha Kína nem mond le a vámcsökkentési és technológiai követeléseiről a tulajdonjog átruházásával kapcsolatos tárgyalásokon.
Egy magas rangú amerikai tisztviselő hétfőn közölte, hogy az USA kész betiltani a TikTok rövid videós alkalmazást, amennyiben Kína nem hajlandó lemondani a vámcsökkentésre és technológiai korlátozások enyhítésére vonatkozó követeléseiről a tulajdonjog átruházásáról szóló megállapodás részeként.
Az amerikai és kínai delegációk Madridban tárgyalnak a ByteDance kínai tulajdonos TikTokból való kivonulásáról, szélesebb körű vám- és gazdaságpolitikai egyeztetések keretében. A TikTok akár szeptember 17-től betiltásra kerülhet az Egyesült Államokban, ha nem kerül amerikai tulajdonba - tudósított a Reuters.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter és Jamieson Greer kereskedelmi képviselő a tárgyalások előtt újságíróknak elmondta, hogy Kína kereskedelmi és technológiai engedményeket kér cserébe a népszerű közösségi média alkalmazásból való kivonulásért. "Kínai partnereink nagyon agresszív követelésekkel érkeztek. Nem vagyunk hajlandóak feláldozni a nemzetbiztonságot egy közösségi média alkalmazásért" - jelentette ki Bessent.
A spanyol külügyminisztérium barokk Palacio de Santa Cruz palotájában zajló amerikai-kínai tárgyalások a negyedik fordulót jelentik négy hónap alatt a feszült kereskedelmi kapcsolatok és a TikTok közelgő tulajdonjog-átruházási határidejének kezelésére.
Bessent szerint mindkét fél jó előrehaladást ért el a technikai részletekben, de más kérdésekben nehéz lesz megállapodásra jutni. A TikTok tulajdonjog-átruházási határidejének meghosszabbítása nagyrészt a hétfői tárgyalások kimenetelétől függ.
A feszültséget tovább növeli, hogy Kína piaci szabályozó hatósága hétfőn bejelentette, hogy előzetes vizsgálata szerint az amerikai Nvidia chip óriásvállalat megsértette az ország monopolellenes törvényét. A vizsgálatot széles körben Washington kínai chip szektorra vonatkozó korlátozásaira adott válaszlépésnek tekintik.
A szakértők nem számítanak jelentős áttörésre Madridban. "Nem várok semmi lényegeset az Egyesült Államok és Kína között, hacsak nem kerül sor egy személyes találkozóra Trump és Hszi között" - nyilatkozta William Reinsch, a washingtoni Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központ vezető kereskedelmi tanácsadója.
Bessent hozzátette, hogy még ha nem is születik megállapodás a TikTok kínai tulajdonjogának átruházásáról, az nem befolyásolná a kapcsolatokat. "A legmagasabb szinteken továbbra is nagyon jó a viszony" - mondta.
A Kreml a háború kezdete óta azt hangoztatja, hogy Oroszország valójában védekező háborút folytat Ukrajna területén a Nyugat ellen.
„Azt hittem, könnyű lesz” – vallotta be az amerikai elnök, aki szerint az orosz és ukrán vezető annyira utálja egymást, hogy képtelenek tárgyalni.
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter szerint Oroszország vészesen közeledik a NATO 5. cikkelyének aktiválásához szükséges határvonalhoz.
Donald Trump amerikai elnök szombaton közösségi oldalán bejelentette: készen áll arra, hogy jelentős szankciókat vezessen be Oroszország ellen.
Kiderültek az első részletek Charlie Kirk merénylőjéről: itt van minden, amit eddig lehet tudni róla
Elfogták Charlie Kirk gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont, aki Utah államban, egy családtagja segítségével került rendőrkézre.
Észak-Korea egyre gyakrabban alkalmazza a halálbüntetést, akár külföldi filmek és tévéműsorok nézéséért és megosztásáért is kiszabhatják.
A 22 éves férfi, Tyler Robinson önként adta fel magát, miután apja ismerőse lebuktatta.
A brazil Legfelsőbb Bíróság 27 év börtönbüntetésre ítélte Jair Bolsonaro volt elnököt, amiért puccskísérletet hajtott végre a 2022-es választási veresége után.
Orosz drónok tucatjai sértették meg a lengyel légteret, NATO-országok pedig katonákat és fegyvereket küldenek a transzatlanti szövetség keleti határának megerősítésére.
Oroszország az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadást szenvedte el az éjszaka folyamán,
Alexander Stubb finn elnök szerint Ukrajna számára az EU-tagság jelenti a legerősebb biztonsági garanciát – és egyben Oroszország stratégiai vereségét.
A dél-koreai elnök figyelmeztetett, hogy a vízumrendszer javítása nélkül a koreai cégek visszafoghatják amerikai befektetéseiket.
Kamala Harris új könyvében élesen bírálja Joe Biden döntését, hogy második elnöki ciklusra is indult, és felidézi, hogyan érezte magát mellőzve alelnökként.
A NASA Perseverance marsjáró által felfedezett szokatlan kőzetek minden eddiginél ígéretesebb jeleket mutatnak a vörös bolygón egykor létezett élet lehetőségére.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa rendkívüli ülést tart csütörtökön Lengyelország kérésére, miután példátlan orosz drónbehatolás történt a közép-európai ország légterébe.
Meghalt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista nem sokkal azt követően, hogy szerdán lövés érte
Az elmúlt hónapokban egyre erősebbek azok a félelmek, miszerint Oroszország a következő években akár közvetlen katonai konfliktusba is sodródhat a NATO-val.
Az Európai Bizottság elnöke strasbourgi beszédében jelentette be, hogy szankciókat javasolnak szélsőséges izraeli miniszterek ellen.