Nyári meleggel indul a nap, estére viszont durva fordulat jöhet

Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.

Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, amelyek helyenként intenzívebbek lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, néhol kisebb jégdarabok is hullhatnak, és erős, viharos széllökések sem kizártak. Zivataroktól távol a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így alapvetően nyugodt idő lesz a jellemző.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, tehát igazi nyárias melegre számíthatunk. Késő estére fokozatosan lehűl a levegő, ekkor 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, ami kellemesen friss éjszakát ígér.