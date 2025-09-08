2025. szeptember 8. hétfő Mária, Adrienn
25 °C Budapest
Kontrasztos színek és textúrák töltik meg az eget, ahogy a sötét felhők átvonulnak a színes naplementén, drámai, hangulatos hangulatot teremtve árnyékkal, mozgással, a természet és az időjárás szépségével.
Világ

Nyári meleggel indul a nap, estére viszont durva fordulat jöhet

Pénzcentrum
2025. szeptember 8. 07:07

Többnyire fátyolfelhős, napos időre készülhetünk, ugyanakkor a délutáni órákban főként az ország keleti és északkeleti térségében erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható.

Ezekből záporok, zivatarok pattanhatnak ki, amelyek helyenként intenzívebbek lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, néhol kisebb jégdarabok is hullhatnak, és erős, viharos széllökések sem kizártak. Zivataroktól távol a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, így alapvetően nyugodt idő lesz a jellemző.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, tehát igazi nyárias melegre számíthatunk. Késő estére fokozatosan lehűl a levegő, ekkor 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, ami kellemesen friss éjszakát ígér.
Címlapkép: Getty Images
