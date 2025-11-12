Vadlúd Sokadalom vagy üres tó? Ez itt a kérdés! A hírek szerint egyáltalán nem kizárt, hogy az év végén megszokott több tízezer madár helyett kongani...
Hivatalos: megérkeztek a 2026-os Paloznaki Jazzpiknik első headliner nevei
Hivatalos! A legendás Rick Astley visszatér Paloznakra! Fellép a négyszeres Grammy-díjas Dee Dee Bridgewater jazz énekesnő, a francia nu jazz nagyágyú Electro Deluxe, és érkezik az osztrák electro-swing osztag, a Deladap.
A paloznaki zenei oázis 2026-ban sem bízza a véletlenre a fesztiválhangulat megalapozását. Amellett, hogy kedvezményes belépést biztosít a 25 éven aluliaknak, a tőlük megszokott igényességgel, a változatosságra művészien figyelve jelentették be a 14. Paloznaki Jazzpiknik első hivatalos főfellépőit. Vegyük szemügyre őket közelebbről!
Rick Astley
A teltházas 2023-as koncertje után az angol szupersztár Rick Astley közkívánatra 2026-ban is felrobbanthatja a Jazzpiknik Nagyszínpadát.
A legendás Rick Astley még 1987-ben vált globális előadóvá, amikor korszakalkotó sikerszáma, a Never Gonna Give You Up BRIT-díjas világsztárrá tette – ezt a státuszt olyan további slágerek fokozták, mint a Together Forever és a Whenever You Need Somebody.
Karrierjének második nagy fejezete akkor kezdődött, amikor fél évszázados születésnapját ünnepelve visszatért a slágerlisták élére a 2016-os „50” című albummal. Az utánozhatatlan karizmájú dalszerző és producer azóta is a csúcson maradt.
2026-ban Rick egy izgalmas „Reflection” aréna turnéra indul zenekarával az Egyesült Királyságban és Írországban, de emellett fellép néhány más európai állomáson is, köztük a Paloznaki Jazzpikniken augusztus 6-án.
Dee Dee Bridgewater
A négyszeres Grammy-díjas Dee Dee Bridgewater jazz énekesnő neve nem ismeretlen a valódi zenei ínyenceknek. Hatalmas bravúr a Jazzpiknik szervezőitől, hogy 2026-ban a magyar közönség is hallhatja élőben.
A legendás Thad Jones/Mel Louis big band tagjaként Bridgewater 2006-ban hozta létre a DDB Records-ot a Universal Music Grouppal együttműködve. Saját készítésű felvételei, mint például a Dear Ella, az Eleanora Fagan és mások, több Grammy-díjat, jelölést és kritikai elismerést is kaptak.
Bridgewater Tony-díjat nyert a The Wiz című albumáért. Egyéb munkái közé tartozik a Sophisticated Ladies, a Black Ballad, a Carmen, a Cabaret és a Lady Day Off-Broadway/West End színházi produkciói is.
Dee Dee Bridgewater a 2026-os Piknik zárónapján, augusztus 8-án lép színpadra.
Electro Deluxe
A Paloznaki Jazzpiknik közönsége az évek alatt megedződött arra, hogy soul, funk, swing és hip-hop stílust egy produkción belül hallgasson a színpadon. Ezt testesíti meg a francia Electro Deluxe zenekar, élén a karizmatikus showman, James Copley szereplésével.
Az Electro Deluxe egy merész francia csapat, akik bátran ötvözik a jazz szabadságát az elektronikus zene hangzásaival. Útjuk 2001-ben kezdődött, amikor Arnaud Renaville dobos, Thomas Faure szaxofonos, Jeremie Coke basszusgitáros és Gaël Cadoux billentyűs úgy döntött, hogy egyedi víziójával felrázza a jazz színteret.
Megfordultak már olyan világhírű színpadokon, mint a Marciac, a Jazz à Vienne, vagy akár a Montreal Jazz Festival, 2026 augusztus 8-án pedig a Paloznaki Jazzpikniken csapnak hatalmas bulit.
Deladap
2026. augusztus 7-én, az osztrák electro-swing zenekar várhatóan a Jazzpiknik egyik legzúzósabb koncertjét prezentálja majd. Mindezt a fesztiválozók legnagyobb örömére, hiszen a Deladap erre a nyárra tervezett koncertje a zord időjárási körülmények miatt elmaradt.
A banda 2024-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A debütálás óta az electro, a swing, és a balkáni ritmusok egyedülálló keverékével színesíti zenéjét. A zenekar a bécsi Klub Ostban kezdte pályafutását, és gyorsan a szcéna egyik legismertebb és legnépszerűbb élő zenekarává nőtte ki magát.
Rick Astley, Dee Dee Bridgewater, az Electro Deluxe és a Deladap tehát már biztosan érkezik Paloznakra augusztus 6-a és 8-a között, hogy ismét eggyel magasabb polcra tegye a 14 éve töretlen sikernek örvendő Jazzpikniket.
A fesztivál ezzel a bejelentéssel a napijegyek és a 2 napos bérletek értékesítését is megkezdte a 2026-os eseményre, amelyeket a jazzpiknik.hu weboldalon lehet szemügyre venni.
