Hivatalos: megérkeztek a 2026-os Paloznaki Jazzpiknik első headliner nevei

Hivatalos! A legendás Rick Astley visszatér Paloznakra! Fellép a négyszeres Grammy-díjas Dee Dee Bridgewater jazz énekesnő, a francia nu jazz nagyágyú Electro Deluxe, és érkezik az osztrák electro-swing osztag, a Deladap.

A paloznaki zenei oázis 2026-ban sem bízza a véletlenre a fesztiválhangulat megalapozását. Amellett, hogy kedvezményes belépést biztosít a 25 éven aluliaknak, a tőlük megszokott igényességgel, a változatosságra művészien figyelve jelentették be a 14. Paloznaki Jazzpiknik első hivatalos főfellépőit. Vegyük szemügyre őket közelebbről!

Rick Astley

A teltházas 2023-as koncertje után az angol szupersztár Rick Astley közkívánatra 2026-ban is felrobbanthatja a Jazzpiknik Nagyszínpadát.

A legendás Rick Astley még 1987-ben vált globális előadóvá, amikor korszakalkotó sikerszáma, a Never Gonna Give You Up BRIT-díjas világsztárrá tette – ezt a státuszt olyan további slágerek fokozták, mint a Together Forever és a Whenever You Need Somebody.

Karrierjének második nagy fejezete akkor kezdődött, amikor fél évszázados születésnapját ünnepelve visszatért a slágerlisták élére a 2016-os „50” című albummal. Az utánozhatatlan karizmájú dalszerző és producer azóta is a csúcson maradt.

2026-ban Rick egy izgalmas „Reflection” aréna turnéra indul zenekarával az Egyesült Királyságban és Írországban, de emellett fellép néhány más európai állomáson is, köztük a Paloznaki Jazzpikniken augusztus 6-án.

Dee Dee Bridgewater

A négyszeres Grammy-díjas Dee Dee Bridgewater jazz énekesnő neve nem ismeretlen a valódi zenei ínyenceknek. Hatalmas bravúr a Jazzpiknik szervezőitől, hogy 2026-ban a magyar közönség is hallhatja élőben.

A legendás Thad Jones/Mel Louis big band tagjaként Bridgewater 2006-ban hozta létre a DDB Records-ot a Universal Music Grouppal együttműködve. Saját készítésű felvételei, mint például a Dear Ella, az Eleanora Fagan és mások, több Grammy-díjat, jelölést és kritikai elismerést is kaptak.

Bridgewater Tony-díjat nyert a The Wiz című albumáért. Egyéb munkái közé tartozik a Sophisticated Ladies, a Black Ballad, a Carmen, a Cabaret és a Lady Day Off-Broadway/West End színházi produkciói is.

Dee Dee Bridgewater a 2026-os Piknik zárónapján, augusztus 8-án lép színpadra.

Electro Deluxe

A Paloznaki Jazzpiknik közönsége az évek alatt megedződött arra, hogy soul, funk, swing és hip-hop stílust egy produkción belül hallgasson a színpadon. Ezt testesíti meg a francia Electro Deluxe zenekar, élén a karizmatikus showman, James Copley szereplésével.

Az Electro Deluxe egy merész francia csapat, akik bátran ötvözik a jazz szabadságát az elektronikus zene hangzásaival. Útjuk 2001-ben kezdődött, amikor Arnaud Renaville dobos, Thomas Faure szaxofonos, Jeremie Coke basszusgitáros és Gaël Cadoux billentyűs úgy döntött, hogy egyedi víziójával felrázza a jazz színteret.

Megfordultak már olyan világhírű színpadokon, mint a Marciac, a Jazz à Vienne, vagy akár a Montreal Jazz Festival, 2026 augusztus 8-án pedig a Paloznaki Jazzpikniken csapnak hatalmas bulit.

Deladap

2026. augusztus 7-én, az osztrák electro-swing zenekar várhatóan a Jazzpiknik egyik legzúzósabb koncertjét prezentálja majd. Mindezt a fesztiválozók legnagyobb örömére, hiszen a Deladap erre a nyárra tervezett koncertje a zord időjárási körülmények miatt elmaradt.

A banda 2024-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A debütálás óta az electro, a swing, és a balkáni ritmusok egyedülálló keverékével színesíti zenéjét. A zenekar a bécsi Klub Ostban kezdte pályafutását, és gyorsan a szcéna egyik legismertebb és legnépszerűbb élő zenekarává nőtte ki magát.

Rick Astley, Dee Dee Bridgewater, az Electro Deluxe és a Deladap tehát már biztosan érkezik Paloznakra augusztus 6-a és 8-a között, hogy ismét eggyel magasabb polcra tegye a 14 éve töretlen sikernek örvendő Jazzpikniket.

A fesztivál ezzel a bejelentéssel a napijegyek és a 2 napos bérletek értékesítését is megkezdte a 2026-os eseményre, amelyeket a jazzpiknik.hu weboldalon lehet szemügyre venni.