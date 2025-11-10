Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak

A dél-afrikai MeerKAT rádióteleszkóp először észlelt rádiós elnyelési jelet a 3I/ATLAS csillagközi objektumról, amelyben a hidroxilgyök (OH) nyomát azonosították.

Október 24-én, amikor a 3I/ATLAS mindössze 3,76 fokra látszott a Naptól, két rádiófrekvencián (1,665 és 1,667 GHz) sikerült elnyelést detektálni. A korábbi, szeptember végi megfigyelési kísérletek még nem jártak eredménnyel. A The Astronomer's Telegram csatornán számoltak be nemrég az áttörésről.

A megfigyelés időpontjában az objektum nemrég (október 21-én) haladt át napközelségi együttálláson a Földhöz viszonyítva, és pályája közel esett bolygónk keringési síkjához. A mért Doppler-eltolódás a 98 km/s-os relatív sebesség 9,2 fokos komponenséből származik. Az objektum ekkor 1,38 csillagászati egységre volt a Naptól, becsült felszíni hőmérséklete körülbelül 230 Kelvin volt.

Az OH-molekulák termikus szélesedése a mérések szerint körülbelül 0,8 km/s, ami jól illeszkedik a megfigyelési adatokhoz. Bár Avi Loeb korábban arra ösztönözte a rádióobszervatóriumokat, hogy fokozzák a megfigyeléseket az objektum és az 1977-es 'Wow!' jel irányának közelsége miatt, egyelőre csak ez az OH-elnyelés az egyetlen rádiós észlelés.

A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert, amikor a Juno űrszonda 50 Hz és 40 MHz közötti frekvenciatartományban is vizsgálni fogja.