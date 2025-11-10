2025. november 10. hétfő Réka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Androméda a legközelebbi spirálgalaxis szomszédunk, mintegy 2,5 millió fényévre van tőlünk, és körülbelül 1 milliárd csillagot tartalmaz. Nagyobb, de kevésbé sűrű, mint a mi Tejútrendszerünk.
Tech

Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak

Pénzcentrum
2025. november 10. 12:28

A dél-afrikai MeerKAT rádióteleszkóp először észlelt rádiós elnyelési jelet a 3I/ATLAS csillagközi objektumról, amelyben a hidroxilgyök (OH) nyomát azonosították.

Október 24-én, amikor a 3I/ATLAS mindössze 3,76 fokra látszott a Naptól, két rádiófrekvencián (1,665 és 1,667 GHz) sikerült elnyelést detektálni. A korábbi, szeptember végi megfigyelési kísérletek még nem jártak eredménnyel. A The Astronomer's Telegram csatornán számoltak be nemrég az áttörésről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megfigyelés időpontjában az objektum nemrég (október 21-én) haladt át napközelségi együttálláson a Földhöz viszonyítva, és pályája közel esett bolygónk keringési síkjához. A mért Doppler-eltolódás a 98 km/s-os relatív sebesség 9,2 fokos komponenséből származik. Az objektum ekkor 1,38 csillagászati egységre volt a Naptól, becsült felszíni hőmérséklete körülbelül 230 Kelvin volt.

Lehullt a lepel: ez a kapcsolat a földönkívüliek és a titokzatos üstökös között
EZ IS ÉRDEKELHET
Lehullt a lepel: ez a kapcsolat a földönkívüliek és a titokzatos üstökös között
A kutatók megpróbálták beazonosítani az üstökös eredetét, de az elmúlt 100 millió évre visszaszámolva egyetlen csillagot sem közelített meg egy fényévnél jobban.

Az OH-molekulák termikus szélesedése a mérések szerint körülbelül 0,8 km/s, ami jól illeszkedik a megfigyelési adatokhoz. Bár Avi Loeb korábban arra ösztönözte a rádióobszervatóriumokat, hogy fokozzák a megfigyeléseket az objektum és az 1977-es 'Wow!' jel irányának közelsége miatt, egyelőre csak ez az OH-elnyelés az egyetlen rádiós észlelés.

A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert, amikor a Juno űrszonda 50 Hz és 40 MHz közötti frekvenciatartományban is vizsgálni fogja.
Címlapkép: Getty Images
#tech #október #kutatás #március #nap #föld #tudomány #megfigyelés #dél-afrika #űrkutatás #jupiter #csillagászat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:01
12:45
12:28
12:14
12:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 10.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025. november 9.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
2025. november 10.
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
2025. november 10.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
2025. november 10.
Ennyiért tisztíttatja otthonát a magyar elit: súlyosak az óradíjak – tényleg degeszre keresik magukat a luxus takarítók?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 10. hétfő
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Tech legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kész, ennyi: megszűnik a Messenger, eddig van idő átmenteni a beszélgetéseinket
2
1 hónapja
Magas sugárzást adnak ki ezek a mobiltelefonok: itt a 2025-ös friss lista - a tiéd köztük van?
3
6 napja
Egymás után ürülnek a magyar bankszámlák: minden nyom egy irányba vezet, nagy a felfordulás
4
2 hete
Történelmi krízis felé halad az emberiség: Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
5
6 napja
Te is Gmailt használsz? Azonnal végezd el ezt a beállítást, így támadnak most a csalók
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonus-malus rendszer
A rendszer egy alap (A00), 10 bonus (B01-10) és 4 malus osztályból (M01-M04) áll. A legmagasabb B10 fokozat rendszerint 50% díjengedményt, a legalacsonyabb M04 fokozat 100%-os pótdíjat jelent az alapdíjhoz képest. Személygépjármű, illetve motorkerékpár esetén két kategóriát csúszik vissza az üzembentartó a bonus-malus skálán, egy-egy károkozás kapcsán, egy kármentes év pedig egy kategóriával kedvezőbb besorolást eredményez. (Tehergépkocsik, autóbuszok, vontatók és mezőgazdasági vontatók minden egyes károkozása egy kategória visszasorolást jelent az üzembentartónak.)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 10. 13:01
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
Pénzcentrum  |  2025. november 10. 10:30
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Agrárszektor  |  2025. november 10. 12:32
Brutálisan sok élelmiszert dobnak ki a magyarok: így előznék meg a pazarlást