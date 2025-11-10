Gyorsabb, olcsóbb lett a Coca-Cola karácsonyi reklámja, ám sokak szerint elveszítette karácsonyi varázsát.
Elképesztő csillagászati áttörés: új hírek érkeztek 3I/ATLAS csillagközi objektumról, nem semmi dolgot találtak
A dél-afrikai MeerKAT rádióteleszkóp először észlelt rádiós elnyelési jelet a 3I/ATLAS csillagközi objektumról, amelyben a hidroxilgyök (OH) nyomát azonosították.
Október 24-én, amikor a 3I/ATLAS mindössze 3,76 fokra látszott a Naptól, két rádiófrekvencián (1,665 és 1,667 GHz) sikerült elnyelést detektálni. A korábbi, szeptember végi megfigyelési kísérletek még nem jártak eredménnyel. A The Astronomer's Telegram csatornán számoltak be nemrég az áttörésről.
A megfigyelés időpontjában az objektum nemrég (október 21-én) haladt át napközelségi együttálláson a Földhöz viszonyítva, és pályája közel esett bolygónk keringési síkjához. A mért Doppler-eltolódás a 98 km/s-os relatív sebesség 9,2 fokos komponenséből származik. Az objektum ekkor 1,38 csillagászati egységre volt a Naptól, becsült felszíni hőmérséklete körülbelül 230 Kelvin volt.
Az OH-molekulák termikus szélesedése a mérések szerint körülbelül 0,8 km/s, ami jól illeszkedik a megfigyelési adatokhoz. Bár Avi Loeb korábban arra ösztönözte a rádióobszervatóriumokat, hogy fokozzák a megfigyeléseket az objektum és az 1977-es 'Wow!' jel irányának közelsége miatt, egyelőre csak ez az OH-elnyelés az egyetlen rádiós észlelés.
A csillagközi objektum 2026. március 16-án 53 millió kilométerre közelíti meg a Jupitert, amikor a Juno űrszonda 50 Hz és 40 MHz közötti frekvenciatartományban is vizsgálni fogja.
A mesterséges intelligencia veszi át a hatalmat a magyar irodákban – itt tart most a forradalom, ez még sokaknak okozhat fejfájást
A Joint Venture Szövetség (JVSZ) felmérése szerint a magyar üzleti szféra már nemcsak figyel, hanem aktívan cselekszik AI fronton.
A Rockstar Games bejelentette, hogy 2026. november 19-én jelenik meg a Grand Theft Auto hatodik része. Korábban májusra tették a premiert.
Óriási bejelentést tett a Microsoft: szintent lép a mesterésges intelligencia, itt is megjelennek vele
A Microsoft új csapatot hoz létre, amely az orvosi diagnosztika területén használná fel a mesterséges intelligenciát.
Az állami informatikai rendszereket üzemeltető szakemberek 2025. november 7-én, pénteken 15 órától november 10-én, hétfőn 6 óráig előre ütemezett karbantartást végeznek.
Elburjánztak a csaló reklámok a Facebookon: már folyik a vizsgálat a Meta ellen - nagyon vigyázz, mire kattintasz
A Meta belső dokumentumai szerint a vállalat 2024-es bevételének 10%-át csaló és tiltott termékeket hirdető reklámokból tervezte megszerezni.
A Tesla részvényesei csütörtökön szavaznak Elon Musk történelmi részvényjuttatásáról, ami alapvetően meghatározhatja a vállalat jövőjét.
Ez győzheti le örökre a mesterséges intelligenciát: óriási háború várható, ha ez bekövetkezik, örökre megváltozik a világ
A kvantumtechnológia és a mesterséges intelligencia együtt forradalmasíthatja a jövő technológiáját, bár a kvantumszámítógépek fejlesztése még korai szakaszban jár.
Ez a lépés Kína egyik legagresszívebb intézkedése lehet a külföldi technológiák kritikus infrastruktúrából való kiszorítására,
Ausztrália kibővítette a 16 év alatti gyermekekre vonatkozó közösségi média tilalmat.
A zsarolóvírus-támadások nem csupán technikai fennakadásokat vagy átmeneti anyagi veszteségeket okoznak.
A Microsoft emellett azt is bejelentette, hogy egyszerűbbé és intuitívabbá teszi a Windows frissítéseket.
A jelszavak mindig sebezhetőek maradnak a kiszivárgással vagy lopással szemben.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
A jelen eseményei olyan sebességgel sodornak bennünket, hogy a jövőkutatás immár nem jóslás, hanem útmutató a túléléshez.
Te is egyre gyakrabban gyanakszol az AI-ra, mikor videókat nézel? Kiderült, ezek a legárulkodóbb jelek
A jövőben nem feltételezhetjük automatikusan, hogy egy videó igaz, csak azért, mert látjuk.
Délután óta problémák vannak az OTP online felületein: a mobilapp gyakran nem tölt be, az internetbank pedig teljesen elérhetetlen.
A kutatók megpróbálták beazonosítani az üstökös eredetét, de az elmúlt 100 millió évre visszaszámolva egyetlen csillagot sem közelített meg egy fényévnél jobban.
Óriási pénzszórásra készül Zuckerberg: óriási dobást tervezhet a Facebook atyja, mi lesz a közösségi oldallal?
A Meta 2026-ban jelentősen magasabb kiadásokra számít a mesterséges intelligencia fejlesztések miatt.
Egyre brutálisabb online támadásokra készülhetnek a magyarok: önkormányzatok, iskolák, kórházak vannak veszélyben
Magyarország globálisan a 42., Európában a 17. helyet foglalja el azon országok rangsorában, amelyek a legtöbb kibertámadást kénytelenek elszenvedni.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.