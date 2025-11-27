Az elmúlt napok erős esőzése miatt gyorsan emelkedik az Ipoly vízszintje Nógrádban. Ipolytarnócon harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben.
Eláll az eső, és még a nap is kisüthet ma: de azért ne örüljünk nagyon!
Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap, ugyanakkor erős, néhol viharos szélre is számítani kell. A nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul, estére pedig fagypont köré hűl a levegő. Éjszaka sokfelé kiderül az ég, de a déli határ mentén gyenge eső sem kizárt.
Csütörtökön a Dunántúlon fokozatosan több felhő jelenik meg, miközben keletről és délkeletről érkező vastagabb felhőzet lassan felszakadozik. Így a legtöbb térségben hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, bár maradhatnak tartósan borult körzetek is.
Az északi szél a Dunántúlon erősödhet meg, helyenként viharos lökésekkel. Késő estére -3 és +3 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu.
Éjszaka tovább csökken a felhőzet, sokfelé kiderül az ég, de a délkeleti és déli tájak fölött több felhő maradhat. Hajnalban a határ mentén gyenge eső sem kizárt. Szélcsendes vidékeken párássá válhat a levegő, helyenként köd képződhet. A minimum -5 és +1 fok között alakul, de szélárnyékos völgyekben ennél hidegebb is lehet.
Pénteken délkelet felől ismét növekszik a felhőzet, az északi és északnyugati tájakon azonban hosszabb időre kisüthet a nap. Néhol kisebb eső előfordulhat. Az északias szél keleten és a Tiszántúlon időnként megélénkül, estére viszont mindenütt mérséklődik. Kora délután 2 és 7 fok közötti értékek várhatók.
Változékony, de annál csapadékosabb időjárásra lehet számítani a szerdai nap folyamán.
Te is találkoztál nemrég vaddisznóval a fővárosban? Megszólalt a Pilisi Parkerdő, erre kell figyelni
Az utóbbi hetekben a Fővárosban újra közbeszéd tárgya lett a belterületen felbukkanó vaddisznók jelensége.
A legtöbb csapadék az északkeleti országrészben hullott, ahol átlagosan 15-20 mm közötti mennyiséget mértek.
Brutális esőzés csap le Magyarországra: ezek a megyék nem ússzák meg a monszunt, egyhavi csapadék is leeshet
Az időjárás változását egy nyugat felől érkező frontrendszer okozza, amely melegebb és nedvesebb légtömegeket szállít Magyarország fölé.
Estétől esős idő érkezik, a hegyvidékeken is esőre válthat a havazás.
Folytatódik a Halászbástya Étterem körüli botrány: ki a felelős a közel 400 millió forintos tartozásért?
Vizsgálóbizottság alakult az I. kerületben a Halászbástya Étterem közel 400 millió forintos elmaradt bérleti díjának ügyében.
Hétfőn felülünk az időjárási hullámvasútra: havazás, ónos eső, tavaszias enyhülés – készülj fel a káoszra!
Havas eső, ónos csapadék, majd enyhülés – a következő napokban minden lesz, ami csak megzavarhatja a téli hangulatot.
Egész éjjel működtek a hóágyúk az Eplényi Síarénában, a völgyben pedig 15–20 centiméter friss hó hullott.
"Az olaszok hadat üzennek a Nemzetközi Űrállomásnak ezek után" - teszten Kapu Tibor űrebédje.
Végre elindulhat a horvátországi kapcsolattal tervezett, M60-ás gyorsforgalmi út kiépítése, miközben az M7-es bővítésével jelentősen csökkentenék a torlódások esélyét.
Horrorsáska jelent meg Magyarországon: a világ másik feléről érkezettt, nagy baj, ha elszaporodik +Fotók
Egy újabb invazív faj, az Egyiptomi sáska jelent meg Magyarországon.
Élénk lökések kísérhetik az egyre nagyobb területen nyugatira, délnyugatira forduló szelet.
