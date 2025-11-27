Eláll az eső, és még a nap is kisüthet ma: de azért ne örüljünk nagyon!

Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap, ugyanakkor erős, néhol viharos szélre is számítani kell. A nappali hőmérséklet 3 és 7 fok között alakul, estére pedig fagypont köré hűl a levegő. Éjszaka sokfelé kiderül az ég, de a déli határ mentén gyenge eső sem kizárt.

Csütörtökön a Dunántúlon fokozatosan több felhő jelenik meg, miközben keletről és délkeletről érkező vastagabb felhőzet lassan felszakadozik. Így a legtöbb térségben hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, bár maradhatnak tartósan borult körzetek is.

Az északi szél a Dunántúlon erősödhet meg, helyenként viharos lökésekkel. Késő estére -3 és +3 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu.

Éjszaka tovább csökken a felhőzet, sokfelé kiderül az ég, de a délkeleti és déli tájak fölött több felhő maradhat. Hajnalban a határ mentén gyenge eső sem kizárt. Szélcsendes vidékeken párássá válhat a levegő, helyenként köd képződhet. A minimum -5 és +1 fok között alakul, de szélárnyékos völgyekben ennél hidegebb is lehet.

Pénteken délkelet felől ismét növekszik a felhőzet, az északi és északnyugati tájakon azonban hosszabb időre kisüthet a nap. Néhol kisebb eső előfordulhat. Az északias szél keleten és a Tiszántúlon időnként megélénkül, estére viszont mindenütt mérséklődik. Kora délután 2 és 7 fok közötti értékek várhatók.