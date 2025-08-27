Kemény bejelentés érkezett Trumptól: borzasztó hír ez Zelenszkijnek, mindent átírhat a háborúban

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem finanszírozza tovább közvetlenül Ukrajnát, helyette az európai NATO-tagállamok vásárolnak amerikai fegyvereket, amelyeket átadnak az ukrán félnek.

Az amerikai elnök egy mai kabinetülésen kijelentette, hogy az Egyesült Államok már nem nyújt közvetlen pénzügyi támogatást Ukrajnának, és azon dolgoznak, hogy véget vessenek a háborúnak és az erőszaknak az országban.

Trump hangsúlyozta, hogy Amerika jelenleg "nem finanszíroz semmit", ehelyett Ukrajna NATO-szövetségesei vásárolnak fegyvereket az Egyesült Államoktól, mivel ezeket tartják a legkiválóbb haditechnikai eszközöknek.

"Amerikai termékeket akarnak, mert kétségkívül ez a legjobb a világon. Sok mindent vehetnének, de ezt akarják" – fogalmazott az elnök.

Trump hozzátette, hogy az Egyesült Államok ilyen formában szívesen nyújt segítséget, és kiemelte, hogy az amerikai fegyvergyárak jelentősen bővítették gyártókapacitásukat, többek között a Patriot-rakéták előállítását is megsokszorozták.