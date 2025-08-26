2025. augusztus 26. kedd Izsó
Törökbálint, 2022. október 12.Különféle gépjármûvek, köztük áruszállító kamionok sorai haladnak az agglomerációban húzódó M0-ás autóút (a köznyelvben budapesti körgyûrû, vagy Budapestet körbevevõ gyorsforgalmi út) nyugati
Hajszálon múlt a tragédia az M0-án: vádat emeltek az ámokfutó sofőr ellen

2025. augusztus 26. 22:02

Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki teherautójával életveszélyes manővert hajtott végre az M0-ás autóúton – közölte kedden a Pest Vármegyei Főügyészség.

A vádirat szerint a sofőr 2024 júliusában a Törökbálinthoz tartozó szakaszon haladt pótkocsis teherautójával, amikor egy személyautó fel akart hajtani az autóútra. A férfi nem engedte besorolni a kocsit, sőt, villogással és veszélyes közelséggel próbálta gyorsabb haladásra kényszeríteni.

Mivel ez nem járt sikerrel, a vádlott hirtelen jobbra rántotta a kormányt, ezzel arra kényszerítve a személyautó vezetőjét, hogy a leállósávra hajtva kerülje el az ütközést. A balesetet kizárólag az autós lélekjelenléte akadályozta meg.

Az ügyészség közúti veszélyeztetés miatt emelt vádat, és felfüggesztett börtönbüntetést, valamint végleges vezetéstől eltiltást indítványozott. Az eljárás során azt is megállapították, hogy a vádlott közlekedéspszichológiai szempontból alkalmatlan a járművezetésre.

Címlapkép: Jászai Csaba, MTI/MTVA 
