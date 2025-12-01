Varga Barnabás, a Ferencváros gólvágója fáradtság miatt maradt ki a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzés keretéből, amit menedzsere is megerősített..
Most jelentették be: átnevezik a nemzeti stadiont, névadó szponzort talált a szövetség
A Skót Labdarúgó Szövetség (SFA) többmillió fontos, hosszú távú névadói szerződést kötött a nemzeti stadion elnevezési jogaira, így a létesítmény új neve Barclays Hampden lesz - számolt be a BBC.
Ez az első ilyen jellegű megállapodás a történelmi glasgow-i stadion esetében. A pénzügyi szolgáltató vállalat emellett partnerséget köt a Scottish Gas által szponzorált férfi és női Skót Kupával is, valamint fő támogatója lesz a Next Gen Girls' Performance Programnak.
Ian Maxwell, az SFA vezérigazgatója elmondta: "Az elmúlt hónapokban folytatott beszélgetések során egyértelművé vált a Barclays elkötelezettsége a skót labdarúgás támogatása mellett, minden szinten. Befektetésük hatása nemcsak a Barclays Hampden falain belül lesz érezhető, hanem azon túl is – többek között olyan programokat támogatva, amelyek a labdarúgás erejét hasznosítják és mindennapi hatást gyakorolnak a skót társadalomra."
A skót férfi válogatott a múlt hónapban biztosította helyét a jövő évi világbajnokságon, amelynek sorsolását pénteken tartják, míg a női válogatott jövőre kezdi meg a 2027-es világbajnokság selejtezőit. Steve Clarke férfi és Melissa Andreatta női csapata egyaránt a nemzeti stadionban játssza hazai mérkőzéseit, amely a Skót Kupa és a Ligakupa elődöntőinek és döntőinek is otthont ad.
Tom Corbett, a Barclays képviselője kijelentette, hogy a londoni székhelyű cég "nagyon örül, hogy az évet a skót labdarúgás otthonának partnerségi portfóliónkba való felvételével zárhatjuk". Hozzátette: "A Hampden fantasztikus helyszín egy fantasztikus városban, és ez az új partnerség lehetővé teszi számunkra, hogy tovább támogassuk a labdarúgás következő generációs szurkolóit és játékosait."
