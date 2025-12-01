2025. december 1. hétfő Elza
Glasgow, Skócia - A Hampden Park stadion, Skócia nemzeti futballstadionja, amely Glasgow déli részén található.
Sport

Most jelentették be: átnevezik a nemzeti stadiont, névadó szponzort talált a szövetség

Pénzcentrum
2025. december 1. 13:43

A Skót Labdarúgó Szövetség (SFA) többmillió fontos, hosszú távú névadói szerződést kötött a nemzeti stadion elnevezési jogaira, így a létesítmény új neve Barclays Hampden lesz - számolt be a BBC.

Ez az első ilyen jellegű megállapodás a történelmi glasgow-i stadion esetében. A pénzügyi szolgáltató vállalat emellett partnerséget köt a Scottish Gas által szponzorált férfi és női Skót Kupával is, valamint fő támogatója lesz a Next Gen Girls' Performance Programnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ian Maxwell, az SFA vezérigazgatója elmondta: "Az elmúlt hónapokban folytatott beszélgetések során egyértelművé vált a Barclays elkötelezettsége a skót labdarúgás támogatása mellett, minden szinten. Befektetésük hatása nemcsak a Barclays Hampden falain belül lesz érezhető, hanem azon túl is – többek között olyan programokat támogatva, amelyek a labdarúgás erejét hasznosítják és mindennapi hatást gyakorolnak a skót társadalomra."

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A skót férfi válogatott a múlt hónapban biztosította helyét a jövő évi világbajnokságon, amelynek sorsolását pénteken tartják, míg a női válogatott jövőre kezdi meg a 2027-es világbajnokság selejtezőit. Steve Clarke férfi és Melissa Andreatta női csapata egyaránt a nemzeti stadionban játssza hazai mérkőzéseit, amely a Skót Kupa és a Ligakupa elődöntőinek és döntőinek is otthont ad.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Tom Corbett, a Barclays képviselője kijelentette, hogy a londoni székhelyű cég "nagyon örül, hogy az évet a skót labdarúgás otthonának partnerségi portfóliónkba való felvételével zárhatjuk". Hozzátette: "A Hampden fantasztikus helyszín egy fantasztikus városban, és ez az új partnerség lehetővé teszi számunkra, hogy tovább támogassuk a labdarúgás következő generációs szurkolóit és játékosait."
Címlapkép: Getty Images
