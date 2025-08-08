2025. augusztus 8. péntek László
Izrael zászló taktikai tapasz. IDF katonai.
Világ

Nagyon fontos bejelentést tett Netanjahu: mi lesz most a gázai háborúval?

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 09:37

Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, ami belföldön és külföldön egyaránt jelentős ellenállásba ütközik. A politikai-biztonsági kabinet döntése alapján Izrael átveszi az irányítást Gáza város felett, miközben a közel két éve tartó konfliktus egyre több kritikát vált ki - közölte a Portfolio.

Az izraeli politikai-biztonsági kabinet pénteken hajnalban hagyta jóvá a Gáza város feletti ellenőrzés átvételére vonatkozó stratégiát. A döntés közvetlenül Benjamin Netanjahu miniszterelnök bejelentése után született, miszerint az ország katonai fennhatóság alá kívánja vonni a teljes övezetet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Az izraeli védelmi erők felkészülnek Gázaváros ellenőrzés alá vonására, miközben humanitárius segítséget nyújtanak a harci zónákon kívül tartózkodó civil lakosságnak" - fogalmazott közleményében a miniszterelnöki hivatal. Az Axios tudósítója, Barak Ravid egy izraeli tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy a terv tartalmazza a civilek evakuálását, majd egy szárazföldi hadművelet megindítását a területen.

Netanjahu a Fox News-nak adott csütörtöki interjújában hangsúlyozta: "Biztonsági övezetet akarunk létrehozni. Nem akarunk kormányozni ott, nem akarunk kormányzati szervként jelen lenni". A kormányfő kifejtette, hogy Izrael arab erőknek szeretné átadni a terület irányítását, bár nem részletezte, mely országokra gondolt.

A teljes ellenőrzés visszafordítaná Izrael 2005-ös kivonulási döntését, amikor az ország elhagyta Gázát, miközben megtartotta a határok, légtér és közművek feletti fennhatóságot. A jobboldali politikai erők ezt a lépést okolják a Hamász 2006-os hatalomra kerüléséért.

A Hamász közleményben reagált, amelyben "nyílt puccsnak" minősítette Netanjahu kijelentéseit a tárgyalási folyamat ellen. "Netanjahu tervei az agresszió kiterjesztésére minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy meg akar szabadulni a foglyaitól és feláldozza őket" - áll a szervezet nyilatkozatában.

Egy jordániai forrás a Reuters szerint kijelentette, hogy az arab országok "csak azt támogatják, amivel a palesztinok egyetértenek és amiről ők döntenek", hozzátéve, hogy a gázai biztonságot "legitim palesztin intézményeken keresztül" kellene biztosítani.

Jeruzsálemben csütörtök este több százan tüntettek a háború kiterjesztése ellen, követelve a katonai műveletek azonnali befejezését és a túszok szabadon bocsátását. A demonstrálók a még fogságban lévő túszok arcképeit ábrázoló táblákat emeltek a magasba, kifejezve elégedetlenségüket a kormány válságkezelésével kapcsolatban.

Izraeli tisztségviselők szerint még 50 túsz tartózkodik Gázában, közülük 20-at vélnek életben lévőnek. A korábban kiszabadítottak többsége tárgyalások eredményeként nyerte vissza szabadságát. A júliusban megszakadt tűzszüneti egyeztetések folytatását a Hamász a humanitárius segélyek növeléséhez köti.

Az izraeli hadsereg közlése szerint Gáza területének mintegy 75 százalékát tartja ellenőrzése alatt. A közel 2 millió lakos többsége az elmúlt 22 hónap során többször kényszerült otthona elhagyására, miközben a segélyszervezetek figyelmeztetnek, hogy a lakosság az éhínség szélén áll.

Információk szerint az immár két éve folyamatosan háborúzó izraeli védelmi erők (IDF) vezetőségében és állományában is növekszik az elégedetlenség a konfliktus folyamatos elhúzódása miatt.
Címlapkép: Getty Images
