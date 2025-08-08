A termékek minősége megfelelt az Európai Uniós előírásoknak, ugyanakkor azok nagy része jelöletlen volt.
Nagyon fontos bejelentést tett Netanjahu: mi lesz most a gázai háborúval?
Izrael kormánya jóváhagyta a Gázai övezet katonai ellenőrzésének kiterjesztését, ami belföldön és külföldön egyaránt jelentős ellenállásba ütközik. A politikai-biztonsági kabinet döntése alapján Izrael átveszi az irányítást Gáza város felett, miközben a közel két éve tartó konfliktus egyre több kritikát vált ki - közölte a Portfolio.
Az izraeli politikai-biztonsági kabinet pénteken hajnalban hagyta jóvá a Gáza város feletti ellenőrzés átvételére vonatkozó stratégiát. A döntés közvetlenül Benjamin Netanjahu miniszterelnök bejelentése után született, miszerint az ország katonai fennhatóság alá kívánja vonni a teljes övezetet.
"Az izraeli védelmi erők felkészülnek Gázaváros ellenőrzés alá vonására, miközben humanitárius segítséget nyújtanak a harci zónákon kívül tartózkodó civil lakosságnak" - fogalmazott közleményében a miniszterelnöki hivatal. Az Axios tudósítója, Barak Ravid egy izraeli tisztviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy a terv tartalmazza a civilek evakuálását, majd egy szárazföldi hadművelet megindítását a területen.
Netanjahu a Fox News-nak adott csütörtöki interjújában hangsúlyozta: "Biztonsági övezetet akarunk létrehozni. Nem akarunk kormányozni ott, nem akarunk kormányzati szervként jelen lenni". A kormányfő kifejtette, hogy Izrael arab erőknek szeretné átadni a terület irányítását, bár nem részletezte, mely országokra gondolt.
A teljes ellenőrzés visszafordítaná Izrael 2005-ös kivonulási döntését, amikor az ország elhagyta Gázát, miközben megtartotta a határok, légtér és közművek feletti fennhatóságot. A jobboldali politikai erők ezt a lépést okolják a Hamász 2006-os hatalomra kerüléséért.
A Hamász közleményben reagált, amelyben "nyílt puccsnak" minősítette Netanjahu kijelentéseit a tárgyalási folyamat ellen. "Netanjahu tervei az agresszió kiterjesztésére minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy meg akar szabadulni a foglyaitól és feláldozza őket" - áll a szervezet nyilatkozatában.
Egy jordániai forrás a Reuters szerint kijelentette, hogy az arab országok "csak azt támogatják, amivel a palesztinok egyetértenek és amiről ők döntenek", hozzátéve, hogy a gázai biztonságot "legitim palesztin intézményeken keresztül" kellene biztosítani.
Jeruzsálemben csütörtök este több százan tüntettek a háború kiterjesztése ellen, követelve a katonai műveletek azonnali befejezését és a túszok szabadon bocsátását. A demonstrálók a még fogságban lévő túszok arcképeit ábrázoló táblákat emeltek a magasba, kifejezve elégedetlenségüket a kormány válságkezelésével kapcsolatban.
Izraeli tisztségviselők szerint még 50 túsz tartózkodik Gázában, közülük 20-at vélnek életben lévőnek. A korábban kiszabadítottak többsége tárgyalások eredményeként nyerte vissza szabadságát. A júliusban megszakadt tűzszüneti egyeztetések folytatását a Hamász a humanitárius segélyek növeléséhez köti.
Az izraeli hadsereg közlése szerint Gáza területének mintegy 75 százalékát tartja ellenőrzése alatt. A közel 2 millió lakos többsége az elmúlt 22 hónap során többször kényszerült otthona elhagyására, miközben a segélyszervezetek figyelmeztetnek, hogy a lakosság az éhínség szélén áll.
Információk szerint az immár két éve folyamatosan háborúzó izraeli védelmi erők (IDF) vezetőségében és állományában is növekszik az elégedetlenség a konfliktus folyamatos elhúzódása miatt.
Az Egyesült Államok 50 millió dollárra emelte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető információkért járó jutalmat, súlyos kábítószer-kereskedelmi vádakat fogalmazva meg ellene.
Donald Trump új, jelentős vámtarifákat vezetett be számos kereskedelmi partnerre, ami a globális gazdaság legnagyobb átalakulását jelentheti közel egy évszázada.
Pontos időpontot nem jelöltek meg, de a helyszínben megállapodtak. Igaz, azt viszont egyelőre nem közölték nyilvánosan.
Óriási bajba került Zelenszkij: nem várt helyről jött a fenyegetés, az elnöki posztja is veszélyben?
Zelenszkij, miután engedett a nyomásnak, és új törvényjavaslatot nyújtott be a vitatott intézkedések visszavonására.
A megbeszélés központi témája az ukrajnai fegyverszünet lehet, amelyhez az amerikai fél komoly diplomáciai előkészítést folytatott.
Donald Trump új szankciókat jelentett be Oroszország ellen, amelyek 100%-os vámot vetnének ki
Fokozódik a feszültség a Baltikumban: orosz katonai drón sértette meg a litván légteret, robbanóanyaggal a fedélzetén – a NATO azonnali reagálást ígér.
Az olajárak emelkedésnek indultak szerdán, miután Donald Trump amerikai elnök magasabb vámokkal fenyegette meg Indiát.
Donald Trump amerikai elnök 25%-os kiegészítő vámot vetett ki az indiai árukra.
A kutatók jelezték, hogy nincsenek medúzák a Balatonban, csupán egy természetes folyamatról van szó.
Steve Witkoff amerikai különmegbízott "hasznos és konstruktív" tárgyalásokat folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Trump ultimátuma vészesen közeleg: napokon belül elszabadulhat az energiaháború?
Változékony szerda, napos csütörtök: ilyen időre készüljünk a hét közepén - derül ki az előrejelzésből.
A litván külügyi és védelmi minisztérium közös levelet küldött Mark Rutte NATO-főtitkárnak.
Telefonon tárgyalt kedden Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Donald Trump amerikai elnök 35%-os vámmal fenyegette meg az Európai Uniót, amennyiben nem teljesíti korábbi ígéreteit.
Putyin várhatóan figyelmen kívül hagyja Trump ultimátumát, és folytatja a háborút Ukrajnában.
Európa topgazdasága alól rúgná ki a sámlit Donald Trump? Fontos tárgalások indulnak az USA elnökével
A svájci elnök és a gazdasági miniszter Washingtonba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson a Trump által bejelentett 39%-os vámok elkerülése érdekében.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
