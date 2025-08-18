Sokkoló ultimátum Zelenszkijnek: ezt kell adnia Putyinnak, hogy véget érjen a háború

Donald Trump amerikai elnök közösségi médiás üzenetében világossá tette: Ukrajna csak akkor remélhet békét, ha elfogadja Moszkva feltételeit, számolt be a CNN.

Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában közzétett üzenetében világossá tette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek el kell fogadnia Oroszország egyes feltételeit a háború befejezéséhez. Trump szerint Ukrajnának le kell mondania a Krímről, amelyet Oroszország 2014-ben annektált, valamint bele kell egyeznie, hogy soha nem csatlakozik a NATO-hoz.

Az üzenet előrevetíti a hétfői fehér házi találkozó hangulatát, amelyen Zelenszkij mellett számos európai vezető is részt vesz. Az európai delegáció tagjai attól tartanak, hogy a megbeszélés során Trump nyomást gyakorol majd az ukrán vezetőre, hogy fogadja el a Vlagyimir Putyin által az alaszkai csúcstalálkozón előterjesztett feltételeket.

Az európai vezetők remélik, hogy több információt kaphatnak arról, mit hajlandó Oroszország engedni egy békemegállapodás részeként, illetve milyen szerepet játszana az Egyesült Államok a jövőbeli biztonsági garanciák biztosításában.

A fehér házi találkozón Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Alexander Stubb finn elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vesz Zelenszkij mellett.

Címlapi kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA