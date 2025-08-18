A koronavírus-fertőzések száma ismét emelkedik, és a szakértők szerint a nyári hullám szeptember elején tetőzhet az USA-ban.
Sokkoló ultimátum Zelenszkijnek: ezt kell adnia Putyinnak, hogy véget érjen a háború
Donald Trump amerikai elnök közösségi médiás üzenetében világossá tette: Ukrajna csak akkor remélhet békét, ha elfogadja Moszkva feltételeit, számolt be a CNN.
Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában közzétett üzenetében világossá tette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek el kell fogadnia Oroszország egyes feltételeit a háború befejezéséhez. Trump szerint Ukrajnának le kell mondania a Krímről, amelyet Oroszország 2014-ben annektált, valamint bele kell egyeznie, hogy soha nem csatlakozik a NATO-hoz.
Az üzenet előrevetíti a hétfői fehér házi találkozó hangulatát, amelyen Zelenszkij mellett számos európai vezető is részt vesz. Az európai delegáció tagjai attól tartanak, hogy a megbeszélés során Trump nyomást gyakorol majd az ukrán vezetőre, hogy fogadja el a Vlagyimir Putyin által az alaszkai csúcstalálkozón előterjesztett feltételeket.
Az európai vezetők remélik, hogy több információt kaphatnak arról, mit hajlandó Oroszország engedni egy békemegállapodás részeként, illetve milyen szerepet játszana az Egyesült Államok a jövőbeli biztonsági garanciák biztosításában.
A fehér házi találkozón Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Alexander Stubb finn elnök és Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vesz Zelenszkij mellett.
Címlapi kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA
A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, és 2032-re még durvább számok jöhetnek.
Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.
Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt.
A munkálatok az 1-es villamos Lurdy Ház és Közvágóhíd közötti részét, valamint a 12-es és 14-es villamosok Angyalföld kocsiszín környékét érintik.
Libanon jövője forog kockán, ha az állam szembeszáll a Hezbollahhal – figyelmeztetett Náim Kászem, a síita radikális szervezet vezetője egy pénteki televíziós beszédben.
Putyin titkos családjáról közölt részleteket Navalnij szövetségese.
Az államfő szerint rövid időn belül Lengyelországnak nem a harmadik, hanem az első legerősebb hadsereggel kell rendelkeznie Európában.
Listeria monocytogenes baktériumot mutattak ki Franciaországból származó, pasztőrözött tehén- és kecsketejből készült sajtokban.
A kormány, az önkormányzatok és az egyének egyaránt tehetnek a kockázat csökkentéséért.
Erdőtüzek százai pusztítottak, és emberek ájultak el a nyári rendezvényeken.
Az Egyesült Államok és Oroszország elnöke pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljon.
Putyin orosz elnök péntek hajnalban Magadanba érkezett, útközben az Alaszkában esedékes csúcstalálkozóra, ahol amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal tárgyal majd.
Pénteken és szombaton is tombol a hőség – több vármegyére másod- és harmadfokú figyelmeztetés van érvényben.
Szakértők szerint a mentális betegségek nem felelősek a tömeges lövöldözésekért, a megoldás inkább a fegyverekhez való hozzáférés korlátozásában rejlik.
Az amerikai gyermekek Covid-19 elleni védőoltáshoz való hozzáférése jelentősen korlátozódhat, miután az FDA várhatóan nem újítja meg a Pfizer vakcina engedélyét.
Visszautasíthatatlan ajánlatot készül tenni Trump Putyinnak: lehet, hogy tényleg itt az ukrajnai béke?
Az ösztönzők akkor lehetnek elfogadhatók Európa számára, ha azok nem tűnnek Oroszországnak adott jutalomnak.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója jelentős diplomáciai győzelem lehet Oroszország számára.
Zelenszkij tűzszünetet és erős biztonsági garanciákat vár a pénteki amerikai-orosz csúcstalálkozótól.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.