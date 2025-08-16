2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
Bukarest, Románia - 2022. április 12.: Ukrán menekültek érkeznek az Északi pályaudvarra, hogy elmeneküljenek Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni háborúja elől.
Világ

Komoly ultimátumot kapott Zelenszkij: itt az alaszkai csúcs legdurvább hozadéka

Pénzcentrum
2025. augusztus 16. 08:24

Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében, hogy véget vethessen az ukrajnai háborúnak - közölte helyi idő szerint pénteken Donald Trump.

"Mostantól valójában Zelenszkij elnökön múlik, hogy ez megvalósuljon. És azt is mondanám, hogy az európai nemzeteknek is kicsit be kell kapcsolódniuk. (...) És ha szeretnék, én is ott leszek a következő találkozón" - mondta az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak nyilatkozva az alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozót követően.

Az amerikai elnök arra a kérdésre válaszolva, milyen tanácsot adna Zelenszkijnek, azt mondta, megállapodást kell kötnie a háború lezárása érdekében. "Megállapodást kell kötni. Igen. Nézzék, Oroszország egy nagyon nagy hatalom, ők pedig nem" - húzta alá.

Úgy hiszem, nagyon közel járunk a megállapodáshoz

- mondta Trump, ugyanakkor világossá tette, hogy mindehhez még az ukrán elnöknek is hozzá kell járulnia. Az amerikai politikus közölte: "nagyon őszintén" beszélgettek Putyinnal az alaszkai csúcstalálkozót követő sajtótájékoztató után. Kérdésre válaszolva Trump elmondta, hogy volt alkalma külön is beszélni orosz hivatali partnerével. "Igen, volt. Valójában a beszédeink után.

Nagyon jó beszédet tartott, én is befejeztem a sajátomat. Utána beszélgettünk. Közvetlenül utána nagyon őszintén beszélgettünk. Azt hiszem, ő is szeretné, ha ez megvalósulna" - tette hozzá. Beszélt arról is, hogy jelenleg nem foglalkozik büntetővámok bevezetésével az oroszországi kőolajbeszerzésekre, de talán "két-három hét múltán" ismét fog.
Címlapkép: Getty Images
#trump #orosz-ukrán válság #orosz-ukrán krízis #orosz-ukrán háború #amerikai #zelenszkij

