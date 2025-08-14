Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozója jelentős diplomáciai győzelem lehet Oroszország számára.
Visszautasíthatatlan ajánlatot készül tenni Trump Putyinnak: lehet, hogy tényleg itt az ukrajnai béke?
Donald Trump ritkaföldfémekhez és ásványkincsekhez való hozzáférést, valamint repülőgépipari szankciók feloldását kínálhatja Vlagyimir Putyinnak az ukrajnai háború lezárása érdekében - írta meg a The Telegraph.
A The Telegraph értesülései szerint Trump az alaszkai találkozón olyan ajánlatcsomagot készül előterjeszteni az orosz elnöknek, amely jelentős gazdasági előnyöket biztosítana Moszkvának a békekötés fejében.
A lap információi alapján Trump hozzáférést adna Putyinnak az oroszok által megszállt ukrán területeken található ritkaföldfémekhez, annak ellenére, hogy Washington májusban megállapodást kötött Kijevvel ezekről az ásványkincsekről. Emellett az alaszkai természeti erőforrásokat is megnyitná Oroszország előtt, ahol a világ olajkészletének akár 13 százaléka is lehet.
Az amerikai elnök várhatóan felajánlja az orosz repülőgépipart sújtó nyugati szankciók feloldását is. A 2022-ben bevezetett korlátozások miatt az orosz légitársaságok és a légierő is alkatrészhiánnyal küzd, ami súlyos biztonsági kockázatokat jelent. Szergej Csemezov, a Rostec vezetője szerint az orosz flotta nyugati gépeinek közel 30 százaléka kényszerülhet földre öt éven belül megfelelő karbantartás nélkül.
A szankciók feloldása jelentős üzleti lehetőséget jelentene a nyugati repülőgépgyártóknak is, mivel az orosz légitársaságok flottájában dominálnak az Airbus és Boeing gépek.
Brit kormányzati források a The Telegraph-nak jelezték, hogy az ösztönzők akkor lehetnek elfogadhatók Európa számára, ha azok nem tűnnek Oroszországnak adott jutalomnak.
Trump szerdai sajtótájékoztatóján "súlyos következményekkel" fenyegette meg Putyint, ha nem egyezik bele a háború befejezésébe, és bejelentette, hogy az alaszkai találkozó után újabb tárgyalást tervez, amelyen már Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt venne.
