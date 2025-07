Visszavonulásáról vallott Stevie Wonder: 20 év után adott ki új albumot a legendás zenész

A 75 éves Stevie Wonder továbbra is aktív zenei pályafutást folytat, és határozottan elutasítja a visszavonulás gondolatát, miközben új albumon dolgozik, írta a BBC.

Stevie Wonder nemrég zárta le nagy sikerű brit turnéját, amelyről a kritikusok elismerően nyilatkoztak, kiemelve, hogy a művész továbbra is formában van, koncertjei pedig zenéjének "fergeteges, örömteli ünneplései".

Míg kortársai, mint Billy Joel és az Eagles csökkentik zenei kötelezettségvállalásaikat, Wonder a BBC Sidetracked podcastjában kijelentette: "Amíg lélegzel, amíg dobog a szíved, addig van még tennivalód. Nem fogom leállítani az adományt, ami továbbra is áramlik a testemen keresztül."

A Motown-legenda megerősítette, hogy továbbra is dolgozik a "Through The Eyes Of Wonder" című új albumán, amelyről először 2008-ban beszélt. A projektet korábban egy performanszként írták le, amely a vak férfiként szerzett tapasztalatait tükrözi majd.

Ez lenne az első stúdióalbuma a 2005-ös "A Time To Love" óta; folytatva ezzel egy lemezkiadói karriert, amely 1962-ben kezdődött, amikor még csak 11 éves volt.

Wonder a londoni Hyde Parkban tartott BST fesztivál előtt adott interjút, ahol két és fél órás koncertjén legnagyobb slágereit adta elő, köztük a Superstition, Isn't She Lovely, You Are The Sunshine Of My Life és I Wish című dalokat.

A műsor nagy része az 1970-es évek termékeny időszakából származott, amikor háromszor egymás után nyerte el a legjobb albumért járó Grammy-díjat az Innervisions, a Fulfillingness' First Finale és a Songs In The Key Of Life lemezekért.

"A dalok olyanok, mint a gyerekek, örökre veled maradnak. A benned lévő szellem megnyilvánulásai. És ezeknek a daloknak az éneklése olyan, mintha újra lélegeznék" – mondta a zenész.

Wonder, aki a tavalyi amerikai elnökválasztáson a demokrata Kamala Harris mellett kampányolt, az interjúban kifejtette, hogy Amerika jelenleg olyan emberekkel küzd, akik "megpróbálnak visszafelé haladni". "Nem fog így történni" – jelentette ki határozottan.