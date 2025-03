Döntés született az oroszok elleni szankciókról: ebben állapodtak meg Macronék

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Európai vezetők egy párizsi csúcstalálkozón megerősítették Ukrajna támogatását és egyetértettek abban, hogy még nem jött el az ideje az Oroszország elleni szankciók feloldásának, miközben továbbra is megosztottság tapasztalható a francia-brit tervekkel kapcsolatban egy esetleges tűzszünet garantálását szolgáló 'biztosító erő' létrehozásáról - számolt be a The Guardian.

Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön bejelentette, hogy a több mint két tucat állam- és kormányfő részvételével zajló találkozón egyhangúlag megállapodtak abban, hogy a Moszkva elleni szankciókat mindaddig nem enyhítik, amíg 'egyértelműen nem áll helyre a béke' Ukrajnában. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A találkozót, amelyet Franciaország és az Egyesült Királyság az 'együttműködni kész koalíció' harmadik üléseként jellemzett, azért hívták össze, mert széles körű aggodalom alakult ki azzal kapcsolatban, hogy Donald Trump esetleg nyitott lehet egyes szankciók visszavonására egy részleges tűzszüneti megállapodás érdekében. Macron elmondta, hogy 'Ukrajna volt olyan bátor, hogy elfogadjon egy feltétel nélküli 30 napos tűzszünetet', azonban erre Oroszország részéről nem érkezett válasz. Ehelyett Moszkva újabb feltételeket szabott egy sokkal korlátozottabb és hipotetikusabb tűzszünethez. Keir Starmer brit miniszterelnök hangsúlyozta, hogy teljes egyetértés van a szankciók fenntartásának fontosságában, sőt a vezetők megvitatták azok esetleges szigorítását is, hogy 'támogassák az amerikai kezdeményezést Oroszország tárgyalóasztalhoz ültetésére'. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Oroszország 'nem akar semmilyen békét', ehelyett 'Európa és Amerika megosztására törekszik'. Hozzátette, hogy 'semmilyen szankciót nem szabad feloldani, amíg Oroszország le nem állítja ezt a háborút', sőt további szankciós csomagokra van szükség. A találkozó célja volt meghatározni azokat a biztonsági garanciákat is, amelyeket az európai és más szövetségesek nyújthatnának Ukrajnának egy esetleges tűzszünet után, beleértve a katonai erők esetleges telepítését is egyes tagállamok részéről. Az angol-francia tervek egy tűzszünet utáni 'biztosító erő' létrehozásáról nem nyertek általános támogatást. Macron elmondta, hogy ez 'brit-francia javaslat, amelyet Ukrajna is kíván', de 'nincs egyhangú támogatottsága'. Ennek ellenére hamarosan egy angol-francia küldöttség utazik Ukrajnába a szükségletek megvitatására. Zelenszkij szerint 'sok kérdés' és 'kevés válasz' van még az európai csapatok esetleges telepítésével kapcsolatban, különösen ami 'ennek a kontingensnek a tevékenységét, felelősségét, lehetőségeit és irányítását illeti'.

