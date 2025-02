Nem kellett sokat várni Trump következő húzásáig: kitiltotta a Fehér Házból az AP-t

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Associated Press (AP) hírügynökség újságíróit határozatlan időre kitiltották az Ovális Irodából és az Air Force One-ból - jelentette be pénteken a Trump-adminisztráció. A döntés hátterében az áll, hogy az AP továbbra is a "Mexikói-öböl" elnevezést használja tudósításaiban, annak ellenére, hogy Donald Trump elnök a múlt hónapban bejelentette a víztest "Amerikai-öböl"-re való átnevezését- írja a CNN.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK